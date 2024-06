Namiesto bytovky parkovisko. Posledný obyvateľ stavbu opustil tesne pred zbúraním

Ošarpanú budovu, ktorá stála v centre Čadce, zrovnali so zemou. Poslední nájomníci sa odtiaľ odsťahovali pred dvomi týždňami. Uvoľnená plocha by mala slúžiť ako dočasné parkovisko. Čo tam neskôr postavia, je zatiaľ otázne. Investičný zámer by však vlastníci mali predstaviť už v krátkom čase.

Problémová bytovka v Čadci Video Reportáž z apríla 2024 / Zdroj: TV Pravda

Búracie práce dokončili na Moyzesovej ulici v Čadci zhruba pred týždňom. Bytovka, ktorá „špatila“ centrum mesta, sa tak stala minulosťou. Takmer do posledných chvíľ tam však žilo ešte niekoľko ľudí. Tých sa podarilo presťahovať a majiteľ, ktorý túto nehnuteľnosť kúpil od mesta v júni 2021, ju konečne mohol zrovnať so zemou.

Vlastníkom je súkromná firma HNT company, ktorá za nehnuteľnosť zaplatila 421-tisíc eur. Samospráva už v roku 2017 konštatovala, že objekt je v zlom technickom stave a doslova „vybývaný“. Postupne pristúpila k vyprataniu 21 bytov, ktorých nájomcovia neplatili mesačné splátky. Napriek tomu tam zostalo ešte 35 obyvateľov, ktorých spolu s budovou „získal“ nový majiteľ.

Postupne odtiaľ začali odchádzať aj zvyšní nájomníci – za finančnú kompenzáciu vo výške 3-tisíc eur si zohnali náhradné ubytovanie. Mnohí ho však hľadali len veľmi ťažko, preto do celého procesu vstúpilo, ako mediátor, mesto. Vo „finále“ zostalo v zničenej bytovke formálne už len desať ľudí. Aj s nimi sa však podarilo dohodnúť, pričom výsledkom je dnes prázdny pozemok.

Vyrastie tam nová dominanta?

„Čadca sa mení k lepšiemu. Budova na Moyzesovej ulici, ktorá dlhé roky hyzdila centrum nášho mesta, je minulosťou,“ komentovala samospráva súčasný stav na sociálnej sieti. „Kým tam vyrastie nová budova, zarovnanú plochu plánujú majitelia využívať ako dočasné parkovisko,“ uviedla.

Primátor Matej Šimášek potvrdil, že poslední nájomníci sa odtiaľ odsťahovali pred dvomi týždňami, keď na mieste odštartovali búracie práce. Ako posledná odišla z problémovej bytovky rodina Milana Baláža. Momentálne žijú v náhradnom ubytovaní, no presné miesto nepozná.

K dočasnému parkovisku zatiaľ viac informácií nemá. Či bude slúžiť všetkým obyvateľom za nejaký poplatok a odkedy by tam mohlo fungovať, si netrúfa odhadnúť. Ani to, či tam naozaj vôbec vznikne. Investičný zámer vraj firma, ktorá to vlastní, plánuje predstaviť v krátkom čase.

„Vyzvali ma na stretnutie, ktoré by sa malo uskutočniť niekedy počas budúceho týždňa. Chcú hovoriť o tom, aký tam majú záujem. Zatiaľ sme o tom žiadne rokovania neviedli,“ podotkol primátor. Predpokladá však, že jednou z možností bude výstavba polyfunkčnej budovy.

„Pozitívom na tom celom je, že objekt, ktorý už z hľadiska bezpečnosti nebol adekvátny na bývanie, okrem estetického problému, sa z centrálnej časti dostal preč. Teraz je nevyhnutnosťou, aby sme našli pre toto miesto účelné využitie tak, aby sa možno stalo dominantou tej zóny,“ zhodnotil Šimášek.

„Za negatívum považujem všetko, čo sa dialo okolo procesu presťahovania dotknutých rodín. Išlo o pomerne náročný problém, neraz s ťažko nastaviteľnými pravidlami. Verím, že sa to dovedie do úspešného konca tak, aby sa nikto necítil ukrivdený,“ uzavrel primátor.

Hrozba je preč

Matúš Návrat, ktorý zastupuje firmu HNT pripomenul, že posledný spomínaný nájomník bol Milan Baláž. Ten žiadal ako náhradu pre seba a svoju rodinu kúpu nehnuteľnosti do 35-tisíc eur, ktorú si sám nájde.

„Čiže nie, čo mu my vyberieme. Neskôr si to, po splátkach, môže odkúpiť. Vyhliadol si jeden byt, potom druhý a ďalšiu nehnuteľnosť. Vždy, keď to určil, my sme tam hneď na druhý deň išli. Majitelia ale zrazu otočili s tým, že už to nie je k dispozícii,“ spomenul patálie so zháňaním vhodnej alternatívy.

„Skončilo to nehnuteľnosťou, ktorú si osobne našiel. Vyhovuje mu polohou aj veľkosťou pozemku. Keď sa to ale zrealizovalo, vyšlo najavo, že tam ešte treba dorobiť nejaké veci. Napríklad elektrinu, vodu, podlahy, okná, stierky a vyriešiť zatekajúci strop,“ priblížil Návrat.

„Postupne sa to začalo robiť, no nejde to zo dňa na deň,“ poznamenal. Kým sa to opravuje, Baláž je podľa neho na dva týždne ubytovaný u známeho. „Chcel, aby sme mu na to poslali 450 eur, čo sme aj urobili. Potom sa už konečne presťahuje do svojich prerobených priestorov,“ tvrdí Návrat. K pozemku, ktorý zostal v Čadci po zbúranej bytovke, sa vyjadrovať nechcel.

„Nie som úplne ten najkompetentnejší, aby som o tom hovoril. Jedno viem ale s istotou – to, čo tam bolo doteraz, ohrozovalo aj okoloidúcich ľudí. Pre tých nájomníkov to tiež neboli podmienky vhodné pre bývanie. Podstatné je, že už je to vyriešené,“ mieni.