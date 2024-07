Masové podujatie uzavrie v Banskej Bystrici niektoré zóny. Do mesta prídu účastníci z takmer päťdesiat krajín

Veľký športový sviatok vypukne v meste pod Urpínom o niekoľko dní, no už teraz tam museli zaviesť dopravné obmedzenia. Európsky šampionát v atletike do osemnásť rokov potrvá štyri dni, ale uzávera dvoch častí je avizovaná na viac ako týždeň.

Až 1190 športovcov zo 48 krajín sa predstaví na Národnom atletickom štadióne VŠC Dukla v Banskej Bystrici počas atletických majstrovstiev Európy do osemnásť rokov, ktoré odštartujú vo štvrtok 18. júla. Elita v tejto vekovej kategórii bude bojovať o medailové pozície do nedele 21. júla.

Slovensko bude reprezentovať 39 atlétov, čo je doteraz rekordná účasť našich zástupcov v histórii tohto športového podujatia. Medzi našimi nádejami je 16 chlapcov a 23 dievčat. Ako informuje Slovenský atletický zväz (SAZ), najviac účastníkov na dorasteneckom kontinentálnom šampionáte bude mať Nemecko (82) pred Talianskom (71), Poľskom (70), Španielskom (67) a Švajčiarskom (57). Šesť zo 48 krajín bude mať jediné želiezko v ohni a to Andorra, Azerbajdžan, Čierna Hora, Gibraltár, Monako a San Maríno.

Veľké veci v malom meste

Do Banskej Bystrice zavítajú počas tohto športového sviatku nielen mladí atléti, ale aj členovia realizačných tímov. Tiež 150 rozhodcov, 350 dobrovoľníkov, domáci aj zahraniční hostia či ďalší účastníci, vrátane televíznych štábov, bezpečnostných a zdravotných zložiek.

Podrobný program jednotlivých športových disciplín je zverejnený na webovej stránke SAZ. Celkovo rozdelia štyri desiatky medailových kolekcií. Ich grafický návrh vytvoril Peter Buček. Pozostáva z troch fragmentov – z motívu Námestia SNP v Banskej Bystrici a z log podujatia aj SAZ.

„Organizovanie európskych majstrovstiev do osemnásť rokov je naplnením nášho dlhoročného cieľa a súčasťou stratégie rozvoja slovenskej atletiky,“ hovorí prezident SAZ Peter Korčok. „Mesto Banská Bystrica zohráva pri organizácii tohto podujatia kľúčovú úlohu. Vie pomôcť s dopravou, bezpečnosťou, likvidáciou odpadu či sprievodným programom,“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že okrem športovcov a členov realizačných tímov prídu aj fanúšikovia, ktorí budú povzbudzovať.

„V tejto vekovej kategórii prichádzajú povzbudzovať tiež rodinní príslušníci. Pre mesto aj región je to príležitosť na podporu turizmu a propagáciu kultúry,“ poznamenal Korčok.

Banskobystrický primátor Ján Nosko reagoval, že aj malé mesto v srdci Slovenska dokáže veľké veci. „Presvedčili sme sa o tom neraz. Naposledy, keď sme hostili Európsky olympijský festival mládeže EYOF v roku 2022. Som rád, že opäť budeme hostiť podujatie svetových rozmerov,“ uviedol.

„Pamätám si, keď som vtedy videl po uliciach nášho mesta prechádzať stovky dobrovoľníkov, športovcov, ich výprav a mladých usmiatych ľudí rôznych národností. Teším sa, že budem môcť tento príjemný pocit zažiť znovu,“ podotkol.

Dočasné obmedzenia

Nosko pokračoval, že o stave príprav a o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa so zabezpečením podujatia spájajú, budú postupne informovať.

„Neodmysliteľnou súčasťou sú dočasné dopravné obmedzenia, a to najmä v bezprostrednej blízkosti Štadiónu SNP na Štiavničkách, kde sa majstrovstvá uskutočnia. Od 12. do 23. júla bude uzavreté parkovisko na Hutnej ulici,“ vysvetlil. Ozrejmil, že od 14. do 23. júla uzavrú tiež, pre všetky motorové vozidlá, okrem áut organizátorov atletického podujatia, Cestu na štadión a Hutnú ulicu.

„V tomto období bude povolený len vjazd k čerpacej stanici Slovnaft. Návštevníkom plážového kúpaliska odporúčame využiť parkovisko oproti ZAaRES-u,“ objasnil primátor. Vzápätí zdôraznil, že mesto už v minulosti dokázalo, pred a počas EYOF-u, vytvoriť kvalitnú športovú infraštruktúru, ktorá umožňuje organizovať aj veľké medzinárodné podujatia. Verí, že aktuálny šampionát priláka nielen stovky atlétov, ale aj verejnosť, ktorá má k tomuto športu pozitívny vzťah.

„Som presvedčený, že štrnásty ročník majstrovstiev bude významným sviatkom športu, priateľstva a súdržnosti,“ hovorí. Podčiarkol, že v meste privítajú budúce hviezdy európskej atletiky.

„Príďte podporiť mladých športovcov, ktorí sú pripravení predviesť tie najlepšie výkony. Užite si preteky plné napätia, energie a vášne,“ pozýva Nosko širokú verejnosť do mesta, ktoré bude v najbližších dňoch žiť atletikou. Objasnil, že návštevníci si na šampionát môžu kúpiť poldennú aj celodennú vstupenku. V ponuke je tiež permanentka na celé štyri dni trvania majstrovstiev.

Celý čas bude súčinná aj mestská polícia, ktorá zabezpečí verejný poriadok v okolí štadióna na Štiavničkách. „Zároveň dohliadneme na bezpečnosť peších na priechodoch pre chodcov na Tajovského a Švermovej ulici,“ povedal náčelník tamojších mestských policajtov Vialiam Pischko.