Vodiči, pozor! Už v piatok úplne uzavrú diaľnicu pri Bratislave

Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru diaľnice D1, ktorá bude v úseku od 27. do 12,5. kilometra v smere z Trnavy do Bratislavy. Dopravné obmedzenie sa začne v piatok 26. júla o 22.00 h a potrvá do soboty 27. júla do 12.00 h., informoval bratislavské polícia.