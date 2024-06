Menštruačné pomôcky grátis začali rozdávať ako prví široko-ďaleko. Banská Bystrica teraz projekt rozširuje

Jednou zo škôl, ktorú už takmer dva roky kraj zásobuje menštruačnými pomôckami, je banskobystrické Gymnázium Andreja Sládkoviča. „Priestor na tieto hygienické potreby sme zariadili na všetkých našich dievčenských toaletách. Študentky určite potvrdia, že to má zmysel – veď ženská nehoda sa môže stať hociktorej z nás,“ hovorí riaditeľka gymnázia Iveta Onušková.

„Prospieva to aj deťom zo sociálne slabších rodín. Podľa spotreby vieme, že naše gymnazistky určite po tejto možnosti siahajú neraz. Zásoby, ktoré objednávame cez dotazník BBSK, vždy dopĺňajú panie upratovačky,“ vysvetlila.

Sedemnásťročné druháčky, ktoré sme stretli na chodbách školy, nám potvrdili, že tento nápad vítajú. „Sú situácie, že práve pri sebe nemáme zásoby a nedá sa nám po ne narýchlo niekde odbehnúť. Takže je to super. Okrem toho šetríme peniaze,“ zasmiala sa Tatiana Kovalíková.

„U mňa je to tak, že keď som jeden týždeň u otca, tam je to predsa len trochu iné. Keď som u maminy, mám tieto pomôcky vždy pri sebe. Čiže keď si ich u otca niekedy zabudnem kúpiť je fajn, že prídem do školy a mám to tu. Nemusím sa strachovať,“ podotkla Emma Wittmannová. „Najhoršie sú situácie, keď to naozaj nečakáme a v škole so sebou nič nemáme. S istotou ale vieme, že tu vždy niečo je,“ zhodli sa obidve.

Ich spolužiačka Janka Mesíková s nimi súhlasí. „Je to veľmi nápomocné pre mňa aj dievčatá, ktoré k tomu nemajú jednoduchý prístup. Naozaj človeku aj zlepší deň, keď to náhodou nemá poruke, že si to môže jednoducho zobrať,“ povedala.

„Riaditelia škôl, s ktorými sme sa rozprávali, nám dali veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Študentky si vraj na to zvykli veľmi rýchlo a už to na toaletách očakávajú. Takisto zamestnanci komunitných centier zhodnotili, že táto služba pomáha,“ uviedla šéfka župného odboru školstva a reformy vzdelávania Zuzana Lafférsová.

Lunter: Ženy si to zaslúžia

Banskobystrický samosprávny kraj od júla túto službu rozširuje aj do kultúrnych inštitúcií vo svojej pôsobnosti, tiež do centier práce s mladými Space. Snaží sa tak nielen bojovať proti menštruačnej chudobe, ktorá je reálnym problémom aj v našich regiónoch, ale tiež odtabuizovať tému menštruácie. Celkovo tak bezplatne poskytne menštruačné potreby v osemdesiatich inštitúciách.

„Náš kraj patrí k tým najchudobnejším. Po krátkom prieskume sme zistili, že menštruačná chudoba sa u nás týka oveľa väčšieho počtu žien, ako by sme si v roku 2022 mohli myslieť,“ hovorí župan Ondrej Lunter.

„Je to problém až pre štvrtinu žien a dievčat, ktoré študujú na našich stredných školách. Spôsobuje to úplne zbytočné traumy a často aj vynechávanie vzdelávacieho procesu, pričom na riešenie stačí naozaj málo,“ povedal. Zdôraznil pritom, že každej žene občas padne vhod mať „po ruke“ tieto hygienické potreby. „V tej chvíli, keď ich potrebuje, ich pri sebe vždy nemajú. Žijeme v modernej krajine a ženy si to zaslúžia,“ podčiarkol.

Banskobystrický kraj sa rozhodol s týmto projektom začať v auguste 2022, čo urobil ako vôbec prvá verejná inštitúcia na Slovensku. Podľa dostupných informácií ide o jedinú takúto župu nielen u nás, ale v celej V4.

„V našich stredných školách študuje približne 5 500 dievčat a náklad na poskytnutie menštruačných potrieb je na úrovni 12-tisíc eur ročne. Nepotvrdili sa scenáre, že tieto pomôcky budú vo veľkom miznúť alebo z nich bude nadbytočný odpad,“ tvrdí Lunter.

Riaditeľ odboru kultúry Úradu BBSK Peter Černek pripomenul, že na základe pozitívnych skúseností zavádzajú túto politiku aj do tridsiatich kultúrnych inštitúcií – ide najmä o knižnice či divadlá, kde je veľký pohyb ľudí a väčšinu zamestnancov, až sedemdesiat percent, tvoria ženy. „Za minulý rok sme mali viac ako pol milióna návštevníkov – z nich, podľa demografických štatistík, bolo asi šesťdesiat percent žien,“ ozrejmil.

Samozrejmosť ako mydlo

Pozitívne vníma túto službu aj Veronika Chrienová z Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici. „Sme radi, že nám kraj zabezpečil menštruačné pomôcky, ktoré u nás v divadle určite môžu využívať návštevníčky, ako aj ja a moje kolegyne. V rámci projektu Rozhýbaná škola k nám chodia tiež študentky z rôznych regiónov, takže verím, že pomôcť to môže aj im,“ poznamenala.

Podľa dát spoločnosti NMS rieši aspoň občas problémy s financiami pri nákupe menštruačných potrieb šestnásť percent žien na Slovensku – z nich dve percentá pravidelne. Takmer polovica z tých, ktoré chudobou netrpia, sa ocitli v situácii, že tieto pomôcky nemajú k dispozícii, keď ich práve potrebujú. Lunter je presvedčený, že ich dostupnosť má byť štandardom na každej verejne dostupnej toalete.

„Rovnako ako mydlo alebo toaletný papier, nad ktorými sa nik nepozastavuje. Takže chcem odkázať aj iným zriaďovateľom, ale aj kaviarňam, reštauráciám či úradom, nech do toho idú. Nie je to komplikované ani drahé a ženy to naozaj ocenia. Radi poskytneme naše know-how komukoľvek, kto prejaví záujem,“ uzavrel.