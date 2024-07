Legendárna AC/DC v plnej paráde. Najväčší hit rozpálil 100-tisíc ľudí, pozrite si, ako to vyzeralo

Megakoncert, aký na Slovensku nemal obdoby. Približne sto tisíc návštevníkov. Reč je o víkendovom koncerte legendárnej austrálskej kapely AC/DC, ktorá to rozbalila vo veľkom na bratislavských Vajnoroch. Naša mReportérka Zita bola na koncerte a nakrútila azda najväčší hit Highway to Hell. Pozrite si, ako to tam vyzeralo.