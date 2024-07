Ostrá kritika od Luntera na rezort zdravotníctva: Neplní sľuby, chýba logika a zdravý rozum

Na akútny nedostatok pneumologických ambulancií upozorňuje Banskobystrická župa už dlhšie, no situácia sa stále zhoršuje. Tvrdí, že by stačilo urobiť len administratívne kroky v rámci ministerstva zdravotníctva a situácia by sa zlepšila. Tam však o zmene systému v krátkom čase zatiaľ nerozhodli. Podľa predsedu kraja Ondreja Luntera ide o trestuhodnú hru so zdravím pacientov.

„Pľúciarka“, ktorá ordinuje v detvianskej ambulancii zriadenej Banskobystrickým samosprávnym krajom, má vo svojej starostlivosti zhruba 3 500 pacientov. Napriek tomu, že denne má obsadené všetky termíny vyšetrení a „vybookovaná“ je už tri mesiace dopredu, jej mesačná strata je 1 700 eur.

Práve slabé hodnotenie výkonov je jedným z dôvodov, prečo lekári nemajú záujem pracovať v takýchto ambulanciách. Uprednostňujú skôr nemocnice, kde sú platby za výkony vyššie. Na problém dlhodobo upozorňuje Banskobystrická župa, ktorá už v apríli spustila naliehavé rokovania s odbornou verejnosťou o kritickej situácii s pneumológmi vo svojom kraji. Mala na to niekoľko dôvodov.

Za ostatné dva mesiace tam došlo k zatvoreniu dvoch pneumologických ambulancií a o lekára prišlo až 6-tisíc pacientov – vrátane chronických. Kraj preto vynaložil snahu nájsť rýchle riešenie, keďže ľudia s takýmito problémami potrebujú starostlivosť a predpis liekov. Zároveň poukázal na chýbajúce kroky ministerstva zdravotníctva pre revitalizáciu špecializovaných ambulancií.

Predseda BBSK Ondrej Lunter pripomenul, že dvaja pľúciari v kraji skončili kvôli vysokému veku, no náhrada za nich neexistuje. „Ministerstvo zdravotníctva nerobí nič preto, aby sa tento stav zvrátil. Teda aby sa takéto ambulancie začali obnovovať,“ zdôraznil. „Navrhli sme riešenia, ktoré zahŕňali nový katalóg výkonov, vďaka ktorému by pre mladých lekárov bolo založenie vlastnej pneumologickej ambulancie atraktívnejšie. Tiež predĺženie doby preskripcie liekov všeobecnými lekármi zo šesť na dvanásť mesiacov v prípade diagnostikovaných chronických pacientov,“ spomenul kroky, ktoré podnikli. Napriek tomu sa doteraz nič nezmenilo.

Župan Ondrej Lunter je z nečinnosti rezortu zdravotníctva znechutený.

Bežný človek nemá šancu

Rezort podľa Luntera najskôr sľúbil nový katalóg výkonov od júla tohto roka, tiež predĺženie predpisovania liekov vo všeobecných ambulanciách. „Namiesto riešenia ale prišla nepochopiteľná odpoveď – pilotný katalóg najskôr od októbra, s nejasnými sadzbami, a žiadne zmeny predĺženia preskripcie. Toto je neprijateľné. Úplne chýba logika a zdravý rozum,“ nešetrí ostrými slovami. „Považujem to za porušenie prísľubu, ktorý sme v tejto absolútne akútnej záležitosti od rezortu dostali,“ hovorí. Zároveň spomenul nedávne vyjadrenie ministerstva pre médiá.

„Aktuálne znenie programového vyhlásenia vlády obsahuje záväzok aktualizácie katalógu zdravotných výkonov a nastavenie plánu jeho dostupnej implementácie do praxe. Pilotná fáza by sa mala spustiť tento rok v októbri, do plnej prevádzky by mal byť uvedený v januári 2027,“ citoval župan reakciu rezortu.

„Prečo sa má čakať na október, čo znamená tá pilotná fáza a aký signál vlastne vysielame pneumológom, ak im hovoríme, že istota bude až od roku 2027?“ pýta sa. Nerozumie tomu a zároveň poukazuje na ďalšie súvislosti.

„Keďže katalóg výkonov nie je zmenený, pacienti nemajú šancu získať nového špecialistu v najbližších šiestich mesiacoch. To znamená, že im nemá kto predpísať lieky, ktoré potrebujú,“ naráža na spomínanú preskripciu. „Je to trestuhodná hra so zdravím pacientov,“ tvrdí. Nechápe, prečo rezort nerieši tento krízový stav, keď je evidentné, že ide len o administratívne kroky, ktoré tam niekto musí spraviť.

„Hnevá ma, že tí hore majú kamarátov alebo peniaze na to, aby si, v prípade akútnej potreby, mohli ošetrenie zaplatiť. Sú tu ale tisícky ľudí, ktorí tie peniaze či známosti, aby si vybavili nejaký termín, nemajú. Preto potrebujú administratívnu pomoc z ministerstva zdravotníctva,“ podčiarkol Lunter.

„Ak sa im naše konštruktívne návrhy a prístup nepozdávali, môžeme zobrať zdravotné záznamy a zoznamy pacientov, ktorí v našom kraji stratili pneumológov – nech sa o nich postarajú na ministerstve zdravotníctva,“ uzavrel.

Sestrička: Sme pod tlakom

Riaditeľ odboru zdravotníctva BBSK Martin Caudt hovorí, že v blízkej budúcnosti avizuje zatvorenie ďalšej pneumologickej ambulancie v kraji aj revúcka nemocnica. „Ak sa jej nepodarí zohnať nového pľúcneho lekára,“ ozrejmil. K potrebnej zdravotnej starostlivosti sa podľa neho dosť ťažko dostanú najmä noví pacienti, ktorí potrebujú diagnostiku. „Či je to vyšetrenie, zápal pľúc, onkológia, chronická obštrukčná choroba pľúc alebo nejaký druh alergie,“ vymenoval problémy, s ktorými sa v súčasnosti mnohí nemajú kam obrátiť.

„Podľa normatívu by sme mali mať, laicky povedané, 16,4 ambulancií a je ich 13,8. Čiže chýba nám 2,6 ordinácií,“ vysvetlil Caudt s tým, že to môže „zahŕňať“ približne 9-tisíc pacientov. Objasnil, že v rámci kraja sú najproblematic­kejšie štyri okresy. „Brezno, Banská Bystrica, Lučenec a Veľký Krtíš,“ spresnil. Mnohé akútne prípady si preto pomoc špecialistu musia aktívne hľadať a ak sa im to nepodarí, musia ísť na urgent.

Sestrička pneumologickej ambulancie v jednej z nemocníc v Banskobystrickom kraji, ktorá nechcela byť menovaná, nám potvrdila, že situácia je vážna. „My sme pod tlakom a pacienti sú zúfalí, nemajú kam ísť. U nás ordinujú, na striedačku, dvaja lekári. Jeden má 85 a druhý 70 rokov,“ reagovala. Ďalších pacientov si podľa nej nemôžu dovoliť prijať.

„Pravdou je, že nových odmietame. Žiaľ, nevieme ich zobrať viac, ako nám dovolí kapacita. Každý z nich sa pýta, čo má robiť, ale ja im naozaj neviem poradiť. Už dávno sa s tým malo niečo urobiť,“ mieni sestrička. Ľudia so zdravotnými problémami im vraj volajú zo všetkých možných častí kraja.

„My sme ale v podstate len jedna necelá ambulancia. Ordinujeme síce denne, ale krátko – od pol deviatej rána do pol druhej poobede,“ zhodnotila. Vzhľadom na vek spomínaných lekárov je otázne, dokedy vydržia pracovať. „Možno ešte nejakú chvíľu a potom tu už nebude nikto,“ konštatovala.

Ministerstvo zdravotníctva nám stanovisko ku kritike zo strany Banskobystrickej župy do našej uzávierky neposkytlo. Nevyjadrilo sa ani, prečo nepodniklo sľúbené kroky v rámci zlepšenia fungovania pneumologických ambulancií a čo konkrétne môže kraj očakávať. Od rezortu sme sa teda nedozvedeli ani to, či má plán túto krízu riešiť v čo najkratšom čase a ak áno, kedy a ako.