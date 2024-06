Podľa doterajších informácií mala 30-ročná vodička osobného auta z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru a naraziť do oproti idúceho nákladného auta. „Pri dopravnej nehode vodička utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ informuje polícia na sociálnej sieti.

Vodiča kamiónu podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Nehoda je v štádiu zisťovania presných príčin a okolností. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania nehody je cesta úplne uzatvorená.