Kraj „nalial“ milióny eur do opravy storočného kaštieľa. Ako vyzerá? V bývalej ruine budú desiatky kancelárií aj zelená strecha

Chátral takmer dvadsať rokov, no keď to už vyzeralo tak, že sa zrúti, začali s jeho záchranou. Banskobystrický kaštielik na Lazovnej ulici od minulej jari opravujú zamestnanci župného sociálneho podniku. Odvtedy poriadne pokročili - historická budova je doslova na nepoznanie. Hotové sú zelené strechy aj fasáda. Momentálne pracujú najmä v interiéri prístavby, ktorá tam pribudla.

Kaštielik stojí v pamiatkovej zóne mesta od roku 1900. V časoch socializmu, aj v deväťdesiatich rokoch, slúžili jeho priestory ako sídlo Detského rehabilitačného strediska. Úplne opustený bol od roku 2006 a postupne sa z neho stávala ruina. Banskobystrický samosprávny kraj dlho nevedel, čo má s touto stavbou robiť. Nakoniec sa rozhodol pre projekt za takmer 3 milióny eur, ktorým odštartovali jeho kompletnú obnovu.

„Nás to ale stojí len 500-tisíc eur. Zvyšok je hradený cez komerčný úver,“ upozornil ešte vlani, pri poklepaní základného kameňa, župan Ondrej Lunter. „Splatíme ho cez nájmy, ktoré tu budeme poskytovať,“ ozrejmil.

Finišovať budú v decembri

Vo vynovených priestoroch vznikne 66 kancelárií, ktoré má v pláne využívať kraj, no ponúkne ich aj komerčným nájomcom. V novej časti budovy vytvoria tiež obchodné priestory pre regionálnych predajcov výrobkov z domácich pultov. Pribudne aj devätnásť parkovacích miest či verejná zóna so sadovými úpravami a zeleňou.

Celý projekt robili tak, aby spĺňal všetky požiadavky na modernú architektúru. Areál, v ktorom sa kaštieľ nachádza, má 2 300 štvorcových metrov. Vybudovaním administratívneho centra tam vznikne úžitková plocha na 1 300 „štvorcoch“. Stavbu realizuje župný sociálny podnik Rozvojové služby BBSK, ktorý založili pred piatimi rokmi. Aktuálne má 39 zamestnancov.

Projekt bol ale limitovaný rôznymi obmedzeniami. Nemohli tam napríklad vybudovať parkoviská s nabíjacími stanicami, čo je už v súčasnosti trendom. Zmarila to nepostačujúca kapacita trafostanice. No a keďže tam nie je zavedený plyn, museli ísť do alternatívneho vykurovania riešeného tepelnými čerpadlami. Všetko je konzultované s pamiatkarmi, pričom z vonkajšej strany budovy skopírovali pôvodné prvky.

Už pri odštartovaní prác župa avizovala, že stavba by mala byť dokončená v decembri 2024 a teraz potvrdila, že práce postupujú podľa harmonogramu. „Kaštielik zo začiatku 20. storočia, ktorý od roku 2006 chátral, dostáva novú tvár. Kompletne zrekonštruovaná je už fasáda aj interiér pôvodnej historickej budovy. Práce aktuálne pokračujú najmä na novej prístavbe,“ uviedla hovorkyňa Lenka Štepáneková.

Postupné obnovy

Stavbyvedúci Peter Kováč potvrdil, že hotové sú už zelené strechy. „Aktuálne pracujeme najmä v interiéri, kde sa robí vzduchotechnika, rozvody vody a elektriny. Robia sa tiež terénne úpravy v areáli. Budujeme chodníky a parkovisko,“ povedal Kováč.

Lunter spresnil, že celý projekt je vyčíslený na 2,9 milióna eur. Opakovane potvrdil, že väčšinu zdrojov pokryje komerčný úver.

„Celé to dáva zmysel nielen v kontexte našej koncepcie nakladania s nevyužívaným majetkom, ale aj v rámci podpory sociálneho podnikania. Budovu citlivo zrekonštruujeme a pripravíme na požiadavky dnešnej doby,“ hovorí. Pripomína, že to realizujú s pomocou krajského sociálneho podniku, ktorý dáva šancu zamestnať sa ľuďom, ktorí by inak svoje uplatnenie na trhu práce hľadali len veľmi ťažko.

Banskobystrická župa má viac ako osemsto využívaných budov, no desiatky ďalších, s ktorými nevedeli, čo robiť. Vďaka auditu sa to zmenilo – do detailu poznajú stav každej z nich a tiež to, čomu slúži. Jednotlivé objekty ponúka samosprávam a štátu tak, aby ich mohli, ak majú verejnoprospešný zámer, dostať do svojho vlastníctva či dlhodobého prenájmu. Postupne sa však niektoré snaží kompletne zrekonštruovať.

Nedávno už kraj ukázal vynovené priestory Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ktoré pred niekoľkými rokmi museli zavrieť. Kompletne ho však zrekonštruovali a vzniklo tam unikátne literárne múzeum. Prostredníctvom špičkových technológií si v ňom návštevníci môžu vyskúšať, aké je letieť vesmírom na bicykli, vstúpiť do rozprávky, stať sa súčasťou komiksu či pisárom v rôznych historických epochách. Otvorené je od júna.

Obnova, ktorá podľa predbežných odhadov vyjde na viac ako štyri milióny eur, čaká aj bývalé gymnázium vo zvolenskej časti Sekier. Vznikne tam zariadenie pre seniorov, tiež priestory na vzdelávanie, voľnočasové aktivity, komunitnú činnosť či prevádzky obchodu a služieb.