Župa otvorila už siedmu ambulanciu a stále nekončí. V krátkom čase avizuje ďalšiu

Nová pediatrička Aneta Ševčíková ordinuje na najväčšom zvolenskom sídlisku Západ od 1. júla. Je pripravená postarať sa až o 1 500 detí. Táto detská lekárka donedávna slúžila v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, no prácu vo veľko zdravotníckom zariadení sa rozhodla vymeniť za ambulanciu zriadenú Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kra­ja.

„Chcem zažiť prácu pediatra aj z iného uhla ako je nemocničný lekár na veľkej klinike,“ zdôvodnila svoj krok mladá doktorka. „Projekt je podľa mňa prínosný a pomáha mladým lekárom, keďže sníma veľké bremeno pri zriaďovaní vlastnej ambulancie. Tiež tým takúto prácu zatraktívňuje aj v nedostatkových regiónoch,“ povedala Ševčíková.

Najväčšie výhody ambulantného pediatra sú podľa nej v tom, že často pozná svojich pacientov, aj ich rodinu, už od narodenia. Poznamenala, že je veľkým zadosťučinením vidieť tieto deti zdravo rásť. Zároveň pripomenula, že výhodou práce v ordinácii zriadenej krajom je pre mladého lekára veľká pomoc s administratívou aj finančnou záťažou. Je to veľké odbremenenie, vďaka ktorému sa môže viac sústrediť na medicínsku časť svojej práce.

„Oslovila ma tiež veľká ústretovosť a snaha o pokrokové myslenie v Rozvojovej agentúre BBSK. Na všetko sa snažia nájsť riešenie,“ doplnila Ševčíková.

Vypuklý problém

Banskobystrický župan Ondrej Lunter podčiarkol, že v súčasnosti chýba na slovensku 230 pediatrov, pričom priemerný vek tých, ktorí aktuálne ordinujú, je takmer 60 rokov. „Som nesmierne rád, že môžem v našej – v poradí siedmej krajskej ambulancii, privítať ďalšiu pani doktorku,“ uviedol. Zdôraznil, že pre mladých je finančne aj administratívne náročné prejsť do ambulantného sektora a otvoriť si vlastnú ordináciu.

„Väčšinou do toho potrebujú vstupný úver, čím sa pre nich vytvára určitá neistota – to ich aj odrádza. Preto možno v nemocniciach až taký problém s doktormi nemáme. V ambulantnom sektore je ale vypuklý,“ zopakoval s tým, že ich činnosťou pomáhajú vytvárať premostenie.

„Tu sme podali pomocnú ruku my a dnes máme novú lekárku v okrese, ktorý patrí, z pohľadu množstva pediatrov, medzi rizikové,“ hovorí Lunter. „Priamo v okrese Zvone chýbal, podľa údajov ministerstva zdravotníctva, jeden pediater, aby bola vôbec naplnená minimálna sieť – teda to najmenšie minimum, ktoré je potrebné, aby bolo o pacientov postarané,“ vysvetlil. Vzápätí spomenul ďalšie regióny, v ktorých chýbajú lekári.

„V blízkych okresoch Banská Štiavnica a Krupina je situácia s pediatrami kriticky nedostatková. Minimálna sieť je tam naplnená len na polovicu,“ objasnil.

Župná sieť sa rozrastá

Projekt vlastných krajských ambulancií spustila župa, aj keď to nie jej jej primárna kompetencia, pre spomínaný nepriaznivý stav. Do novej zvolenskej investovala približne 12-tisíc eur. Ide o jej v poradí siedmu ordináciu, ktorú v kraji zriadila. Do každej „naliala“ zhruba rovnakú sumu.

V minulosti už teda otvorila šesť ambulancií. V septembri 2019 sprístupnila detskú v Detve, kde pracovala pediatrička Janka Wrede. Aktuálne tam pôsobí lekárka Kristína Vagáňová. V tom istom meste zriadil kraj, v júli 2021, pneumologickú ambulanciu. O stovky pacientov sa v nej stará mladá doktorka Jana Makasová.

V máji 2022 začala pod hlavičkou župy pracovať kardiologička Drahomíra Šaranková, ktorej zariadili ambulanciu vo Veľkom Krtíši. „Srdciara“ zabezpečil kraj, v septembri 2023, aj v Revúcej. „Pod palcom“ to tam má špecialista Alexander Bohó.

Ešte predtým, v januári 2023, začala „pod krídlami“ kraja ordinovať v Haliči všeobecná lekárka Vladimíra Lang. Vlani v septembri pribudla rovnaká ambulancia aj priamo v Banskej Bystrici, kde sa o pacientov stará doktorka Barbora Kassaiová. Ešte tento rok plánuje župa zriadiť ďalšiu ordináciu, no zatiaľ nič bližšie neprezradila.