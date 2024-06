Lacnejší úsek diaľnice Turany – Hubová? Starostovia spojili sily, vyzývajú ministra na rokovanie

Obavy o zdroje kvalitnej pitnej vody, ale aj z obrovského navýšenia ceny výstavby úseku D1 Turany – Hubová, majú starostovia obcí Krpeľany, Ratkovo či Kraľovany. Tunel Korbeľka na tejto trase a práce na ňom v chránenej oblasti sú podľa nich riskantným krokom. Upozorňujú, že lacnejší a ekologickejší variant by bol povrchový. Šéfa rezortu financií žiadajú prehodnotiť to.

Problémový úsek D1 Turany - Hubová Video Zdroj: TV Pravda

Združenie miest a obcí Turca (ZMOT) žiada otvoreným listom ministerstvo financií, aby podrobne zanalyzovalo a zvážilo stavbu v rámci úseku D1 Turany – Hubová, ktorej súčasťou má byť tunel Korbeľka. Ten bude viesť cez Chránenú vodnú oblasť Veľká Fatra. Zástupcovia dotknutých obcí upozorňujú, že tento variant je ekonomicky aj ekologicky neefektívny. S rezortom chcú rokovať, keďže rozhodovanie o financovaní spomínanej výstavby je v jeho agende, či by sa to nedalo riešiť lacnejšou verziou. Zároveň upozorňujú na riziko straty vzácnych zásob podzemných vôd.

V úseku Turany – Hubová sa má pokračovať tunelovým variantom, cez chránené územie, na základe udelenia výnimky z environmentálnych cieľov, o ktorej rozhodol Okresný úrad v Žiline. Stavať sa ešte nezačalo, preto zástupcovia okolitých obcí apelujú, aby sa táto varianta ešte zvážila. V „hre“ sú totiž zásoby pitnej vody.

Stovky miliónov navyše

Starosta obce Krpeľany Martin Schestág tvrdí, že výstavbou tunela prídu o vodný zdroj, z ktorého zásobujú nielen svojich obyvateľov, ale aj zo susedných dedín.

„Ministerstvo životného prostredia zmenilo výrok rozhodnutia, ktoré vydal okresný úrad. Čiže do výstavby tunela je potrebné započítať aj vybudovanie vodovodov pre obce Krpeľany a Kraľovany,“ hovorí starosta. „Znamená to financie navyše, ktoré ešte nie sú zahrnuté v rozpočte a kalkuláciách týkajúcich sa tejto časti diaľnice,“ poznamenal. Je presvedčený, že technické riešenie zásobovania vodou je riskantným zásahom do zdroja, ktorý je momentálne kvalitný.

Niektorí poukazujú na to, že ide o zbytočné naťahovanie a oddiaľovanie výstavby diaľnice, na ktorú mnohí netrpezlivo čakajú. „Voda, ktorá je v tom masíve, dosahuje hygienické parametre, množstvo a kvalitu, aké v okolí nemáme. Nevidím dôvod, prečo by sme s jej zdrojom mali hazardovať, keď tú diaľnicu môžeme prepojiť inak. Nemyslím si, že by sa to nejakým spôsobom naťahovalo,“ reagoval Schestág.

Foto: Ministerstvo dopravy SR usek turany hubova Úsekom D1 Turany – Hubová má viesť tunel Korbeľka, proti ktorému niektorí starostovia protestujú.

Na prehodnotenie tunelovej varianty vyzýva aj predseda sekcie dopravy Slovenskej obchodnej priemyselnej komory Ján Mišura. „Hlavným dôvodom je aj šetrenie peňazí, ktoré sú dôležité pre podnikateľský sektor, tiež pre ZMOT. Chceme, aby sa ten úsek postavil čo najrýchlejšie, my ho nezdržujeme. To robili v minulosti mimovládky a dospelo to do tejto situácie,“ tvrdí. Podčiarkol, že náklady by sa tunelovou variantou zvýšili na 2 miliardy eur, pričom ešte v roku 2017 bola predpokladaná cena vyčíslená na 1,1 miliardy. Bez Korbeľky by to vtedy stálo 890 miliónov eur.

V otvorenom liste ministrovi financií spoločne prízvukujú, že riziko na spomínanom úseku je veľké. „Napriek finančným opatreniam a následne zbytočne vyvolaným investíciám dôjde k neidentifiko­vateľnému zásahu do hladín vodných útvarov,“ zdôraznili. Pokračovali, že inflácia spôsobila zvýšenie o približne dvadsať percent, no opatrenia súvisiace s tunelom Korbeľka zbytočne túto sumu zvýšili o megalomanských 600 miliónov eur. Tie by sa v prípade povrchového variantu ušetrili. Kladné stanovisko k tomu (k povrchovému variantu, pozn. red.) podľa Mišuru vydala, ešte v roku 2013, Európska komisia.

„Pán minister, chcete konsolidovať štátny rozpočet. Nie sú financie na zdravotníctvo, školstvo, kanalizáciu v obciach, diaľnice. Tu je možnosť ušetriť minimálne 600 miliónov eur,“ uvádzajú aktéri v liste adresovanom šéfovi rezortu financií. „Úrad hodnoty za peniaze posudzoval len jeden vopred určený variant, aj to iba investičné náklady, pričom prevádzkové dlhodobo zaťažia verejné financie budúcich generácií niekoľkonásobne oproti variantu bez tunela Korbeľka,“ tvrdia.

Dodali, že voda má nevyčísliteľnú hodnotu a v prípade výstavby tunela by sa museli financovať vodozádržné opatrenia, revitalizácie a iné hypotetické riešenia v štáte.

Oslovili sme aj rezort financií, do uzávierky nám svoje stanovisko neposkytol.

Ráž: Treba to urobiť

Minister dopravy Jozef Ráž uviedol, že s obstarávaním na D1 Turany – Hubová by sa malo začať v júli. Pripomenul, že medzi Bratislavou a Košicami je to jediný diaľničný úsek, ktorý zatiaľ nie je rozostavaný. „Máme požiadané o vydanie územného rozhodnutia, no budeme musieť ešte doložiť právoplatnú EIU. Štandardný obstarávací proces trvá na Slovensku niekoľko mesiacov až rokov. Verím, že kým to v tomto prípade skončí, budeme mať vydané územné rozhodnutie,“ povedal.

Ozrejmil, že komplikácie spôsobuje odvolanie voči rozhodnutiu o výnimke, ktoré podali na rezort životného prostredia starostovia obcí, ktorí sa obávajú o zdroje pitnej vody, tiež Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Foto: Ministerstvo dopravy SR D1 Turany - Hubová, mapka Úsekom D1 Turany – Hubová má viesť tunel Korbeľka, proti ktorému niektorí starostovia protestujú.

Starostom vraj stále vysvetľujú technické riešenia. „Pokles je predpokladaný, len počas výstavby, pri jednom vodnom zdroji asi o tretinu. Potom sa to má vrátiť do normálu. Sme presvedčení, že ich obavy nie sú dôvodné,“ hovorí minister.

K pôvodnému povrchovému variantu sa podľa neho nedá vrátiť kvôli prepadnutým povoleniam a Nature 2000 (sústava chránených území členských krajín EÚ). Povrchový variant by znamenal začiatok „od nuly“ – nanovo by museli robiť celý projekt a predĺžilo by sa to minimálne o štyri roky. Takmer s istotou by vraj EIA zrejme aj tak ukázala, že by museli použiť alternatívu tunelového variantu, ktorá nezasahuje do územia Natura 2000.

Ráž objasnil, že úsek D1 Turany – Hubová bude mať 13 kilometrov, jedenásť mostov a dve križovatky (na začiatku a na konci). Jeho súčasťou budú dva tunely – Korbeľka a Havran. Potvrdil, že pôvodne vyčíslené náklady stúpli z miliardy na 1,9 milióna eur. Sumu zvýšila inflácia, ale aj kompenzačné opatrenia pre obce, ktorých sa stavba dotýka.

„Len tie predstavujú viac ako 200 miliónov eur,“ podotkol. Doplnil, že obyvatelia niektorých obcí dotknutých týmto úsekom sa v súčasnosti nevedia pohodlne dostať do obchodu, práce či školy. „Denne tadiaľ prejde 25-tisíc áut, nevedia vyjsť na cestu prvej triedy. Treba to jednoducho urobiť,“ doplnil.