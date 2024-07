Strechy ako rešeto, rozbité okná aj autá. Obrovské krúpy a vietor demolovali metropolu Horehronia

Video

Strechu ako rešeto má pani Elena Niklová (79), ktorá býva na breznianskej Lichardovej ulici. Hrozivá búrka jej v pondelok po šiestej hodine večer nahnala veľký strach. „Prišla obrovská čierňava. Mala som na starosti dcérine aj susedove kačice, ktoré som práve išla zavrieť. Zobrala som si teda dáždnik a vyšla von. Zrazu ale prišiel strašný vetrisko a začali padať velikánske krúpy – väčšie ako pingpongová loptička,“ priblížila nepríjemné chvíle. „Znivočilo nám to strechu, rozbilo synove auto aj omietky na dome,“ povedala.

„Potom som sa už neodvážila vyjsť pozrieť von. Bála som sa, voda nám už cez deravú strechu tiekla prúdom dole schodmi, až na chodbu,“ poznamenala a pozvala nás dovnútra, aby sme videli spôsobené škody.

„Vidíte, tu bola po povrch tohto kalicha voda,“ ukázala barlou na luster a jeho sklenenú časť v jednej z izieb, kde ešte stále bolo cítiť vlhkosť z omietky. Celý plafón bol mokrý, nestihol zatiaľ uschnúť.

„Toto je už tretíkrát, čo som zažila veľkú búrku a potopu v mojom dome, ale v takomto rozsahu ešte nikdy. Predtým nás vytopilo od spodku. Teraz to schytala strecha a je to ťažké. Nemyslela som si, že sa niečoho takého dožijem,“ dodala so slzami v očiach.

Smutný pohľad

Fakt, že metropolou Horehronia sa prehnala smršť, bolo v utorok viditeľné aj v uliciach mesta. Svetelná signalizácia na križovatkách nefungovala, množstvo chodníkov a ciest ešte stále pokrývalo popadané lístie. Polámané stromy sa už vo väčšine lokalít podarilo upratať na kopy, ktoré postupne odvážali.

Viacerí ľudia „hororové“ krupobitie komentovali ďakujúc, že nikto neprišiel o život. „Príroda ukázala svoju strašnú silu,“ poznamenal mladý muž.

„Syn má celé auto rozbité od krúpov, vo vnútri je vytopené. Hrozný pohľad,“ zhodnotila pani Mária. „Mne je do plaču, záhrada zničená. Od apríla som tam pracovala každý deň a teraz je všetko fuč. Aj viac vecí máme rozbitých. Máme čo robiť, aby sme to dali do poriadku,“ posťažovala sa ďalšia žena.

Slzy do očí vháňala „skaza“ po búrke mnohým. Niektorí poukazovali na to, že nové autá majú len pár mesiacov a už musia riešiť ich rozsiahlu opravu. „Schytali“ to aj takí, ktorí nemali poistky a škodu im nikto nepreplatí. Nejeden miestny však poukázal tiež na to, že aj keď je poistený, neočakáva náhradu, ktorá „odrazí“ skutočné finančné škody. Ľudia krútia hlavami a pripomínajú, že takúto pohromu v meste si nepamätajú.

Státisícové škody

Primátor Brezna Tomáš Abel uviedol, že v pondelok, počas pätnásť minút trvajúcej búrky s krupobitím, zaznamenali rozsiahle škody na majetku obyvateľov aj mesta.

„Zničené boli najmä strechy rodinných domov, stovky áut odstavených na verejných priestranstvách, tiež mnohé cesty, chodníky, verejné osvetlenie a rozvody elektrickej energie. Samozrejme, krúpy porozbíjali viacero okien – niekoľko aj na mestskom úrade,“ vysvetlil. Živel lámal tiež stromy. Našťastie, hlásenia o zraneniach nemajú.

Búrka prešla podľa primátora celým mestom. Zasiahla viacero ulíc, kde majú poškodené rodinné domy. „Ako prioritu riešime strechy starších ľudí, ktoré treba aspoň provizórne prekryť. Mesto takýmto obyvateľom zabezpečuje plachty a plošinu,“ povedal. Škody odhaduje na státisíce eur.

„V niektorých častiach mesta sme mali, nikde ešte stále máme, výpadok elektrickej energie. Momentálne sa siete opravujú,“ podotkol. V teréne sú desiatky zamestnancov mesta.

„Hneď po kalamite sme mali vonku dobrovoľných aj štátnych hasičov, mestskú a štátnu políciu, tiež zamestnancov technických služieb, našich lesov aj mestského úradu. Do rána odstraňovali škody a dnes v tom pokračujú,“ uzavrel s tým, že krúpy, aké v meste v pondelok padali, si v Brezne nepamätá.