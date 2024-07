Vyhliadková veža na Štrbskom Plese má nového prevádzkovateľa. V budúcnosti možno skončí mimo Slovenska

Kontroverzná vyhliadková veža na Štrbskom Plese má nového prevádzkovateľa. Správca konkurznej podstaty rozhodol, že nájomcom bude spoločnosť Štrbské Pleso resort z portfólia TMR, a.s. Tá by chcela vežu získať do vlastníctva. Ak sa jej to podarí, demontuje ju a premiestni na iné miesto, pravdepodobne mimo Slovenska.