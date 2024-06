Polícia na dve hodiny totálne uzavrela Krompachy a Čiernu nad Tisou. Akcia cielila na alkohol

Išlo o súčasť štvorhodinovej celokrajskej osobitnej kontroly prioritne zameranej na dodržiavanie zákazu požitia alkoholu a iných návykových látok u vodičov motorových a nemotorových vozidiel.

„Policajti len počas prvých dvoch hodín trvania akcie odhalili v meste Krompachy a Čierna nad Tisou až 13 ‚previnilcov‘, a to deväť vodičov motorových vozidiel a štyroch cyklistov, u ktorých bol pozitívny výsledok dychovej skúšky, a to aj napriek tomu, že takmer dennodenne vodičov upozorňujeme na to, že v kontrolách nepoľavíme a budeme v nich pokračovať ešte vo väčšej intenzite,“ uviedla Mésarová.

Jeden z cyklistov v Trebišove mal v dychu 2,06 promile alkoholu a ďalší až 2,38 promile.

Polícia celkovo zistila 112 dopravných priestupkov, 92 vodičov vozidiel bolo riešených v blokovom konaní. Z 2531 vykonaných dychových skúšok bolo 23 pozitívnych – u 17 vodičov motorových vozidiel, piatich cyklistov a jedného vodiča motokolobežky.

V siedmich prípadoch bol výsledok skúšky vyšší ako jedno promile, a to u štyroch vodičov, dvoch cyklistov a jedného vodiča motokolobežky.