Neviete kam na výlet? Horehronie ponúka letné hity. Zbojnícka strela, Bomburáčik či rodný dom slávnej slovenskej spisovateľky

Prázdniny sú v plnom prúde, no niektorým možno dochádza „para“ a strácajú inšpiráciu, kam vyraziť za letnými zážitkami. Riešením môže byť malebné Horehronie, ktoré je ako stvorené na dovolenku nielen pre rodiny s deťmi, ale tiež pre všetky romantické duše či vášnivých dobrodruhov. Niekoľko dobrých tipov na výlety ponúka Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie. Jej šéfka Petra Ridzoňová Hlásniková tvrdí, že hitom tohto leta je Zbojnícka strela.

„Je to netradičný dopravný prostriedok v tvare vláčika na kolesách, ktorý brázdi mestské či lesné cestičky naprieč regiónom, a to aj za mesačného svitu,“ hovorí riaditeľka. „Ide o zaujímavý projekt v rámci organizovaných výletov konajúcich sa vďaka spolupráci so Salašom Zbojská aj s majiteľmi areálu Ski Čierny Balog. Prostredníctvom strely spoznajú návštevníci čiernobalocké zákutia, kde ich čaká aj miniskanzen, obrovská hojdačka či tvorivé dielne s remeselníkmi,“ povedala. Zdôraznila, že na samotnom salaši ľuďom ukážu miestne zvyky, tradície a pohostinnosť.

To isté ponúkajú v Sedle Chlipavica, kde sa vo vybrané termíny odohrá hviezdne divadlo obohatené o odborný výklad s použitím profesionálnej astronomickej techniky.

Upír, drak aj mlynár

Obidva druhy jázd sa počas letných prázdnin konajú každý utorok a štvrtok, pričom nástupná stanica je v bývalom kráľovskom meste Brezno. Konkrétne pred Mestskou vežou s Infocentrom vo zvonici. Večerný „spoj“, ktorým sa turisti dostanú k pozorovaniu konštelácie hviezd, štartuje zo Salaša Zbojská. Hviezdny zážitok dopĺňa a zároveň ozvláštňuje romantický piknik v obkolesení nízkotatranskej prírody pod rúškom noci. Záujemcovia ho ale môžu zažiť len v určitých termínoch. Najskôr 31. júla, potom 7. a 28. augusta – samozrejme, vo večerných až nočných hodinách.

Hviezdne divadlo sa naskytne toto leto aj pod architektonickým skvostom a unikátom v jednom – Chramošským viaduktom. Šanca stihnúť to je však počas tejto sezóny už len jediná a to 23. augusta. Počas dňa by mal ale k tomuto viaduktu jazdiť školský americký autobus na trase z Brezna do rázovitej obce Telgárt. V tejto lokalite nájdu turisti oddych aj v štýlovej kaviarni, ktorá sídli v historickom vozni – Depo Café.

Letnou novinkou je v rámci organizovaných výletov Rozprávkový tourbus. Každú stredu približuje na svojej trase históriu hutníctva v skanzene vo Valaskej, tiež neľahkú prácu mlynára a jeho rodiny vo Vodnom mlyne s náhonom u Čipkov v obci Predajná.

Veľkú zábavu, ale aj neľahké úlohy s nástrahami, ponúka Úniková izba upíra Prdimuchu v Hornej Lehote. Po ich správnom vyriešení sa výletníci následne vydajú na dobrodružnú cestu do Rozprávkového sveta v obci Nemecká. Na odvážnych tam čaká čarovný les so zvukmi tamojšej fauny a flóry, ktoré dopĺňajú svetelné efekty. Nechýba dračie údolie s truhlicou plnou pokladu, ktorá je pod ochranou draka.

Na zážitkové jazdy pozýva aj mestský turistický Vláčik Bomburáčik. Ten turistov prevezie za spoznávaním krás Horehronia na trase naprieč Bystrianskou dolinou – medzi obcami Bystrá, Mýto pod Ďumbierom a rekreačnou oblasťou Tále či Sedlo Pohanské. „Kapacita na všetky spomínané výlety je obmedzená, preto je nutná registrácia vopred,“ upozornila Ridzoňová Hlásniková. Ozrejmila, že všetky informácie a dostupné termíny je možné nájsť na ich webovej stránke.

Návšteva u Jarunkovej

Špeciálnym tipom redakcie Pravdy je návšteva rodného domu spisovateľky Kláry Jarunkovej v Červenej Skale, ktorá je miestnou časťou obce Šumiac. Pamätnú izbu tejto najprekladanejšej autorky v rámci bývalého Československa otvorili v máji 2022 pri príležitosti jej nedožitých sto rokov.

Dom v ktorom Jarunková prišla na svet a kedysi tam fungovala pošta, zachránil Spolok pre obnovu dediny Polomka. Jeho predseda František Ďurčenka počas sprístupnenia pamätnej izby priblížil, že po rôznych opravách ju zariadili osobným nábytkom spisovateľky, ktorý im darovala jej dcéra – známa ilustrátorka Dana Zacharová. Návštevníci tam teda môžu vidieť, okrem iného, originálny gauč, kreslo, skriňu, stolík, knižnicu či luster. Samozrejme, nechýbajú rôzne knihy, ktoré umelkyňa napísala.

Jej diela preložili do 39 jazykov – napríklad do angličtiny, taliančiny, nemčiny, ale aj mongolčiny, japončiny, faerčiny či estónčiny. Vo viacerých krajinách sa stali povinným čítaním. Zamerané boli najmä na mládež. K najvýznamnejším patria Jediná, Hrdinský zápisník, Tulák, Brat mlčanlivého vlka, Čierny slnovrat či Tiché búrky.

Okrem odhalenia pamätnej tabule a otvorenia izby zriadili v dome aj malé poštové múzeum ako poctu Jarunkovej mame. Tá bola v Červenej Skale poštmajsterkou, no umrela, keď mala spisovateľka osem rokov. Jarunková je síce svetoznáma, ale doma nedocenená spisovateľka. Zanechala po sebe hlbokú stopu a zaslúži si úctu. O jej pozoruhodnom živote sa viac dozviete priamo v jej rodnom dome, ktorý je otvorený každú stredu a iné dni na požiadanie.

Potulkami Horehroním možno niektorí „zablúdia“ aj k miestam, ktoré mala v obľube ďalšia výnimočná spisovateľka – Božena Němcová. Túto časť Slovenska si veľmi obľúbila a často ju navštevovala. Veľmi rada chodievala napríklad na prechádzky k prameňu, ktorý je ukrytý v lese pri obci Bacúch – podľa nej je aj pomenovaný. Určite ho odporúčame navštíviť – je to ideálne miesto na relax.