Atakovanie pešej zóny autami chcú v Banskej Bystrici rázne stopnúť. Spozornieť musia aj cyklisti a kolobežkári

Mesto pod Urpínom pracuje na bezpečnejšej pešej zóne. Ľudia sa tam totiž sťažujú na veľkú premávku áut či neohľaduplné jazdenie cyklistov a kolobežkárov. Radnica chce zaviesť opatrenia, ktoré by mali situáciu zlepšiť. Platiť by mohli už od septembra.

Pešia zóna Banská Bystrica Video Zdroj: TV Pravda

Banskobystrická pešia zóna v historickom centre mesta vznikla v roku 1993. Podmienky pohybu motorových vozidiel sa v tejto lokalite naposledy menili pred desiatimi rokmi. Keďže denne ňou prejde množstvo áut či iných dopravných prostriedkov, radní sa rozhodli zakročiť. Odštartovali konkrétne kroky, ktorých cieľom je nastaviť nový režim premávky na Námestí SNP a v jeho priľahlých uliciach.

Navrhované zmeny mesto postupne predstaví majiteľom a nájomcom nehnuteľností v centre, tiež obyvateľom a všetkým užívateľom tejto lokality. Mestská polícia zároveň pokračuje v osvetovej kampani zameranej na cyklistov, motoristov a kolobežkárov, ktorým pripomína, že na pešej zóne sú stále len hosťami.

Okrem spomínaného hlavného námestia ju tvoria ulice Dolná, Lazovná, Národná, Horná Strieborná, Dolná Strieborná a Námestie Štefana Moysesa. V uplynulých mesiacoch tam spustili monitorovanie vstupov inštaláciou inteligentného kamerového systému. Zároveň bola vytvorená pracovná skupina, ktorá spracovala návrhy možných riešení, aby bola táto lokalita bezpečnejšia a priateľskejšia pre všetkých. Všeobecne záväzné nariadenie s tým súvisiace by malo prejsť schvaľovaním v septembri. Ak ho poslanci odsúhlasia, platiť začne hneď.

Odstránia problém s „rekordérmi“

Banskobystrický primátor Ján Nosko zdôraznil, že režim vstupov áut do pešej zóny sa nemenil viac ako tridsať rokov. Za ten čas tam ale pribudli viaceré nehnuteľnosti a zásadný počet motorových vozidiel, ktoré tadiaľ prechádzajú. Tiež kolobežiek, skateboardov, bicyklov. Objasnil, že v máji počas jedného dňa tadiaľ prešlo 366 áut, z nich asi 65 percent tvorili zásobovacie. Zvyšok, zhruba 160 vozidiel, tam „prefrčalo“ mimo zásobovania.

„Vnímame však, že pešia zóna je denne atakovaná mnohými prejazdmi automobilov či nezodpovedných cyklistov, ktorí peším znepríjemňujú čas strávený nielen na námestí, ale aj v okolitých uliciach,“ hovorí Nosko. „Chceme, aby bolo centrum mesta aj naďalej vyhľadávané obyvateľmi a návštevníkmi, no predovšetkým má byť bezpečné. Preto sme pripravili niekoľko najzásadnejších zmien,“ pokračoval. Prvou má byť vydávanie elektronických oprávnení na vstup do pešej zóny, ktoré budú viazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla (EČV).

„Vďaka monitorovaniu vstupov do pešej zóny kamerovým systémom, spárovaniu EČV a časovému monitoringu, bude mestská polícia vedieť vyhodnotiť oprávnené a neoprávnené vstupy. Tak bude môcť sankcionovať tých, ktorí tam vjazd nemajú povolený alebo ho doposiaľ zneužívali,“ tvrdí primátor.

Čítajte aj Pellegrini naznačuje odvetné opatrenia za stopku pre ruskú ropu: Nebolo by to v prospech Ukrajiny

V súčasnosti to funguje tak, že existujú dva druhy oprávnení umožňujúcich prejazd áut pešou zónou, v rámci ktorých je celkovo vydaných viac ako šesťsto povolení. Tí, čo majú v tejto lokalite nehnuteľnosť, môžu k nej prejsť a zaparkovať (parkovacie oprávnenie). Zároveň sú vydávané tiež zastavovacie oprávnenia, s ktorými môže vodič vojsť a zotrvať v tejto zóne na nevyhnutný čas – nastúpenie či vystúpenie osôb, naloženie alebo vyloženie tovaru.

Po novom môžu žiadatelia dostať aj naďalej parkovacie oprávnenia na konkrétny počet miest. Druhú spomínanú možnosť však mesto plánuje redukovať.

„Po prvý raz v histórii definujeme maximálnu možnú dobu zastavenia vozidiel v pešej zóne, aj to len dvakrát za deň a to najviac na tridsať minút. Na konkrétne EČV bude vydaná iba jedna povolenka k jednej nehnuteľnosti,“ tvrdí viceprimátor Jakub Gajdošík. „Odstránime tak problém s rôznymi donáškovými službami, ktoré využívali pešiu zónu na prejazd aj dvadsať či tridsaťkrát za deň a ohrozovali tak ľudí pohybujúcich sa v centre,“ spomenul „rekordérov“, ktorí tam v podstate prichádzali nonstop.

Osadia elektronické stĺpiky

Povolenia sa v minulosti vydávali vo forme papierových kartičiek, čo tiež mnohí zneužívali. „Šoféri si ich umiestňovali za predné sklá, neboli viazané na EČV. To znamená, že mestská polícia pri kontrole nezaznamenala neoprávnené vstupy, no nedá sa to úplne vyhodnotiť, keďže kartičku si mohli, medzi autami, premiestňovať či kopírovať. Zároveň tak neobmedzene vchádzať na námestie,“ mieni Gajdošík. Pripomenul, že na všetkých vjazdoch do ulíc tvoriacich pešiu zónu je už inštalovaný kamerový systém, na základe ktorého budú vedieť odkontrolovať oprávnenosť vstupu.

Čítajte aj Pošlite nám videá búrky, žiada polícia účastníkov festivalu Pohoda

Gajdošík vysvetlil, že zmeny sa dotknú aj času zásobovania, medzi štvrtou a deviatou hodinou ráno, kedy na pešiu zónu vchádza najviac áut. Tí, ktorí sú za ich volantom, budú musieť predložiť faktúru, dodací list alebo iný dokument, ktorý dokáže nevyhnutnosť ich vjazdu.

Vozidlá záchrannej služby, údržby či vstup osobitných vjazdov súvisiacich s organizáciou podujatí bude fungovať v štandardnom režime. V prípade sobášov v radnici bude potrebné nahlásiť konkrétne EČV, ktoré do pešej zóny vstúpia.

„Na všetkých vstupoch bude zároveň umiestnená dopravná značka s telefónnym číslom na mestskú políciu. Budeme tak vedieť zvážiť akútnosť vjazdu a následne zadať EČV do nášho systému,“ vysvetlil vedúci oddelenia výkonu služby banskobystrickej mestskej polície Richard Balko. Objasnil, že v čase zásobovania medzi štvrtou a deviatou ráno zvýšia kontroly.

Čítajte aj Hrozivá nehoda mestských policajtov: Skončili mimo cesty

Gajdošík podčiarkol, že samospráva sa zameria aj na realizáciu opatrení v Národnej ulici, kde za ostatné obdobie pribudli nové prevádzky. „V tejto lokalite evidujeme najviac nepovolených prejazdov. Preto sme sa tam rozhodli pre osadenie elektronického výsuvného stĺpika, čím zabránime akémukoľvek vstupu áut do danej zóny,“ priblížil. Ozrejmil, že táto ulica bude zásobovaná cez Námestie SNP len v čase na to určenom. „Nový návrh VZN o dopravnom režime plánujeme odkomunikovať aj majiteľom a nájomcom nehnuteľností osobne,“ doplnil.

Cyklisti majú vstup na pešiu zónu povolený od roku 2013 bez toho, aby museli zosadnúť. Jazdiť môžu maximálne „dvadsiatkou“. Postupne sa k užívateľom tejto lokality pridali aj kolobežkári, skateboardisti či korčuliari. „Viacerí sa správajú zodpovedne, preto ich vstup bude povolený aj naďalej. S mestskou políciou sa zameriavame na osvetové kampane s cieľom vyzvať tých nezodpovedných, aby spomalili a jazdili bezpečne,“ zhodnotil predseda komisie mestského zastupiteľstva za dopravu Marek Modranský.