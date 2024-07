Záchrana podchladenej ženy v Banskej Bystrici Video

Na sociálnej sieti o prípade informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Staršia žena podľa polície sedela v potoku, bola dezorientovaná a podchladená. „Policajti jej poskytli prvú pomoc, zabalili ju do izotermickej fólie a v spolupráci so záchranármi ju naložili do záchranky,“ priblížila polícia.

