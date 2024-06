Rokovanie vlády postavilo Rimavskú Sobotu „do pozoru“. Kaliňák napriek sprísneným opatreniam podával ľuďom ruku

Desiatky policajtov, v uniformách aj civile, nasadili do ulíc Rimavskej Soboty kvôli výjazdovému rokovaniu vlády. Najviac sa ich pohybovalo v blízkosti Domu kultúry, ktoré bolo ohradené páskami či pevnými zátarasami. Nechýbali hliadky so psom, no pripravená bola aj záchranárska sanitka so zdravotníkmi. Vicepremiér Robert Kaliňák po zasadnutí vyšiel, obklopený ochrankármi, na ulicu, kde debatoval s ľuďmi.

Kaliňák na ulici s ľuďmi Video Zdroj: TV Pravda

Hneď po príchode do Rimavskej Soboty bolo na prvý pohľad jasné, že v meste sa niečo deje. Na „každom kroku“ sa nachádzali policajné hliadky – strážili takmer každú križovatku. Úplne najviac ich bolo, samozrejme, v okolí objektu, kde vláda zasadala. Pri vstupe do budovy dôkladne kontrolovali každého človeka – dovnútra púšťali len politikov s ich sprievodom, zúčastnených primátorov, starostov a novinárov.

Rokovanie vlády a policajti v Rimavskej Sobote Video Zdroj: TV Pravda

Rimavskosobotský primátor Jozef Šimko uviedol, že po atentáte na premiéra, ku ktorému došlo 15. mája v Handlovej, je takáto zvýšená „ostraha“ prirodzená. „Preto sme sa na túto udalosť pripravovali, teda na dnešné zasadnutie vlády, v spolupráci s policajným zborom okresu či kraja, ale aj s ochrankou. Verím, že všetky opatrenia sme urobili tak, aby sa nič podobné ako v Handlovej neopakovalo,“ povedal.

Obyvatelia to podľa neho do určitej miery pocítia. „Sú tu barikády, v okolí Domu kultúry, za ktoré sa hocikto nedostane. Uzavreli sme trasu od hotela Zlatý býk až po kruhový objazd v blízkosti kultúrneho domu, aby sme zamedzili takejto, nebodaj, vážnej udalosti,“ poznamenal.

Mestských policajtov nasadili do terénu jedenástich. „Som presvedčený, že v spolupráci so štátnou políciou a ochrankou ústavných činiteľov to zvládneme,“ podotkol. Zároveň zdôraznil, že opatrenia sú v celom meste. „No najprísnejšie v okolí kultúrneho domu,“ pripomenul.

Sprísnenie je prirodzené

Primátor si zaspomínal aj na zasadnutie vlády, ktoré mali v meste pred ôsmimi rokmi. „Ten rozdiel, samozrejme, cítiť. Dnešné opatrenia sú oveľa prísnejšie. Kto by ale vtedy povedal, že sa nájde atentátnik, ktorý spraví takú ohavnú vec. Dnes robíme všetko preto, aby už k tomu nedošlo,“ podčiarkol. Koľko policajtov sa nachádza v rimavskosobot­ských uliciach, odhadnúť nevedel. „Číslo nepoznám, ale je ich veľa,“ doplnil s úsmevom.

Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann nám tiež konkrétny počet policajtov v teréne neprezradil. „Ako môžete sami vidieť na mieste, ochrana je od atentátu na predsedu vlády naozaj posilnená. Čo sa týka detailov, z takticko-bezpečnostných dôvodov nemôžeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ povedal.

Čítajte aj Poslanec Hlasu Náhlik porušil zákon, rozhodol parlamentný výbor. Musí zaplatiť vysokú pokutu

Ľuďom v blízkosti „kulturáku“ bolo ľúto, že s politikmi si nemôžu podať ruku. „Rada by som ich pozdravila a videla ich tváre zblízka. Poznám ich len z televíznych obrazoviek či fotografií v médiách, chcela by som ich vidieť naživo,“ povedala nám pani Elena.

Niektorým miestnym však bolo úplne jedno, že v meste je kvôli vláde rozruch. „Ani som nevedel, že tu rokujú. Zvýšený počet policajtov v uliciach som si ale všimol. Myslel som, že došlo k nejakému vážnemu zločinu, keď ich je tu tak veľa,“ hovorí Marcel Lang. „Politici sú mi ukradnutí,“ pokrčil plecami a odkráčal.

Išiel si kúpiť kofolu

Vicepremiér Robert Kaliňák pripomenul, že v Rimavskej Sobote má vláda prvé výjazdové rokovanie od atentátu na premiéra. Uviedol, že sprísnené opatrenia sú prirodzenou reakciou rezortu vnútra. Dúfa, že časom prevládne prevencia nad viditeľnými opatreniami tak, že bežní ľudia si zvýšenú ochranu až tak nevšimnú.

Stretávať sa s ľuďmi je podľa neho pre politikov nevyhnutné, preto verí, že postupom času, keď sa nastavia nové mechanizmy, bude situácia jednoduchšia a dospejeme do normálneho stavu. On sám vraj po príchode do Rimavskej Soboty, napriek všetkému, pozdravil pár ľudí.

„Cestou odtiaľto tiež pôjdem ku Kauflandu a uvidím, či nejakých stretnem,“ podotkol Kaliňák. Nejako špeciálne vraj tento krok nekonzultoval – hovoril o tom len s jemu blízkymi ľuďmi, s ktorými spolupracuje. „Nemal som to v pláne, ani sme to nijako neorganizovali. Ide jednoducho o veci, ktoré sú riešené v rámci operatívnej práce príslušníkov policajného zboru,“ tvrdí. Za bezpečnostné riziko to nepovažuje.

Čítajte aj Naď a Blaha pred súdom. Za slová o vlastizrade sa odmieta ospravedlniť, exminister žiada 100-tisíc eur

Krátko nato vicepremiér naozaj vyšiel von a namieril si to opäť ku Kauflandu. „Pokojne sa spolu môžeme prejsť, keď chcete. Ľudia sú síce teraz asi väčšinou v práci, ale poďte so mnou,“ poznamenal.

Najskôr išiel k stánku s občerstvením, kde si kúpil fľašu kofoly, a potom prehodil pár slov s ľuďmi na ulici. Podal si s nimi ruku a pozdravil ich. Celý čas pri ňom „striehla“ niekoľkočlenná ochranka. Tej dal zrejme poriadne zabrať, no nemyslí si, že by riskoval aj ich životy.

„Základom práce osobných ochrancov je tá prevencia a operatívna práca, ktorou dokážete získať analýzu natoľko, aby ste riziká vedeli odstrániť. Čiže nie je to hazardovanie, lebo tá príprava je oveľa širšia a viem, že do nej dali všetko,“ doplnil. Vzápätí si podal ruku so starším mužom a „prehodil“ s ním pár slov. Ruku mu prišla podať aj pani Zita.

„Držte sa, rada vás vidím,“ povedala s úsmevom Kaliňákovi. „Išla som tadiaľto úplnou náhodou a zrazu som zbadala hlúčik ľudí. Nedalo mi to a musela som sa ísť pozrieť, čo sa deje. Keď som videla pána Kaliňáka, neodolala som a išla ho pozdraviť. Som rada, že sa mi to podarilo,“ povedala nám.