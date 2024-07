„Masaker“ pri štiavnických jazerách: Načo je nám more, keď máme tajchy? Turisti našli perfektnú dovolenku a relax

„Načo by nám bolo more, keď máme krásne tajchy? Tu sa dá tiež stráviť perfektná dovolenka,“ zhodli sa dve staršie dámy, ktoré sme stretli pri Belianskom jazere. Postupne sme navštívili ešte niekoľko ďalších. Teplota niektorých tajchov dosahuje v týchto dňoch príjemných 26 stupňov nad nulou. V aktuálnych tropických horúčavách sú ideálnym osviežením. „Cez víkend sem ale nechoďte, je tu hlava na hlave,“ upozornil nás mladý muž v Banskom Studenci.

Pani Helena a Magdaléna sú rodené Banskoštiavničanky. Belianske jazero je ich najobľúbenejším, svoje voľné chvíle tam trávia každé leto. „More nás nikdy nelákalo, za celý náš život sme pri ňom nedovolenkovali,“ prekvapili nás sympatické dôchodkyne. „Tu máme všetko, načo by sme sa trepali do sveta? Stálo by nás to veľa peňazí a nervov z dlhého cestovania. Sem je to zo Štiavnice na skok – dá sa sem prísť aj pešo. Voda je tu výborná a máme aj krásny výhľad na našu Kalváriu,“ dodali s úsmevom ukazujúc na notoricky známu pamiatku.

Letná sezóna zrejme teraz zažíva svoj vrchol, horúčavy lákajú ľudí k vode. Rodiny s deťmi vyhľadávajú najmä Veľké Kolpašské jazero v Banskom Studenci. Lákadlom je tam drevené mólo a štrková pláž s ohraničením zóny pre najmenších. Dospelému človeku tam siaha voda po kolená, no za vyznačenou „čiarou“ to ide strmo do hĺbky.

„V ostatných rokoch to tu nabralo na popularite. Som priamo odtiaľto, takže viem, ako to tu počas týchto tropických teplôt vyzerá. Stále plno ľudí a áut,“ skonštatoval Ján. „Cez víkend by som vám sem vôbec neodporučil chodiť. Aj teraz to tak bolo – všade úplne natrieskané. Šory v bufetoch a šanca zaparkovať nulová. Skrátka masaker,“ podotkol. Voda je tam ale podľa neho „parádna“, schladiť sa do nej chodieva pravidelne. „Má ideálnych 26 stupňov,“ tvrdí.

Tri nádrže kúsok od seba

Vladimír z Banskej Štiavnice hovorí, že najbližšie k domu má Ottergrund a preto ho má aj najradšej. „Je najvyššie položený, priamo nad Štiavnicou. Nedám naň dopustiť,“ podotkol s tým, že je tam „čistučká“ voda a pokoj. „Druhý v poradí je u mňa Veľký Vodárenský tajch. Je najstarší a má nádhernú tyrkysovú farbu,“ spomenul malebnú nádrž. Keby si mal vybrať zo vzdialenejších jazier, rozhodol by sa pre Vindšachtu v Štiavnických Baniach.

„Asi preto, že okrem nej sú tu ešte dve ďalšie nádrže vzdialené od seba len pár metrov – Evička a Bakomi. Je teda z čoho vyberať,“ poznamenal. „Vindšachta je z nich najväčšia a v centre obce. Vlastne hneď pri hlavnom ťahu, takže pri nej sa vždy zloží aj najviac ľudí,“ dodal.

Na prechádzke popri nádrži sme stretli aj turistov z Púchova. „Sme tu prvýkrát, žiadny iný tajch sme zatiaľ nevideli,“ reagovali na otázku, prečo zavítali práve k Vindšachte. „Pôvodne sme chceli ísť pozrieť Malý Vodárenský tajch, ktorý nám odporučili priatelia. Vraj je jednoduché sa k nemu dostať pešo priamo z banskoštiav­nického Námestia sv. Trojice. Žiaľ, nenašli sme ho. Chýbajú tam informačné tabule či smerovníky, ktoré by nás k nemu priviedli,“ povedali sklamane.

Mladá mamička Rebeka najradšej navštevuje, so svojou štvorročnou dcérkou, Klinger. „Sme z Levíc, ale v Štiavnici býva moja starká. Odtiaľ to teda máme naozaj blízko,“ hovorí. „Vždy nám je tam veľmi dobre. V rámci týchto tajchov je tam asi najchladnejšia voda, no a výhodou je plávajúce mólo, z ktorého sa dá skákať. Je tam tiež zabudovaný detský bazén,“ priblížila. Zdôraznila, že je tam aj vynikajúci bufet, prezliekarne a čisté toalety.

Pokoj a krásna scenéria

Richňava, ktorá tiež patrí pod Štiavnické Bane, je najčastejšou voľbou pani Aleny. „Som Štiavničanka a toto je moje najobľúbenejšie jazero v okolí,“ povedala. Na výber má toho pomerne dosť aj bližšie k mestu, no vyhovuje jej vraj komornejšia atmosféra.

„Je tu málo ľudí, na rozdiel od Belianskeho tajchu – tam je aj veľký problém s parkovaním. Predtým mnohí odstavovali autá popri ceste. Vlani tam urobili, kúsok pod nádržou, veľké platené parkovisko, no mnohým sa potom k vode, v horúčavách, nechce šliapať do kopca,“ mieni. „Je to vlastne také záchytné jazero, zastavujú sa tam tiež mnohí Zvolenčania a Žiarčania. No a Richňava má čistú vodu. Celkovo sa tu o to dobre starajú,“ pochválila prostredie.

Timea a Pavel tiež uprednostňujú Richňavu. Sú zo Zvolena a radšej si zájdu o pár kilometrov ďalej ako by mali zostať na prvom tajchu, ktorý po ceste majú. „Nebýva to tu také preplnené, ako inde. No a ideálne je to na paddleboard, ktorý si tu bez problémov môžeme užiť,“ zdôvodnili svoj výber.

Najväčšie a určite aj najpopulárnejšie je Počúvadlianske jazero. „Je tu úžasne. Sme tu, s dcérami a manželom, prvýkrát,“ hovorí Jana z Bytče. So Seneckými jazerami, pri ktorých prázdninovali v minulosti, sa to podľa nej nedá porovnať.

„Tu je to lepšie – tichúčko, pokoj, vstup do vody mierny. Scenéria je nádherná, sme vlastne v obklopení lesov. Určite sa sem ešte vrátime,“ tvrdí. Spokojná je aj so službami. „Je tu veľa bufetov, je z čoho vyberať,“ podotkla. Doplnila, že okrem ďalších tajchov určite v najbližších dňoch navštívia aj pamiatky priamo v Štiavnici. V pláne majú tiež Kalváriu či kaštieľ vo Svätom Antone.

Jozefa z Veľkého Krtíša sme zastihli priamo v jazere – spoločnosť mu robili tri veselé deti. „Dve sú sestrine a jedno moje,“ ozrejmil s tým, že si tam užívajú veľkú pohodu. V týždni, keď za osviežením prichádza menej ľudí, sa tam vraj dá výborne zrelaxovať, no víkendy sú horšie.

„Občas zvykneme ísť na Evičkino jazero, ale väčšinou skončíme na Počúvadle,“ prezradil Jozef. Toto jazero pod Sitnom majú radi najmä pre jeho dobrý vstup do vody. „Nie je hneď z kraja taká hlboká. No a sú tu aj detské ihriská pre deti,“ uzavrel.