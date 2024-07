Uzavrú centrum Banskej Štiavnice a urobia z neho pešiu zónu? Primátorka to nevylučuje

Centrum Banskej Štiavnice Video Zdroj: TV Pravda

Na „inváziu“ turistov sú v Banskej Štiavnici zvyknutí najmä počas prázdnin, víkendov a sviatkov. Najväčší nápor zažíva mesto v lete, pričom jeho hlavnou tepnou prúdi množstvo áut či motoriek. Na niektorých ľudí pôsobí zvuk motorov mimoriadne rušivo, až odpudzujúco. Historickými ulicami by sa radšej prechádzali v komornejšej atmosfére.

Nad dopravou jazdiacou srdcom Štiavnice sa pozastavil návštevník Ivo, ktorý sa o svoje pocity podelil na sociálnej sieti. E-mailom na to upozornil aj radnicu. Do banského mesta vraj s rodinou chodieva často a rád, považuje ho za skutočný historický skvost.

„Čo nám však začína mimoriadne prekážať, je nepretržitý prúd dopravy, ktorý sa valí jeho centrom. Prečo osobné autá, autobusy a motorky jazdia priamo cez stred Banskej Štiavnice, to mi nie je jasné. Podľa mňa by tie ulice mali slúžiť ako pešia zóna,“ uviedol. Myslí si, že len utlmenie či zásadné obmedzenie dopravy v centre mesta môže viesť k spokojnosti návštevníkov a k tomu, aby sa tam radi vracali.

„Súčasná situácia a neprestajný, otravný, hukot, naopak, odrádza ľudí od toho, aby si pobyt v Banskej Štiavnici zopakovali,“ poznamenal. Je presvedčený, že dopravné prostriedky stredom mesta jazdia len preto, že môžu. Teda nie kvôli nutnosti či chýbajúcej inej trase. „Je to o to nepochopiteľnejšie, že Štiavnica má vybudovaný obchvat. Miest na parkovanie popri tomto ťahu, aj v iných lokalitách, je nadostač,“ pripomenul s tým, že nejde o veľké mesto a pár krokov navyše od svojho auta do centra každý v pohode zvládne.

„V čom je teda problém? Je to iba vec ochoty, treba len začať,“ mieni. „Pozrite sa, ako to vyriešili iné podobné historické mestá v Európe – a do toho,“ odkázal kompetentným.

Fanúšikovia aj odporcovia

Turista svojím komentárom rozprúdil veľkú diskusiu. Niektorí s ním súhlasia, no viacerí Štiavničania sú proti. Nevedia si predstaviť, že do mesta by nemali voľný vstup. Pripomínajú, že v centre sa nachádza množstvo úradov či banky. „Je iné prísť na výlet a iné tu žiť. Hľadať platené parkovacie miesto, bežať od Nového zámku dole, potom sa vytrápiť naspäť a stihnúť to napríklad počas obedňajšej prestávky nie je veľmi praktické,“ mieni Iveta. Poukázala tiež na to, že ešte komplikovanejšie to môže byť pre starších ľudí.

„Toto je mesto, kde žijú ľudia a nie skanzen,“ reagovali ďalší. „Treba si uvedomiť, že turista sa prišiel pozerať, prechádzať sa a nikto mu nebráni chodiť peši. Človek, ktorý tu žije, potrebuje riešiť nákupy, vybavovanie súkromných a firemných záležitostí, starať sa o chorých, seniorov či vozičkárov,“ hovorí Eva. „K tomu potrebujú dopravu. Špeciálne v meste a okolitých dedinách, kde máte pár autobusov denne a cez víkend žiaden, musíte používať vlastné auto na každú maličkosť,“ zhodnotila.

Peter Danáš, na ktorého sme natrafili priamo v centre, sa o túto tému zaujíma už roky. Je presvedčený, že pešia zóna je v Štiavnici absolútnou nevyhnutnosťou. „Mesto získa svoju tvár a vzhľad až vtedy, keď týmto hlavným mestským kaňonom prestanú chodiť autá,“ ukázal na rušnú cestu. Stratégia je podľa neho jasná.

„V prvej fáze sa musí vytvoriť dočasná pešia zóna, od júna do septembra, uzavretá napríklad od desiatej doobeda do jednej v noci. S tým, že sa umožní prístup do hotelov a zásobovanie,“ povedal. Spomenul pritom, že centrálna ulica nemá žiadnu paralelnú, takže sa tam vlastne nedá urobiť akoby alternatívna doprava.

„Ale už v sedemdesiatych rokoch tu vybudovali obchvat, aby sa odťažila hlavná doprava z mesta,“ zdôraznil Danáš. „Sme jedinou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku, ktorá nemá pešiu zónu. Aj Kremnica, najbližšie šesťtisícové mestečko, jej má aspoň päťdesiat metrov, no my ani to nie. Sme v ťažkom teréne, ale je to nutnosť, lebo autá neumožňujú architektúre žiť, poškodzujú ju, a ľuďom vnímať tunajšie krásy. Načo sem potom prídu?“ pýta sa.

Pani Libuša si tiež myslí, že vytvorenie pešej zóny by bolo dobrým krokom. „Len je to veľmi ťažké, lebo tu nie je druhá takáto ulica či cesta. Obchvatom popri sídlisku Drieňová by sa síce autá vedeli dostať na záchytné parkovisko pod Novým zámkom, ale je to obchádzka. Tak neviem, je to téma pre odborníkov,“ podotkla.

Ján Tököly tvrdí, že je jedným zo Štiavničanov, ktorý si mesto pamätá, keď vyzeralo inak ako v súčasnosti. Naznačoval tým, že nie je to až tak dávno, keď to tam ešte „spalo“, čiže aj premávka bola podstatne menšia. „Teraz je tu veľký cestovný ruch. Máme krásne prostredie, ale normálne sa tu prejsť s deťmi nedá. Je tu samé auto, tak prečo nespraviť pešiu zónu? Veď nech si ľudia svoje tátoše niekde odstavia a pešo si vychutnávajú nádheru Banskej Šiavnice,“ doplnil.

Raz to už skúsili

Primátorka Nadežda Babiaková reagovala, že v prvom rade sa k tejto téme musia vyjadriť miestni. „Či to chcú, alebo nie. Pešiu zónu sme tu už v minulosti mali, ale obyvatelia to neprijali,“ hovorí. Objasnila, že štiavnické centrum bolo pre autá uzavreté začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia.

„Niekedy v roku 1993, presne si to nepamätám. Vtedy sa pri vstupoch doň vyberalo mýto, bez neho mohli tadiaľ prechádzať len šoféri s výnimkou,“ vysvetlila. Tento stav ale netrval dlho. „Po pomerne krátkom čase sme to zrušili, lebo tam bolo toľko výnimiek, ktoré museli dávať dopraváci, že sami nám to navrhli. Ak by sme to neurobili my, pristúpili by k tomu oni,“ povedala primátorka.

Najviac podľa nej ničí cesty v centre nákladná doprava. Plánujú to teda od nej odbremeniť a riešiť jej vstup, ktorý má teraz povolený do šestnástej hodiny. „Chceme, aby tam zásobovanie bolo povolené len do deviatej ráno. Potom by tam mohli vchádzať už len autá do 3,5 tony. Keď opravujú nejaký dom, kde je potrebný žeriav, väčšie auto či technika, môže tam ísť na výnimku,“ ozrejmila.

Dopravnou značkou chcú obmedziť aj „krúžiace autá“ na Námestí svätej Trojice. Parkovanie tam už pred pár rokmi „stopli“, (s výnimkami pre majiteľov reštaurácií či penziónov, pozn. red.), no ruch v tejto zóne pretrváva.

„Stále tam vchádzajú turisti, ktorí sa tam zbytočne krútia. To treba zastaviť. Do konca septembra preto chceme s poslancami tento návrh prerokovávať a do novembra to možno stihneme diskutovať aj s verejnosťou,“ priblížila Babiaková. Stále nevylučuje tiež odklon dopravy prúdiacej hlavným ťahom popri trotuári. Existujú podľa nej tri alternatívy, ktoré však najskôr musí konzultovať s dopravným odborníkom. „Vstup do mesta by potom mala len dopravná obsluha a ľudia tam bývajúci. Treba to ale dôkladne zvážiť a prerokovať s obyvateľmi,“ uzavrela.