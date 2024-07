Nová oáza v horúčavách: Populárna vodná nádrž je po rokoch konečne napustená. Turisti ju už môžu využívať naplno

Obľúbenú priehradu začali vodohospodári vypúšťať na jeseň 2019. Zdôvodnili to tým, že po 45 rokoch jej prevádzky si „zub času“ začal vyberať svoju daň na technickom stave jednotlivých objektov. Potrebná bola teda rozsiahla oprava – konkrétne betónových a kovových konštrukcií, tiež na ovládacích prvkoch ako sú napríklad uzávery na potrubiach. Rekonštruovať sa to dalo len za úplného vypustenia.

„Provizórne hradenie dnových výpustov bolo od doby prevzatia nádrže do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku nefunkčné. V prípade nerealizácie opravy by hrozilo, že vodná stavba by nebola prevádzkyschopná a bolo by potrebné jej vypustenie z dôvodu ohrozenia bezpečnosti priehrady ako aj územia pod ňou,“ vysvetlil hovorca vodohospodárov Marián Bocák.

Ružiná bola vlani bez turistov Video Zábery z júla 2023 / Zdroj: TV Pravda

Rekreanti teda zmizli a cestovný ruch v okolí nádrže zostal na bode mrazu. Po ukončení opráv ju síce začali napĺňať, no išlo to veľmi pomaly. Minulé leto sa ju podarilo napustiť len na 37 percent. Vplyv na to malo hydrologicky suché obdobie v roku 2022, čo bolo v tom čase viditeľné takmer v celej Európe. V aktuálnej sezóne sa to ale „zvrtlo“ a nádrž je už naplnená na 82 percent. „Čo nebráni k jej využívaniu na rekreačné účely v plnom rozsahu,“ podotkol Bocák.

Sprístupnili podzemie

Ružiná po rekonštrukcii zažila, ešte v druhej polovici júna, aj symbolickú oslavu, keď pri príležitosti polstoročia uvedenia do prevádzky zorganizovali vodohospodári Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť. Zároveň to označili za akési znovuotvorenie sezóny po naplnení nádrže vodou, čo by tam mohlo priniesť lepšiu návštevnosť ako v ostatných rokoch.

V rámci programu sprístupnili vodnú stavbu a doškoľovacie zariadenie. Ľudia mohli vojsť do podzemných častí diela a tiež do „veže“, ktorá sa vyníma nad hladinou. Organizátori ale upozorňovali, že vstup do interiéru či exteriéru je na vlastné riziko. Zároveň odporúčali trúfnuť si ísť do podzemia len návštevníkom schopným zdolať množstvo schodov.

V areáli nechýbala herná zóna pre deti, maľovanie na tvár, možnosť občerstvenia pre malých aj veľkých.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Ružiná, vodná nádrž Vodná nádrž Ružiná je už po rekonštrukcii dostatočne naplnená.

Bocák pokračoval, že snahou správcu je udržiavať vodnú nádrž tak, aby doba jej bezporuchovej prevádzky vydržala čo najdlhšie. „Tiež aby dielo spĺňalo vysoké kritériá bezpečnej prevádzky ako aj jeho ovládanie. Preto veríme, že naďalej bude plniť svoj účel minimálne ďalších päťdesiat rokov bez potrebných väčších opráv,“ doplnil.

Pláž je pripravená

Starosta Divína Ján Sivok je rád, že priehrada už konečne môže slúžiť naplno. Ešte vlani to tak optimisticky nevidel. „Hladina vodnej nádrže Ružiná nás všetkých výrazne prekvapila svojím medziročným nárastom. Mnohí, aj z odbornej obce, predpokladali jej napĺňanie na obdobie ďalších dvoch až troch rokov,“ priblížil. To, že hladina stúpla rýchlejšie ako odhadovali, je podľa neho dôsledkom dostatočného množstva zrážok v uplynulom zimnom a jarnom období.

Starosta vysvetlil, že ešte pred zatopením nádrže vyčistili, v réžii obce, jej dno pozdĺž verejnej pláže od náletových krov a bylín. Objasnil, že v súčasnosti má pozemky a plochy Rekreačného strediska Divín v prenájme, od obce, súkromník. „Využíva ich pre účely ponuky služieb cestovného ruchu. Pláže sú udržiavané a pripravené vítať znovu návštevníkov,“ povedal. Ozrejmil, že priamo na pláži, ale aj v jej blízkosti, sú v prevádzke tiež zariadenia rýchleho občerstvenia.

„Obec postupne pripravuje projektové dokumentácie na komplexnú revitalizáciu a obnovu priestorov rekreačného strediska, ku ktorým chce pristúpiť v krátkej budúcnosti,“ uzavrel starosta.

Vodnú stavbu Ružiná, s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubíkov, vybudovali v rokoch 1969 až 1973. Do trvalej prevádzky ju uviedli v roku 1974. Jej účelom je sploštenie povodňovej vlny či vyrovnávanie prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku. Tiež akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej pre priemysel a poľnohospodárstvo, využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, rekreácia a rybárstvo. Po rekonštrukcii sa jej využitie nezmení a bude naďalej slúžiť účelom, na ktoré bola postavená.