Silná búrka napáchala v Španej Doline škody. Blesk zasiahol kostolnú vežu a odhalil skrytý poklad

Vzácne mince a historické listiny z roku 1858 sa nachádzali v kovovej nádobe, ktorú našli vo vnútri odlomenej časti kostolnej veže. Tú poškodil blesk počas mimoriadne silnej búrky. Šarapatu narobila aj s drevenou šindľovou strechou chrámu, no tú v expresne rýchlom čase opravili. Kde ale skončí nečakaný nález?

Kostol, bašta, zvonica a fara v Španej Doline tvoria jeden komplex opevnený hradbami vybudovanými v prvej polovici šestnásteho storočia. Pôvodná románska stavba chrámu tam ale vyrástla už v roku 1254. Postupne prešla niekoľkými prestavbami, pričom jej súčasný vzhľad dotvorili v roku 1824. Túto dominantu malebnej horskej obce, so silnou baníckou históriou, spája s centrálnym námestím 160 zastrešených schodov. Strmé stúpanie po nich niektorí žartom označujú ako kráčanie do neba. Práve z neho nedávno udrel blesk, ktorý sa „dotkol“ aj chrámu. Narobil pritom poriadnu šarapatu.

„Časť veže sa zrútila a poškodila drevenú šindľovú strechu kostola. V tomto nešťastí nás ale čakalo jedno velikánske prekvapenie. Vo vnútri odlomenej časti veže, v kovovej nádobe, sa nachádzali dve historické listiny a kovové mince z roku 1858,“ priblížil tamojší organista Matúš Kucbel. Ozrejmil, že tieto predmety tam vložili predkovia – vložili ich do časovej schránky, ktorá si počkala na súčasnú generáciu.

„Išlo zrejme o obdobie obnovy veže a strechy, počas ktorej tam odkazy zanechali,“ uviedol. Pokračoval, že v schránke sa nachádzala aj kovová obálka, ktorá môže byť ešte staršieho dáta. „Možno bola súčasťou predchádzajúcej, barokovej, pošty,“ mieni.

Uložené v trezore

Aktuálne prebieha dokumentovanie týchto vzácnych nálezov, pričom poškodená strecha kostola je už opravená. „Stalo sa tak vďaka okamžitému nasadeniu richtárky,“ podčiarkol Kucbel. Vysvetlil, že reparovanie mal pod palcom Patrik Rešovský so svojim kolegom. „Sú to veľkí profíci na výškové práce. Pri oprave asistoval aj rektor kostola Juraj Karcol so svojim tímom,“ doplnil organista s tým, že Špania Dolina nikdy neprestane prekvapovať, udivovať a fascinovať.

Starostka Martina Wilhelmerová potvrdila, že vo veži sa nachádzalo trinásť druhov mincí z čias Rakúsko-Uhorska a historické listiny. „Väčšina z nich je v latinčine. Na jednej sa píše niečo v tom zmysle, že to tam zanechávajú pre svoje budúce generácie,“ hovorí richtárka. „Momentálne to máme v trezore a čaká sa na rozhodnutie pamiatkového úradu, čo s tým. Musí sa k tomu vyjadriť aj reštaurátor – či tie listiny a mince treba nejako ošetriť,“ povedala.

Následne, keď to prejde potrebnými procesmi, a bude sa opravovať kríž na veži, plánujú vzácne predmety uložiť naspäť. „Určite tam pridáme aj súčasné euro mince, ktoré vydala Slovenská republika ako pamätné. Musíme sa dohodnúť aj s pánom farárom. Chýbať nebude tiež odkaz pre ďalšie generácie,“ usmiala sa starostka. Vzápätí pripomenula, že ich obec má viacero pokladov. Jedným z nich je napríklad organ majstra Podkonického z roku 1751. V minulosti prešiel viacerými opravami a keď znovu dosluhoval, veľkú zásluhu na jeho obnove mal práve Matúš Kucbel. Starému nástroju sa tak vrátil unikátny barokový zvuk, aký široko-ďaleko nevydáva žiadny iný.

Po oprave veže by mal preto do časovej schránky putovať aj predmet súvisiaci s touto pamiatkou. „Mám za úlohu rozmýšľať, čo tam dáme za ten hudobný nástroj, ktorým v tejto dobe žijeme,“ poznamenal Kucbel. Zároveň pripomenul, že organ bol zreštaurovaný pred piatimi rokmi. Odvtedy robia v obci pravidelné koncerty a festivaly. „Zo špaňodolinského kostola sa vlastne stalo hudobnícke pútnické miesto. Pre turistov robíme aj organové auditóriá, prehliadky s výkladom pre skupiny a podobne,“ uzavrel.

Mali zimomriavky

Wilhelmerová potvrdila, že strechu chrámu sa podarilo opraviť už pár dní po ničivej búrke. „Hneď to riešil aj biskupský úrad. Kostol je poistený, takže jeho zástupca vybavoval veci okolo toho a stretol sa aj s pamiatkarmi. Prvá etapa je teda za nami dosť rýchlo,“ podotkla. Objasnila, že strešná krytina je zaplátaná, no značne bol poškodený kríž.

„K tomu, či sa dá reparovať, alebo vyrobia jeho kópiu, sa musia vyjadriť reštaurátori. Následne sa dá naspäť. Okolo veže sa zrejme bude musieť postaviť lešenie, lebo tam hore je dosť zlý prístup,“ vysvetlila starostka. Verí, že peniaze na opravy „vykryjú“ z poistky a cirkevných peňazí. „Ak nie, potrebné prostriedky skúsime získať nejako inak – napríklad zbierkou,“ poznamenala.

Čo sa týka strechy, tú opravili aj vďaka starším zásobám šindľov, ktoré ešte mali na fare, z čias minulých opráv. Platbu za práce odborníkov vo výškach uhradí farnosť.

„Na jednej strane bolo nešťastím, že sa také niečo udialo. Búrky bývajú stále, no teraz to bola riadna rana. Keď sme ale robili obhliadku a objavili tú schránku, pri jej otváraní sme mali všetci zimomriavky z toho, čo nám tam predkovia zanechali,“ dodala starostka s tým, že v tomto prípade sa potvrdili slová – všetko zlé je na niečo dobré.