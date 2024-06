Smeti sú v Lučenci stále horúcou témou. Odpad začne zvážať mesto, ľudí čaká ďalšie zdražovanie

Kúpa smetiarskych áut, no ešte predtým ich prenájom, bude pre samosprávu nákladná. Radní v Lučenci rozhodli, že od novembra začnú so zberom komunálneho odpadu vo vlastnej réžii, no najskôr musia zohnať chýbajúcu techniku. Miestni sa obávajú, že cena za túto službu pôjde opäť raketovo hore. Kritizujú tiež, že tento krok prichádza bez verejného obstarávania. Podľa mesta išlo o strategické rozhodnutie.

Externá zvozová firma, ktorá v metropole Novohradu zabezpečuje zber komunálneho odpadu len od minulého augusta, končí. Mesto s ňou rozviazalo zmluvu kvôli „nezrovnalostiam“ so zberným dvorom. Zmesový a triedený odpad tam ale bude vyvážať ešte do konca októbra.

Samospráva tvrdí, že na vzniknutú situáciu hľadala čo najoptimálnejšie a najmenej rizikové riešenie, aby bol vývoz smetí kontinuálne zabezpečovaný naďalej. Na nedávnom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva už poslanci schválili, že zber zmesového komunálneho odpadu bude od novembra vykonávať, vlastnou činnosťou, mesto. Rozšíri tak služby poskytované svojím Strediskom odpadového hospodárstva, ktoré už zabezpečuje zber objemného, kuchynského a biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. Za tento krok hlasovalo desať z osemnásť prítomných poslancov. Siedmi boli proti a jeden sa zdržal.

Ľudia vraj samospráve neveria

Miestni aktivisti upozorňujú, že zastupitelia to schválili bez potreby vyhlásiť verejné obstarávanie. „O mimoriadnom zastupiteľstve sme sa dozvedeli na poslednú chvíľu. Okamžite sme ale začali zbierať podpisy na petíciu, v ktorej žiadame, aby zvoz komunálneho a všetkých zložiek triedeného odpadu zabezpečovala spoločnosť vybraná na základe verejného obstarávania,“ hovorí predsedníčka združenia Náš Lučenec Martina Hricová ukazujúc nám znenie petície. V tej sa uvádza aj to, že odkedy vlani zaviedlo mesto zmeny v odpadovom hospodárstve, kvalita a kvantita služieb pre obyvateľov sa znížila a cena zvýšila. Žiadajú, aby mesto zabezpečilo rozsah a kvalitu poskytovaných služieb z obdobia pred vlaňajším februárom.

„Za pár hodín podpísalo petíciu takmer sedemsto ľudí, čo je za taký krátky čas úspech,“ podotkla Hricová. Vzápätí zdôraznila, že v spomínanom texte žiadali aj urýchlené otvorenie a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením (VZN). Zdôraznila, že mesto má 51-percentnú účasť v spoločnosti Mepos, ktorá disponuje všetkými povoleniami aj technikou zberného dvora. Bez zmluvy so samosprávou ho ale nemôže prevádzkovať pre občanov Lučenca.

„Kladieme si otázku, čo bráni mestu uzavrieť zmluvu. Keď sa nechce, hľadajú sa výhovorky, ako sa to nedá. Keď sa chce, dokážu vedome obchádzať zákon,“ vraví Hricová.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Martina Hricová, Náš Lučenec Predsedníčka združenia Náš Lučenec Martina Hricová dlhodobo kritizuje odpadovú politiku mesta.

„Externá firma o povolenie na jeho prevádzkovanie žiadala okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, neskoro – vlastne takmer dva mesiace potom, ako začala minulý august zvážať odpad. Zberný dvor síce v časti Opatová otvorila, ale bez oficiálneho povolenia,“ hovorí Hricová. „Mesto o tom celý čas, ako účastník konania, vedelo, pričom nabádalo občanov, aby tam nosili odpad,“ tvrdí. Podčiarkla, že túto činnosť dotknutá spoločnosť robila v rozpore so zákonom, čim sa nedodržala zmluva s mestom a to bol dôvod na jej odstúpenie.

Samospráva podľa nej situáciu nezvláda – nedodržiava sa VZN o odpadoch a ľudia jej už nedôverujú. „Niektorí nemali celé týždne vyvezené smeti. Pol roka nemáme zberný dvor, čo je v rozpore s VZN mesta, ktoré takto porušujú,“ tvrdí. Pripomenula tiež, že mesto na činnosť v tejto veci nemá potrebnú technickú výbavu. „Dokonca výdavky na nové stredisko odpadového hospodárstva nie sú súčasťou mestského rozpočtu na tento rok,“ poznamenala.

„V materiáloch z 5. júna pre mestské zastupiteľstvo avizujú, že táto služba bude v ich réžii drahšia. O koľko, zatiaľ neprezradili. Len nedávno sa nám rapídne zdvihli poplatky a opäť môžeme očakávať ich ďalší nárast. Čo sa týka kvality služieb, to si nevieme ani predstaviť,“ uzavrela Hricová.

Primátorka sľubuje spokojnosť

Mesto zdôrazňuje, že vzniknutú situáciu s firmou, ktorá v meste zváža odpad a nedokázala zabezpečiť zberný dvor, nezavinilo. Tvrdí, že rozšírenie služieb poskytovaných vlastnou činnosťou prináša niekoľko výhod. „Napríklad postupné rozširovanie vlastnej technickej a technologickej základne, možnosť operatívneho vybavovania reklamácií, schopnosť ovplyvňovať náklady na danú službu v závislosti od možnosti rozpočtu mesta a tiež elimináciu možnej krízovej situácie,“ uviedla hovorkyňa samosprávy Michaela Baboľová.

Primátorka Lučenca Alexandra Pivková reagovala, že museli dôkladne zvážiť všetky riziká. „Pri prvej alternatíve hrozilo, že verejné obstarávanie nebude ukončené včas pre možné prieťahy spôsobené uchádzačmi, ktoré nebudeme vedieť, z objektívnych dôvodov, ovplyvniť,“ vysvetlila. Mohla by tak podľa nej nastať situácia, že od novembra by nemal kto v meste vyvážať komunálny odpad. „Vieme, čo nás čaká a urobíme všetko preto, aby boli občania so službou spokojní,“ sľubuje. Pokračovala, že prvotné rozhodnutie vyhlásiť verejné obstarávanie a zabezpečovať službu externou firmou sa ukázalo z dlhodobého hľadiska aj ako menej finančne výhodné.

Foto: Eva Štenclová, Pravda kontajnery, Lučenec Polopodzemné kontajnery. Väčší odpad niektorí miestni ukladajú vedľa nich.

„Naším cieľom, na rozdiel od súkromných firiem, nie je na odpadovom hospodárstve vytvárať zisk, ale hospodárne nakladať s poplatkom za odpad tak, aby sme občanom ponúkali čo najkvalitnejšie služby a aby sa tento poplatok čo najmenej zvyšoval,“ doplnila Pivková.

Mesto hovorí, že zavedenie nových služieb sa nevyhne vstupným nákladom. Musí dobudovať zázemie pre novú časť strediska a zabezpečiť vozidlá na zber odpadu. Aktuálne má vo vlastníctve na výkon tejto činnosti len jedno auto. Potrebuje však minimálne ďalšie tri. Keďže termíny dodávok nových sa pri finančnom lízingu či kúpe pohybujú od dvanásť do pätnásť mesiacov, nie je ich aktuálne možné zabezpečiť inak ako nájmom.

„Ide však o dočasné riešenie. Cieľom je v prvom rade uchádzať sa o zdroje na techniku z eurofondov alebo ju kúpiť z rozpočtu mesta, aby odbúralo náklady na nájom vozidiel,“ ozrejmila Baboľová. „Vytvorených bude približne štrnásť nových pracovných miest. Mesto bude prijímať vodičov, manipulantov, dispečera a administratívneho pracovníka,“ priblížila.

Lučenec má podľa hovorkyne záujem vo vlastnej réžii začať zabezpečovať aj prevádzku zberného dvora, a to po získaní potrebného povolenia od okresného úradu. „Situovaný bude v Stredisku odpadového hospodárstva v lokalite Dolná Slatinka, kde sa nachádza aj mestská kompostáreň. Občania tak nájdu tieto služby na jednom mieste,“ podotkla s tým, že samospráva neporušuje platné VZN. Vlani podľa nej zaplatila spoločnosti Mepos, za prevádzku zberného dvora, približne 94-tisíc eur. Vstupné náklady na zriadenie svojho odhaduje na 6-tisíc eur.

Ak by chceli, aby ho prevádzkovala externá firma, museli by vyhlásiť verejné obstarávanie. Keby však od uchádzačov požadovali mať v ponuke povolenie na takýto dvor, diskriminovali by vraj všetkých potenciálnych uchádzačov, ktorí by boli schopní robiť to, no nedokázali by už, vzhľadom na lehoty, predložiť povolenie. Zúžil by sa tak hospodársky priestor súťaže, pričom firma Mepos by bola zvýhodnená.

Spomínanú petíciu zaevidovali v elektronickom poštovom denníku mesta. „Vzhľadom na jej obsah je nevyhnutné, pre objektívne posúdenie súladu či rozporu súčasnej situácie, získať vyjadrenie rezortov životného prostredia a vnútra. Prešetrená bude v lehote šesťdesiat dní,“ doplnila hovorkyňa.