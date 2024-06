Netradičný samozber. V levanduľovom mori môžete relaxovať, piknikovať aj si odniesť voňavý úlovok

Nádhernú vôňu z levanduľovej farmy v dedinke Hubovo cítiť v celom jej okolí. Už len to a samotný pohľad na sýtu fialovú farbu týchto byliniek pôsobia relaxačne. Nehovoriac o motýľoch poletujúcich ponad ne či bzučiacich včelách. Samozber tejto rastlinky je v plnom prúde, no ak si ju chcete natrhať vlastnoručne, treba sa poponáhľať. Sezóna totiž trvá pomerne krátko – zhruba dva týždne.

Rodinná levanduľová farma v Hubove (okr. Rimavská Sobota) je jedinou v Banskobystrickom kraji. Obklopená je malebnými lúkami a nízkymi horami. Len dva kilometre odtiaľ, pešou chôdzou cez kopec, sa nachádza Maďarsko.

Voňavú farmu založil na jar 2020 Gabriel Gencsi (30). „Pracoval som vo finančníctve, no v období pandémie zostalo veľa ľudí zakliesnených v okresoch, takže mnohí robili z domu. Ja takisto. Vtedy som začal uvažovať, ako naložiť s rodinnými pozemkami, ktoré tu máme,“ hovorí mladý muž. Keďže jeho otec, vyštudovaný agronóm, pôsobil predtým v poľnohospodár­stve, mal dobrého radcu.

„Táto pôda nie je veľmi úrodná a celé je to kopcovité. Preto padlo rozhodnutie pestovať tu niečo nenáročné – čo nevyžaduje veľké stroje, netreba to hnojiť, postrekovať ani polievať. Jednoducho niečo, čo dokážeme obhospodarovať v rámci rodiny,“ povedal. Inšpiráciu našiel aj v Maďarsku, kam pomerne často cestuje navštevovať svoju sestru.

„Žije v Budapešti, no pri Balatone majú chatku a práve tam sa pravidelne konajú levanduľové festivaly. Je to tam dosť populárne a rozšírené vo všetkých krajoch. Všade sú takéto polia, kde robia samozber, ľudia sú na to zvyknutí,“ priblížil.

Je to skôr hobby

Keďže dovtedy v okolí Hubova levanduľu nikto nepestoval, Gabriel išiel svojím „experimentom“ tak trochu do neistoty. Napriek tomu sa do toho pustil s veľkým elánom a od pestovateľa pri Balatone kúpil 1 200 sadeníc.

„Chcel som len také množstvo, ktoré zvládnem v podstate sám. Na pätnástich ároch som teda zasadil 150 anglických a 1 050 francúzskych levandúľ – to je tá lekárska. Chcel som, aby prevažovala, lebo sa z nej dajú robiť sirupy, čaje, tinktúry. Ostatné ale tiež nie sú jedovaté a môžu sa spracovať,“ podotkol. Zdôraznil, že všetky sú bio, lebo samotné bylinky, ale ani celé okolie, nikto ničím nepostrekuje.

Gabriel pripomenul, že ide o nenáročnú rastlinu, ktorá má rada sucho, takže nie je potrebné ani polievanie. „Úplne jej stačí, keď zaprší. Dokonca aj to je dobre, že ich mám na svahu, lebo keď je dažďa veľa, voda stečie a zbytočne to tu nezaplavuje,“ poznamenal.

Na jeho radosť sa mu hneď v prvom roku ujali všetky sadenice. „Samozrejme, samozber sme v tej sezóne ešte nemali, ale nasledujúce tri už áno. Ľudia sa o nás dozvedajú postupne, najmä cez sociálne siete. Vďaka priateľke Fanni, ktorá sa o to stará, máme už viac ako tisíc sledovateľov,“ usmial sa.

„Sám by som to všetko nestíhal, takže tieto veci rieši ona a pomáha mi aj moja mama. Je šikovná, takže vyrába voňavé mydlá, termo vankúšiky a šije vrecúška, ktoré plní levanduľou, ktoré tu tiež ponúkame. Ja to tu najmä kosím a strihám,“ vysvetlil. Vzápätí objasnil, že bylinkovú farmu má skôr ako hobby – vyžiť by sa z toho nedalo. Preto má aj klasické zamestnanie. „Pracujem pre obchodný reťazec v Budapešti. Cestujem tam raz za týždeň, inak pracujem z domu, takže sa to dá zvládnuť,“ ozrejmil.

Upokojuje a lieči Z levandule sa môžu vyrábať čaje, tinktúry, sirupy či limodády. Má upokojujúce, antibakteriálne a protikŕčové účinky. Stimuluje krvný obeh, znižuje tlak a pomáha pri bolestiach žalúdka. Oleje z nej pomáhajú zmierniť bolesť po uštipnutí hmyzom, upokojujú tiež ložiská s kožným ekzémom. Usušenú levanduľu možno použiť aj ako dekoráciu. Veľmi dobre vyzerá vo váze, kde vydrží dva či tri roky. Mnohí si kytičky z nej len tak zavesia na rôznych miestach v dome, prípadne si z nich vyrobia rôzne venčeky. Cítiť ich potom v celej domácnosti.

Do limonád, aj na mäso

Rozširovať levanduľové pole zatiaľ neplánuje. „Teoreticky by som mohol, lebo mám ešte voľný pozemok, no aktuálne množstvo na tento kraj stačí. Okrem toho, všetci máme popri tom ešte iné práce, takže by sme to nestíhali obhospodarovať,“ zdôvodnil. Robí ale všetko pre to, aby ich kvety boli čo najkvalitnejšie. „Sezóna trvá desať dní, maximálne dva týždne. Záleží to aj od počasia. U nás si levanduľu môžu prísť ľudia nazbierať približne od 16. do 30. júna,“ povedal.

Záujem je podľa neho z roka na rok väčší, no mnohí o takejto možnosti stále nevedia. „Ľudia to musia spoznať. Celkovo aj to, čo môžu s nazbieranými bylinkami robiť. Sem tiež chodia viacerí, ktorí sa nás potom pýtajú, ako s nimi naložiť,“ pokračoval pestovateľ. „Maďari sú napríklad už zvyknutí robiť z toho bežne sirupy či všelijaké limonády. Neraz levanduľu používajú tiež na ochutenie mäsa, ako aj Francúzi,“ spomenul využitie voňavých byliniek.

Mnohí si vraj od neho pýtajú recepty a on im ich rád poskytne. Zberačom bez problémov požičiava aj nožnice, ktorými si levanduľu môžu strihať, no v prípade núdze, keď slnko veľmi „pripeká“, im ponúkne aj slamený klobúk.

„Chodia sem ľudia z blízkeho okolia, aj zo vzdialenejších častí. Včera sem napríklad prišli výletníci zo Spišskej Novej Vsi či Liptovského Mikuláša. Máme už aj pravidelných zákazníkov,“ pokračoval. „Viacerí tu hľadajú skôr relax, najmä rodiny s deťmi. Rozložia si tu deku, urobia piknik, fotia sa. Teší ma, keď si tu oddýchnu. Robil som to tu najmä preto, nie je to o biznise,“ zopakoval.

Vstupné na farmu v Hubove, ani za fotografovanie, nevyberajú (na niektorých si to účtujú, pozn. red.). „Keď ide o profesionálne fotenie, teda ak sem príde niekto taký na viac hodín, zvykneme brať len symbolickú sumu. Prípadne stačí, že si nazbiera jednu papierovú tašku levandule, ktorá u nás stojí 5 eur. Zmestia sa do nej približne tri kríky,“ doplnil Gabriel.

levanduľová farma vstupné cena za tašku/1kg profi fotografie Hubovo – 5€/ – Trnava pri Laborci 2€ /10€ 30€ Malé Leváre – 6€/9,90€ 30€ Zbehy – 9€/ – Žilina – /10€ –

Počas našej debaty slnko dosť „pálilo“, takže na zbere práve veľa ľudí nebolo. Kúsok od nás sa ale objavili dve dámy, ktoré si farebné pole vychutnávali do sýta. „Zastavili sme sa tu cestou z práce,“ prezradili nám v dobrej nálade.

„Ja som tu prvýkrát, inšpirovala ma kamarátka. Ona je zdroj, ktorý mi už v minulosti nosil tieto krásne bylinky. Potom som z nich robila sirup, voňavé vrecúška aj tinktúru,“ povedala Iveta. „Ja sem chodievam pravidelne. Vždy si nazbieram dve tašky. Doma potom levandule suším a používam na ozdobu. Mnohé rozdám,“ podotkla Lenka. Obidve si vraj okrem fialovej úrody z tohto miesta odnášajú aj pocit pohody. „Dáva nám to tu energiu, super relax, krásne pohľady aj fotografie,“ zhodli sa.