Lekáreň u Salvatora sa po 30 rokoch vracia ľuďom. Legendárne priestory obnovili, vrátil sa aj unikátny barokový mobiliár

„Bude to normálne otvorená lekáreň, do ktorej v zásade môže ktokoľvek kedykoľvek vstúpiť a môže dostať aj nejakú informáciu o histórii, o historickom mobiliári, o všetkom, čo je s históriou tejto lekárne spojené,“ priblížil Sukeľ. Doplnil, že v blízkej budúcnosti plánujú pod hlavičkou Lekárne u Salvatora aj organizáciu vzdelávacích a osvetových podujatí na rôzne farmaceutické témy.

Procesu otvorenia lekárne predchádzalo podľa Sukeľa viacero vecí. „Boli to jednak stavebné úpravy tejto budovy, pretože ona bola pomerne v zlom stave a mesto, keď ju získalo do svojho vlastníctva, tak dá sa povedať, že v rekordnom čase túto budovu pripravilo do užívania. Kúpa mobiliáru, zariadenie tých ďalších priestorov a všetko to, aby tá lekáreň mohla byť lekárňou,“ vysvetlil.

Vallo avizoval, že mesto má ambíciu zrekonštruovať aj zvyšok historickej budovy. „Sme v štádiu získavania stavebného povolenia, to znamená prípravy projektovej dokumentácie a následne získavanie stavebného povolenia a potom samozrejme budeme sa pozerať, či budú akékoľvek fondy alebo akékoľvek peniaze, ktoré budeme môcť ako mesto získať,“ doplnil.

„Známu budovu Lekárne u Salvatora v historickom centre Starého Mesta po takmer 30 rokoch vraciame Bratislavčankám a Bratislavčanom. Legendárne priestory, ktoré roky chradli, sme obnovili, vrátili sme do nich jedinečný barokový mobiliár a v lekárni je späť už aj tá pravá lekárenská vôňa, pretože tu Slovenská lekárnická komora od pondelka (1.júla 2024) otvára kvalitnú lekáreň pre všetkých,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Budovu Lekárne u Salvatora, ktorá patrí medzi najfotografova­nejšie v historickom centre, získalo mesto Bratislava pred niekoľkými rokmi zámenou do výlučného vlastníctva. Originálny barokový lekárenský mobiliár odkúpilo v roku 2021 za takmer milión eur od súkromného zberateľa z Nového Mesta nad Váhom.