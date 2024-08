Zničené cesty v Turci sa pomaly stávajú minulosťou. Župa opravila niekoľko najhorších úsekov, no stále nekončí

Zdevastované cesty opravila Žilinská župa na niekoľkých úsekoch, stálo to takmer milión eur. Starostovia obcí, v ktorých to predtým len „látali“, sú spokojní. Obyvatelia a ich autá konečne „netrpia“, no niekde by potrebovali takýto zásah aj v iných zónach. Šéfka kraja Erika Jurinová avizuje, že podobnú sumu investujú v krátkom čase aj do ďalších najkritickejších ťahov v Turci.

Žilinská župa obnovila cesty II. a III. triedy v Turci za 900 567 eur. Stavebné práce spočívali v zosilnení vozovky a zvýšení bezpečnosti. Modernizácia a rekonštrukcia prebiehala na štyroch vybraných úsekoch – dokopy opravili viac ako päť kilometrov.

Z nich najdlhšiu časť, 2 214 metrov, v obci Rudno (okres Turčianske Teplice). V katastrálnom území Turčianskych Teplíc, v mestskej časti Turčiansky Michal, zrekonštruovali 1 455 metrov. V katastroch obcí Háj a Čremošné (okres Turčianske Teplice) 1 216 a vo Valči (okres Martin) 952 metrov. Zhotoviteľom stavebných prác bolo združenie firiem Swietelsky-Slovakia a VHS-Asfalty.

Pohoda a plynulosť

Starostka obce Rudno Zdena Lichnerová hovorí, že cesta, ktorú u nich opravili, bola v katastrofálnom stave. V určitých častiach sa tvorili koľaje a stávalo sa, že niektoré osobné autá mali problém tadiaľ prejsť – chytalo im to spodok.

„Predtým sa to len látalo, bolo to dolámané. Určite to prispelo k pohode a plynulosti premávky,“ povedala starostka. Objasnila, že celý zrekonštruovaný úsek ide priamo cez obec. Výrazne im to pomohlo, no prinieslo aj trochu nečakané nepríjemnosti.

„Tá kvalita a plynulosť spôsobili, že niektorí šoféri to teraz preháňajú s rýchlosťou. Napriek tomu, že na začiatku aj konci obce sú inštalované radary,“ upozornila. Vzápätí ale spomenula ďalšie pozitíva.

„Najmä domáci, ktorí tadiaľ jazdia denne, majú teraz lepší prístup aj do svojich dvorov. Predtým museli chodiť vždy veľmi opatrne, aby si nezničili auto,“ zhodnotila Lichnerová. Obnovené boli v obci aj dve autobusové zastávky. „Nástupná plocha bola už tiež v dosť dezolátnom stave, teraz to vyzerá úplne inak. Sme radi, že sa to urobilo v rámci tej rekonštrukcie,“ doplnila.

Vo Valči síce opravili len necelý kilometer, ale ako sa hovorí – keď neprší, aspoň kvapká. Starosta Štefan Keltoš vraví, že v dotknutej časti je teraz jazda pohodlnejšia, no potrebovali by dať u nich do poriadku aj ďalšie cesty.

„Ten opravený úsek, spojnica medzi Benicami a Valčou, nebol v doslova havarijnom stave, no dali ho do plánu prác a zrealizovali to tam. Máme lokality, kde by sa to možno zišlo viac,“ tvrdí Keltoš. „Samozrejme, sme radi, že sa opravilo aspoň niečo, lebo tam už boli nejaké záplaty. Takže je to v pohode,“ podotkol.

Za zváženie by však podľa neho stála aj rekonštrukcia hlavného ťahu obcou. „Pred pár rokmi sa robila kanalizácia, bolo by preto dobré natiahnuť tam nový koberec. Tá cesta vedie aj do lyžiarskeho strediska, kde chodí dosť turistov. Bolo by teda fajn urobiť to,“ mieni starosta.

V pláne sú ďalšie kilometre

„Dobrá správa je, že týmto na Turci nekončíme. Máme už vyobstarávané, ale ešte nie podpísané, zmluvy na rekonštrukciu ďalších ciest za milión eur. Opäť ide aj o okresy Martin a Turčianske Teplice,“ uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Ktorých konkrétnych obcí sa to týka, však nespomenula. Peniaze na to podľa nej vyčlenili, vďaka zodpovednému hospodáreniu, z vlastného rozpočtu.

Z tejto sumy opraví župa v martinskom okrese 4 382 metrov ciest III. triedy, tiež 3 903 metrov v okrese Turčianske Teplice. Tam má v pláne aj ďalších 2 274 metrov cesty II. triedy.

„Dokopy tento rok plánujeme dokončiť v Turci rekonštrukciu 16,4 kilometra najkritickejších úsekov,“ povedala Jurinová s tým, že tak opravia takmer sedem percent celkovej dĺžky ciest II. a III. triedy, ktoré v dotknutom regióne vlastnia.

Práce na spomínaných už opravených úsekoch prebiehali od augusta do decembra minulého roka. Županka vysvetlila, že po ukončení zimnej prestávky v mesiacoch apríl a máj na nich realizovala Správa ciest ŽSK vodorovné dopravné značenie.

Zdroje na to získal Žilinský kraj prostredníctvom výhodného úveru od spoločnosti Slovak Investment Holding, z fondu National Development Fund, pričom projekty museli spĺňať podmienky financovania z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý je tiež spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.