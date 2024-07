Špeciálne melóny, mrazené vývary, nanuky či zmrzliny. Zvieratá v zoo počas horúčav dôkladne ochladzujú

Ako sa ochladzujú antilopy a výroba zmrzliny pre macov Video Zdroj: TV Pravda

Národná zoo Bojnice pripomína, že tak ako ľudia, tiež zvieratá by sa pri pobyte na slnku, zvýšenej aktivite a nedostatku vody, mohli dehydrovať a ich organizmus prehriať. Počas letných dní je pre ne zabezpečený chládok v ich chovných zariadeniach aj dostatočné množstvo vody. Niektoré druhy majú vo svojich výbehoch bazén, v ktorom sa môžu „okúpať“.

Zvieratám podávajú aj množstvo ovocia a zeleniny, z ktorých tiež dokážu prijať potrebné tekutiny. Hovorkyňa bojnickej zoo Andrea Klasová potvrdila, že slonom zvyknú podávať napríklad vychladený melón. Pochúťku vo forme kusov ovocia či zeleniny zamrznutých v ľade dostávajú v prípade extrémnych horúčav medvede, opice aj červené pandy.

„Máme rôzne druhy zvierat. Niektoré si horúčavy vyslovene pýtajú a vyhľadávajú, takže musíme rozlišovať, z akého biotopu pochádzajú. Slony si dokážu dobre regulovať svoju teplotu a ochladzovať sa tým, že majú veľké ušnice – keď nimi mávajú, dokážu si ju znižovať,“ povedala hovorkyňa.

Pripomína, že niektorým živočíchom treba s osviežením pomôcť viac. „Zabezpečujeme im dostatok prítoku čerstvej vody, ochladzovať sa môžu aj v rôznych jazierkach. Napríklad takým kopytníkom už dlhé roky vždy nainštalujeme hmlové brány, aké vídať aj v centrálnych zónach miest,“ priblížila.

Orangutany „zbožňujú“ nanuky

Na svoje si počas leta prídu aj opice či „mackovia“, ktorým pripravujú špeciálne menu. „Pre primáty, medvede a pandy robíme zmrzliny. Sú to ovocné aj zeleninové poháre – zalievame ich džúsmi alebo čistou vodou. Zamrazíme to a potom podávame, aby sa osviežili ako my ľudia, keď nás trápia horúčavy,“ vysvetlila Klasová. Občas „tvarujú“ tieto pochúťky aj do formy nanukov, ktoré majú vo veľkej obľube orangutany. Podávajú im to však s mierou, lebo by nebolo dobré, keby mrazené veci jedli denne.

Najhoršie podľa nej znášajú „trópy“ napríklad pandy červené. „Hovorí sa, že keď je sneh, asi im je veľká zima. V podstate ale pochádzajú z Himalájí, takže im vyhovuje skôr chladné počasie ako tieto vysoké teploty,“ poznamenala.

Na osviežovanie zvierat môžu v bojnickej zoo náhodne natrafiť aj bežní návštevníci. „Deje sa to normálne počas dňa, hmlové brány sú pustené aj pri papagájoch. Je to ale nastavené na časovač, aby tam nevznikali kaluže vody a niečo nám nevytopilo. Čiže nejde to nonstop – zvykne sa to vypnúť a o nejakú hodinku opäť zapnúť,“ objasnila Klasová.

„Otázkou teda je, čo ľudia počas svojej prechádzky areálom zoo nájdu a aké budú mať šťastie aj na kŕmenie nanukmi. Niekedy ich ošetrovateľky podávajú počas dňa, inokedy už ráno,“ ozrejmila hovorkyňa. Návštevníci sa vraj na to pokojne môžu aj opýtať. Toto leto v Bojniciach totiž funguje tiež edukačný program „Na kus reči s ošetrovateľom“, s ktorým sa môžu stretnúť podľa existujúceho časového rozpisu.

„Umiestnený je všade v zoo. Aj takýmto spôsobom sa môžu ľudia s ošetrovateľmi dohodnúť na názornej ukážke,“ podotkla Klasová. Túto novinku síce zaviedli už vlani, no išlo skôr o skúšobnú verziu. „Teraz sme to už spustili naplno. Na zozname je asi desať zvierat – medzi nimi medvede, surikaty, slony či vlky. S ošetrovateľmi sa dá o nich porozprávať v dohodnutom čase,“ uzavrela.

Lamy u kaderníčky

Zvýšenú pozornosť v týchto „pekelných“ dňoch venujú zvieratám aj chovatelia v košickej zoo. Tá pripomína, že pretrvávajúce extrémne teploty si vyžiadali, z hľadiska výživy, úpravu kŕmnych dávok. Obyvatelia zoo teraz dostávajú viac jedla bohatého na vodu, vo väčšom im pridávajú tiež ovocie a zeleninu.

Plnými dúškami si blahodarné účinky vody užívajú zvieratá vo výbehoch, ktorými preteká potok. K takým patrí aj ten, ktorý obývajú medvede hnede – napriek tomu, že v súčastnosti je potok menej výdatný.

Aj v Košiciach pripravujú chovatelia pre svojich zverencov časť kŕmnej dávky v mrazenom stave. V týchto dňoch tam dostali macovia hovädzí vývar s kúskami ovocia, v ktorom nechýbali maliny, melón, čučoriedky a zelenina.

Kusy mäsa a rýb si v zmrazenom jedle našla, okrem spomínaného vývaru, aj levica Laura. Na jej labužníckom výraze vidieť, že ľadové osvieženie si naozaj užívala naplno. Svoju dávku v podobe ovocnej zmrzliny dostali aj obľúbené lemury kata – z veľkej porcie sa tiež očividne tešili.

„Emu hnedé si zase užívali sprchu. Aj keď sa na prvý pohľad nezdá, že by tieto pštrosy vyhľadávali vodu, patria medzi výborných plavcov,“ hovorí hlavný zoológ Patrik Pastorek. „Je všeobecne známe, že v prirodzenom prostredí Austrálie sa s obľubou kúpu. Rovnako pozitívny vzťah k vode majú aj lamy. Spomedzi troch druhov, ktoré chováme, dnes dostali sprchu alpaky. Tie vodu v horúčavách priam očakávajú,“ doplnil Pastorek.

Na svoje lamy myslí v horúčavách aj bratislavská zoo. „S príchodom leta sa, podobne ako my, objednávajú ku kaderníčke. Ostrihanie hrubej a ťažkej vlny ochladí, zoštíhli a pripraví zvieratá na letnú sezónu,“ hlásala už v júni zoo v hlavnom meste.