Matka príroda v plnej kráse. Pozrite sa zblízka, ako včielka opeľuje kvietok

Možno je to banalita, ktorá nestojí za pozornosť. No z takýchto kúsočkov banalít sa skladá život. Bez včielok robotníčok by neboli opelené kvietky, nadnesene by sa dalo povedať, že bez včielok by neexistoval život. Nášmu mReportérovi sa podarilo zachytiť, ako včielka opeľuje kvietok v obci Hrušovany v okrese Topoľčany.