Dažďová smršť zatopila centrum mesta aj nemocnicu. Výťahy nefungovali, pacientov vynášali na poschodia ručne

V noci zo stredy na štvrtok vyhlásila Nitra mimoriadnu situáciu – reagovala tak na búrku a ňou spôsobené značné škody na mestskom aj súkromnom majetku. Primátor Marek Hattas odhaduje finančné škody na státisíce eur. Objasnil, že zatopené boli viaceré školy, parky aj domy v častiach Zobor, Janíkovce, Krškany a Kynek. Riešiť to budú s okresným úradom tak, aby im to bolo prefinancované v rámci krízovej situácie. Samozrejme, náhradu škôd budú vybavovať aj cez poistky. Napriek všetkým problémom súvisiacich so živlom je ale rád, že nikto neprišiel o život.

„Do deviatej hodiny večer tu padlo 86 milimetrov zrážok, čo je naozaj veľké množstvo vody. Naša kanalizačná sieť na to nikdy nebola stavaná, to znamená, že sme začali mať problémy. Hneď, ako sme sa o situácii dozvedeli, zvolal som krízový štáb. Následne sme vyhlásili mimoriadnu situáciu,“ hovorí primátor.

„Skoordinovali sme všetky záchranné zložky a pomáhali pri vzniknutej situácii. Našťastie, nemali sme žiadne straty na životoch,“ zopakoval. Pripomenul, že zapojené boli aj regionálna správa a údržba ciest, okresný úrad či Západoslovenská vodárenská spoločnosť.

„Máme tu veľa parkov a zelene, kde už v minulosti stromy nasiakli vodu a padali nám tam potom konáre. Preto sme vyhlásili zákaz vstupov do všetkých cintorínov aj parkov,“ upozornil Hattas. Na ľudí apeluje, aby sa zbytočne pod stromami nezdržiavali. „Momentálne sú naozaj veľmi nebezpečné,“ podotkol. Ozrejmil, že počas smršte popadalo v meste veľa konárov, no riziko, že stále sa to bude diať, trvá.

V teréne sú podľa primátora stovky ľudí (hasiči, mestskí pracovníci a pod.), ktorí mesto čistia a dávajú do poriadku. „Či už sú to poklopy, ktoré voda vyrazila, cesty, chodníky. Máme tiež popraskaný asfalt – najviac komplikácií to prinieslo na hlavnej križovatke na Štefánikovej triede. Snažíme sa koordinovať všetko tak, aby sme túto križovatku čo najskôr dali do pôvodného stavu tak, aby slúžila vo všetkých pruhoch,“ vysvetlil. Momentálne je to tam vraj obmedzené, no celková situácie je už zastabilizovaná.

Náčelník nitrianskej mestskej polície Erik Duchoň uviedol, že v u jednej obyvateľky evidujú, v súvislosti so stredajšou prietržou, jedno vážnejšie zranenie. Túto udalosť zachytili mestským kamerovým systémom.

„Došlo k jej pošmyknutiu na Chrenovskom moste, pričom jej nejakým spôsobom zostala zakliesnená noha, medzi samotnou mostovkou a zábradlím, ktorú si nevedela vytiahnuť. Na základe našich telefonátov tam zasahovali hasiči a rýchla zdravotná služba, ktorá ju potom previezla do nemocnice,“ vysvetlil.

Poriadne rušno mali kvôli búrke aj v Študentskom domove UKF Zobor. Jeho riaditeľ Peter Hrobár priblížil, že medzi štvrtou a piatou popoludní sa v Nitre spustil silný lejak, pričom kanalizácie v Nitre ani v štvrti pod Zoborom nestíhali pribúdajúcu vodu „spracovať“. Keďže internát sa nachádza v spodnej časti tejto lokality, všetko skončilo v jeho areáli.

„Sme v podstate v takom lieviku, takže tie zrážky sa nahromadili tu a vzniklo nám tu veľké jazero, ktoré sa stále zväčšovalo. Voda stále stúpala a valila sa až do budovy. Zaplavila nám celé prízemie, vrátnicu a chodbu – odtiaľ sa dostala aj do kancelárií a študentského klubu,“ povedal riaditeľ. Nahromadili sa im tam asi tri centimetre vody, ktorú sa snažili svojpomocne odstraňovať, no postupne začala aj sama opadať.

„Podarilo sa nám zachrániť čo najviac kancelárskeho nábytku a podobne. Pracovali sme na tom, zhruba pätnásti, asi do desiatej večer,“ poznamenal. Koberce vysušovali s pomocou špeciálnych tepovačov a vysávačov. „Niekde máme plávajúce podlahy, ktoré zrejme budeme musieť vymeniť. Škody stále sumarizujeme, budeme o nich debatovať aj s našou poisťovňou,“ hovorí.

Keďže v kritickej chvíli nevedeli, ako sa voda bude „správať“, študentom odporučili zdržiavať sa na poschodí. „Trochu to mali ako zábavu, bola to pre nich rarita. Viacerí tadiaľto chceli prechádzať, natáčať si to, takže mali sme prácu aj s nimi. Požiadali sme ich, aby hodinu či dve počkali vo svojich izbách, kým to tu ako tak upraceme,“ vysvetlil.

Plánované operácie zastavili

Prívalové dažde vo veľkom postihli aj Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Nových Zámkoch. Jej riaditeľ Mikuláš Blaško uviedol, že s stredu vo večerných hodinách im hlásili zatekanie vôd do suterénu. Zatopené boli aj vyšetrovne, chodby a sklady so zdravotníckym materiálom či liekmi. Niektoré oddelenia ako RTG, mikrobiológia a hematológia, zostali bez elektriny kvôli zatopeným rozvodovým skriniam. V obmedzenom režime fungovali na náhradný zdroj.

„Komplikovalo sa to, malo to stúpajúcu tendenciu. Zaplavené boli tiež šachty, takže došlo k odstaveniu výťahov. Okamžite sa zastavila aj plánovaná operatíva, vykonáva sa len tá najnutnejšia,“ povedal. Nemocnicu zatvorili, vrátane ambulancií. Všetky prípady, ktoré k nim smerovali, odklonili do okolitých zdravotníckych zariadení.

„Tí, ktorí prišli urgentne, boli na jednotlivé poschodia transportovaní ručne. To znamená, že sme ich na oddelenia vyniesli,“ ozrejmil. Celý čas im intenzívne pomáhali privolaní hasiči aj ďalšie, súkromné, subjekty, ktoré im poskytli techniku na odčerpávanie vody. Situácia sa začala upokojovať v noci medzi desiatou a jedenástou hodinou.

„Okrem suterénu monobloku sme mali zatopenú aj kuchyňu a práčovňu. Mali sme výpadky vody a vzhľadom na to, že došlo k zatopeniu rozvádzačov vysokého napätia, hrozil veľký energetický blackout,“ tvrdí Blaško.

Vo štvrtok ráno už bola podľa neho situácia stabilizovaná. „Nehrozil výpadok elektriny, no zatiaľ máme nefunkčné výťahy, ktoré sa pred spustením musia prezrieť odborným technikom. Momentálne platí zákaz návštev a všetci pacienti, ktorí nemusia byť akútne hospitalizovaní, sú prepúšťaní. Ďalší sú presmerovaní do okolitých nemocníc,“ pripomenul.

Niektoré časti síce ešte energiu nemajú, no pracujú na tom. Spojazdnená je už aj kuchyňa. Pacientom však podávajú len suchú stravu, keďže k dispozícii majú teraz len dva evakuačné výťahy. Riaditeľ ale predpokladá, že v piatok možno spustia aj ostatné výťahy a tým „nabehne“ aj normálne poskytovanie stravy. Dodal, že hospitalizovaných je u nich aktuálne 381 pacientov, prepustených bolo 134. Škody budú odstraňovať niekoľko dní, opatrenia platia až do odvolania.