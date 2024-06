Bratislavské MHD s letnými zmenami: Končia aj ikonické trolejbusy

Začiatok júla prinesie do bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) niekoľko zmien. Ako informuje hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár, okrem prázdninového režimu upravia trasy aj cestovné poriadky viacerých liniek. „Navyše, hneď v prvý júlový víkend sa budú môcť fanúšikovia DPB rozlúčiť s jedným z ikonických typov vozidiel," poznamenal.

So začiatkom letných prázdnin začnú všetky linky MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre pracovné dni – školské prázdniny, študentská linka 7 nebude počas prázdnin premávať. Prázdninový režim bude platiť až do 30. augusta. „Zmena vozidiel so sebou prinesie aj zmenu grafikonu, kratšie trolejbusy budú premávať častejšie," doplnil hovorca s tým, že cestovné poriadky liniek 32 a 33 budú pri cestách z Dlhých dielov naďalej koordinované.

Bratislava sa rozlúčila s ikonickými hranatými trolejbusmi Video

„Benefitom pre cestujúcich bude okrem lepšieho intervalu aj nasadenie klimatizovaných trolejbusov na celú linku 33," priblížil Vozár s tým. Vozidlá Škoda 25 Tr, ktoré na linke 33 premávali doteraz, tento rok oslávia 18 rokov. „Pri tejto príležitosti sa s nimi v spoločnosti našich cestujúcich a fanúšikov dopravy rozlúčime na špeciálnom podujatí 6. júla," doplnil. Podrobnosti sú zverejnené na facebookovej stránke DPB.

Od 1. júla tiež upravia trasy a cestovné poriadky vybraných liniek. Na linke 29 (Malá scéna – Riviéra – Devín – Devínska Nová Ves, Opletalova) príde k zlepšeniu intervalu počas pracovných dní. Na autobusovej linke 30 príde k lokálnej úprave trasy v Lamači, linka bude tiež počas pracovných dní v úseku Lamač – Patrónka premávať častejšie. Linka 70 bude v smere do centra mesta obsluhovať novú zastávku Lúčna v lokalite Nový Ružinov.

Linka 147 bude premávať po upravenej trase Hodžovo nám. – Šulekova – Havlíčkova – Kalvária – Prokopa Veľkého – Depo Hroboňova. Upravia aj dobu prevádzky účelových liniek 25, 26 a 92 v sobotu, s ohľadom na pracovné zmeny v priemyselnom parku. Nové cestovné poriadky budú vydané aj pre ďalšie linky. „Odporúčame cestujúcim, aby si pred cestou skontrolovali cestovné poriadky," uviedol hovorca. Počas leta budú vo viacerých lokalitách výluky, o ktorých budú vopred informovať.