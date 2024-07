Pokuty za holé „bimbasy“? Nudisti v Banskej Štiavnici sú nahnevaní, na pláži chcú mať svoj priestor

Textiláci verzus nudisti. Už roky sa na Veľkom Vodárenskom tajchu stretávajú ľudia, ktorí najradšej plávajú a slnia sa nahí. Niektorým, najmä rodinám s deťmi, to prekáža a vtedy kontaktujú mestskú políciu. Tá im za budenie verejného pohoršenia dáva pokuty. Viacerí to schvaľujú, iní nad tým krútia hlavami.

Búrlivá diskusia na tému nudizmu sa rozprúdila na sociálnych sieťach. „Ako je to vlastne s tou nudaplážou na Veľkej Vodárenskej? Podľa všetkého je to oficiálna registrovaná nudapláž (zmiešaná), a predsa tam naši ochrancovia mravnosti rozdávali v pondelok pokuty za holé bimbasy a tie ostatné veci,“ posťažoval sa muž, ktorý tiež „holduje“ nahote.

„Ja sa rád kúpem, ako ma vesmír stvoril a nechápem, čo za problém s tým kto má. Odkiaľ išla iniciatíva a ako sa brániť, keď mestská polícia odmieta overiť, či je nudapláž oficiálna? Či už fakt sa nesmieme ani na Adama okúpať?“ pýta sa. „Kus sa cítim ako za komunistov a mám pocit, že niekto si tu pomýlil storočie,“ doplnil.

Ďalší sa pridal, že tiež sa kúpe všade nahý, lebo plavky nevlastní. „Policajti ti môžu dať pokutu za to, že si holý v prírode? Veď to nie je žiadny oficiálny kúpací flek. Keby bol, musel by tam hliadkovať Mič Bjukenen,“ reagoval trochu žartovne.

Diskutujúci Juraj uviedol, že podľa starého trestného sadzobníka bolo možné za exhibicionizmus dostať tri roky natvrdo. Muž s menom Pavol nato poznamenal, že v Trestnom zákone je to tak aj dnes, ak sa to deje pred osobami mladšími ako osemnásť rokov. Zároveň citoval definíciu exhibicionizmu: „Je to návratná alebo pretrvávajúca tendencia odhaľovať svoje genitálie pred cudzími, zvyčajne opačného pohlavia, alebo ľuďmi na verejných priestranstvách, bez zameranosti na bližší kontakt.“

Za nahotu desať eur

Náčelník banskoštiavnickej mestskej polície Peter Šemoda Pravde potvrdil, že v spomínaný pondelok im hliadka „naparila“ pri Veľkom Vodárenskom tajchu šesť pokút v sume desať eur za budenie verejného pohoršenia. „Hliadka reagovala na oznámenie občanov,“ vysvetlil. Objasnil, že Banská Štiavnica nemá registrovanú nudapláž na žiadnom jazere.

„Museli by tam byť aj vytvorené určité podmienky, napríklad viditeľné označenie. Ľudia si to prírodne vytvorili sami s tým, že sa tam chodia takto opaľovať,“ povedal. Spresnil, že hliadkovať chodia aj k ďalším tajchom. „Máme veľmi široký záber – Počúvadlo či Banky. Od turistov máme množstvo oznámení, na ktoré musíme reagovať. Väčšinou sa sťažujú ľudia s deťmi, že ako sa tam majú kúpať, keď zrazu vyjde z jazera holý chlap,“ priblížil náčelník.

„Pri iných jazerách sa ale nudisti nenachádzajú. Jedni to schvaľujú, druhým to prekáža, no isté je, že za ostatné tri roky sa to zintenzívnilo,“ podotkol. Ozrejmil, že tento konkrétny tajch fungoval ako zásobáreň vody, pričom kúpanie je tam na vlastné riziko. „Nachádza sa v lesíku, takže je tam dosť taká intimita. Možno kvôli tomu si ho vyhliadli,“ mieni náčelník.

K jazeru, ktoré je známe prítomnosťou nudistov už dlhé roky, sme sa vybrali aj my. Na hrádzi sa nachádzali rekreanti v plavkách, no oproti, na druhom brehu, sme si všimli zhruba dvadsať nudistov – mužov aj žien. Z diaľky neboli jasne identifikovateľné ich intímne partie. Pýtali sme sa ľudí, tzv. textilákov, či im prítomnosť takýchto turistov neprekáža.

„V lete sem chodievam pravidelne a vídam ich tu, ale nemám s tým problém,“ hovorí Peter. „Myslím si, že by im to malo byť normálne umožnené,“ dodal. Podobný názor má Karin. „Zvyknem sem chodievať a, samozrejme, všimla som si, že sem chodia nudisti. Podľa mňa je to v poriadku. Teraz som strávila dosť dlhú dobu v Španielsku, kde som sama chodila tiež všelijako obnažená. Kým nejako neubližujú ostatným ľuďom, je to podľa mňa v pohode. Veď majú svoje miesto, nikto iný tam nechodí,“ dodala.

Nudizmus neprekáža ani Radoslave, no vnímala by to inak, keby mala malé deti. „Takto mi je to jedno – hlavne, že ich nevidím, lebo sú ďaleko,“ ukázala rukou na druhú stranu jazera. „Sú tam spolu, tak nech tam sú,“ usmiala sa. Jej kamarátka Stanka sa na to pozerá rovnako.

„Kým sa držia takto bokom, je to v pohode. Nemám ich priamo pred očami, to mi stačí. Keby som mala deti a zložili by sa tu pri nás, asi by mi to nebolo príjemné. Neviem, či by som im niečo povedala, no každopádne by som sa aspoň presunula na iné miesto,“ povedala.

Žabomyšie vojny?

Potom sme sa vybrali na druhú stranu jazera. Oproti nám kráčal muž „na Adama“. Volá sa ale Andrej. Prihovorili sme sa mu s otázkou, či vie o tom, že kvôli nudizmu tam zvyknú ľudí pokutovať. „Počul som o tom, aj vlani sem chodievali policajti. Viem, že prišli tiež tento týždeň. Prichádzajú na podnet od niekoho, ale takto to tu funguje už veľa rokov,“ reagoval. Vraví, že nikto sa nad tým v podstate nepohoršuje.

„Ja som pokutu ešte nedostal, iba napomenutie,“ podotkol. Na malebný tajch nad Štiavnicou sa zameral už pred rokmi. „Páči sa mi tu, zvykol som si sem chodiť okúpať sa. Mám tu priateľov, známych, sme tu komunita ľudí, poznáme sa medzi sebou,“ ukázal na ďalších nahých opaľujúcich sa. Narátali sme ich tam zhruba dvadsať.

Richard podčiarkol, že Banská Štiavnica je na zozname svetového dedičstva UNESCO, pričom ju navštevujú mnohí cudzinci. „V rámci podpory turizmu by to tu malo byť normálne. Ľudia zo zahraničia sú nadšení, že táto nudistická pláž existuje. Z desiatok tajchov, ktoré v okolí sú, tento je jediný, ktorý má neskutočne silnú energiu. Nechápem, prečo tu niekomu prekážame,“ povedal. Zdôraznil, že inde takúto možnosť nemajú.

„Nerobíme tu nič zlé. Nesexuje sa tu, nevyvádzame a k vode ideme zahalení. Uterák zo seba zložíme tesne pred vstupom do nej. Z hrádze oproti absolútne nie je vidieť, čo sa tu nachádza. Niektorí, keď sem prichádzajú, sa potom, ako nás zbadajú, otočia a vrátia späť,“ priblížil. Tvrdí, že na niektorých stránkach je to vedené ako oficiálna nudapláž.

„Je jasné, že to tak nie je, ale je to tu zmiešané. Keď má človek pocit, že ho to napĺňa, jednoducho sa tu vyzlečie. Mne je takto určite lepšie. Už len kvôli tomu, že používanie plaviek spôsobuje zdravotné problémy – zápal prostaty a podobne,“ hovorí. Je presvedčený, že spory medzi „textilákmi“ a nudistami sú obyčajné žabomyšie vojny.

Naďa tiež navštevuje túto lokalitu už roky. „Pre mňa je úplne prirodzené ísť do vody nahá. Som na to zvyknutá od mala. S rodičmi sme už za socializmu chodievali do Bulharska či Rumunska, kde boli oficiálne nudapláže. Sú všade, v celej Európe. Toto mesto by sa tiež mohlo zamyslieť a označiť tento priestor aspoň ako neoficiálnu nudistickú pláž,“ mieni. Pokračovala, že Štiavnica celkovo priťahuje turistov nielen pamiatkami, ale aj kopcami či jazerami. „Je tu iná energia, priťahuje ezoterikov, umelcov. No a tento tajch má špeciálnu energiu,“ uzavrela.