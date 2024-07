Poškodený dôchodca sa bojí prepustených podvodníkov a nechce sa vrátiť domov. Aj keď ich opäť uväznili

Dôchodca sa bojí podvodníkov, ktorí ho obrali. Sused opísal, ako ťažko dôchodca situáciu znáša Video

Jediná osoba, s ktorou je Jozef Štefánik v telefonickom kontakte, je sused Ladislav Lukáč. „Občas mi zavolá. On však telefón nikomu nedvíha. Bojí sa vrátiť domov, pretože už nikomu neverí. Ušiel. Doslova utiekol.”

Ladislav Lukáč presviedčal Jozefa Štefánika, aby sa vrátil domov. Riziko mu už nehrozí, pretože dvojicu podvodníkov vo štvrtok sudkyňa Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi opäť vzala do vyšetrovacej väzby, hoci pre celkom iný skutok, ktorý s prípadom podvodu na pánovi Štefánikovi nesúvisí. „Napriek tomu sa nevráti. Neverí tomu, že sa opäť neocitnú na slobode.”

Keď recidivisti podvod na Jozefovi Štefánikovi spáchali, okrem Ladislava Lukáča o rýchle konanie orgánov činných v trestnom konaní otvorene žiadala aj samospráva. O to viac je primátor Gelnice prekvapený, ako je možné, že napriek vyše šesťročným nepodmienečným trestom od Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi rozhodol Krajský súd v Košiciach o prepustení podvodníkov.

„Najprv som si myslel, že to je len zlý vtip,” tvrdí primátor Dušan Tomaško. „Je to niečo nehorázne. Sú to ľudia, ktorí okradli o všetok majetok človeka, ktorý celý život tvrdo pracoval.” Primátor žiada, aby kompetentní novelu Trestného zákona ešte raz dôkladne prehodnotili.

