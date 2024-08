Peklo pre vodičov: Pod Strečnom rátajte s uzáverou. Aké sú obchádzky? Sezónu na hrade to výrazne poznačí, hovorí šéf múzea

Problémy s cestou pod Strečnom si vyžadujú kroky, ktoré trochu „uspia“ tamojšiu dopravu. Kvôli sanačným prácam na skalnom brale tam bude premávka výrazne obmedzená. Polícia preto odporúča vyhnúť sa tomuto úseku. Celé to bude mať negatívny dopad na návštevnosť tamojšieho hradu a iných atrakcií. Šéf Považského múzea odhaduje, že to môže klesnúť až o polovicu.

Sanačné práce budú vo frekventovanej lokalite prebiehať, v aktuálnom mesiaci, od 5. do 25. augusta. Ide o prvú z dvoch etáp dopravných obmedzení na ceste medzi Strečnom a Dubnou Skalou. Druhá bude pokračovať v septembri.

„Premávka bude v tomto úseku obmedzená do jedného jazdného pruhu, alebo sa cesta úplne uzavrie,“ uviedol žilinský policajný hovorca Peter Ondák. Ozrejmil, že počas pracovného týždňa bude doprava čiastočne riadená svetelnou signalizáciou, no počas víkendov dôjde k úplnej uzávere. Tá potrvá v sobotu od siedmej do nedele devätnástej hodiny. Výnimku tvorí sobota 10. augusta, kedy sa tak stane až od štrnástej hodiny, lebo na obchádzkovej trase sa v ten deň beží Rajecký maratón.

„Z dôvodu intenzity dopravy a predpokladanej tvorby kolón v dotknutom úseku upozorňujeme motorizovanú verejnosť o využívaní obchádzkových trás, ktoré budú vyznačené,“ zdôraznil hovorca. Dodal, že v prípade potreby tam bude premávku usmerňovať polícia.

Stavebné práce na sanácii skalného brala odštartovali pred mesiacom. Napredujú v súlade s projektom a schváleným harmonogramom, skonštatovala Slovenská správa ciest (SSC), ktorá je investorom projektu. Celková cena jeho realizácie je 3 479 000 eur s DPH. Zmluvná doba je maximálne 140 dní (do konca novembra 2024).

Pomôže navigácia?

Hovorkyňa SSC Jana Lukáčová uviedla, že zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Swietelsky stavební, vyčistila dynamické bariéry a ochranné ploty, namontovala prístupové cesty, tzv. ferraty, vykonala zaistenie sutinových polí a ďalšie sanačné práce vrátane odvozu vyťaženého materiálu. Potvrdila, že v nasledujúcich týždňoch budú na sanácii brala pokračovať, čo si vyžiada nevyhnutné dopravné obmedzenia. Spresnila, že ďalšie úplné víkendové uzávery sú naplánované na 7., 14., 21. a 28. septembra.

Obojsmerná obchádzková trasa pre osobnú dopravu bude vedená po ceste II. triedy cez Terchovú. Pre nákladiaky medzi Žilinou a Martinom bude vedená cez Rajeckú dolinu po ceste I/64 na horský priechod Fačkov, cez Nitrianske Pravno a horský priechod Vyšehradné. Pre nákladnú tranzitnú dopravu v smere západ – východ bude odklon na diaľničnej križovatke Trnava a ďalej po R1 na Zvolen, Lučenec a Rimavskú Sobotu, prípadne cez Donovaly a Čertovicu.

„Keďže intenzita dopravy v úseku pod Strečnom je zhruba 40-tisíc áut denne, vodiči by mali využívať obchádzkové trasy aj počas pracovných dní,“ odporúča Lukáčová. Zároveň žiada všetkých motoristov o dôsledné dodržiavanie pravidiel jazdy na svetelnej signalizácii. „Verejnosť budeme informovať o každej plánovanej víkendovej uzávere,“ dodala.

Dopravný analytik Jozef Drahovský pripomenul, že pod Strečnom došlo k uvoľneniu viacerých skál a treba ich sanovať skôr, ako padnú na prechádzajúce autá či autobusy. „Rozhodlo sa, že sa to neuzavrie trvale na dlho, ale iba jeden jazdný pruh v jednom smere, pričom na druhom budú robiť sanáciu. Prípadne to celé uzavrú len na určitý čas. Je to oveľa lepšie riešenie ako bolo v minulosti, keď sa na niekoľko týždňov úplne uzatvoril celý tento úsek,“ povedal Drahovský.

Vodičom radí analytik používať navigácie, ktoré sledujú aktuálny stav. „Tá navigácia odporúča využiť do svojho cieľa trasu, ktorá je v daný čas optimálna,“ ozrejmil.

Do dediny sa autá dostanú

Z tejto správy určite nie sú nadšení výletníci, ktorí mali v pláne, okrem iného, navštíviť tamojší stredoveký hrad. Viacerých to zrejme odradí. Riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký mieni, že sezónu to výrazne poznačí.

„Víkendy sú, samozrejme, naše najsilnejšie dni. Máme už skúsenosť z roku 2017, kedy nám to, v podobnom prípade, kleslo približne na polovicu,“ povedal. Kvôli súčasnej uzávere dokonca museli urobiť radikálne rozhodnutie. „Zrušili sme dve dlho pripravované a tradičné podujatia. Vieme, že by to nenaplnilo očakávanú návštevnosť,“ vysvetlil. Objasnil, že konkrétne ide o augustové Hradné hry Žofie Bosniakovej a Cestovanie v čase, ktoré malo byť v septembri.

Riaditeľ podčiarkol, že múzeum zostáva pre turistov prístupné aj naďalej. „Hrad bude otvorený aj počas uzávery cesty, lebo do dediny sa autá môžu dostať v smere od Žiliny. Takže tešíme sa na každého, kto sa odhodlá prísť,“ podotkol.

Zrušené víkendové podujatia nahradili dvomi nočnými prehliadkami navyše, ktoré sa uskutočnia cez týždeň. „Plus máme jedno divadelné predstavenie, ako takú malú kompenzáciu, priamo na hrade Strečno,“ doplnil šéf múzea.

Spomínané predstavenie, na ktorom potulní herci predvedú vybrané dialógy Shakespearových hier, je naplánované na poslednú augustovú sobotu. Vzhľadom na sviatok počas toho víkendu je však avizované, že cesta pod Strečnom bude voľná.

Pokazený vrchol sezóny

Pavol Albrecht, konateľ Prvej pltníckej a raftingovej spoločnosti, ktorá ponúka možnosť splavovania Váhu netají, že aktuálna situácia ho neteší. „Podľa avizovaného harmonogramu vieme, že minimálne počas siedmich víkendov tu bude úplne zastavená premávka. Máme tak bloknutú možnosť dostať sa na štart pltí nielen s ľuďmi, ale aj s našou technikou,“ povedal. V čase vrcholu sezóny tak budú podľa neho víkendy úplne pasé. Pripomenul, že táto situácia bude trvať tiež v septembri, možno aj začiatkom októbra. Práve vtedy každoročne končia svoje prevádzkové obdobie, takže ich to podstatne ovplyvní.

„Očakávame výraznú stratu a možno tiež veľa sklamaných turistov, lebo ide o atrakciu vyhľadávanú domácou aj celosvetovou klientelou. S jej ponukou a podaním sú všetci veľmi spokojní, no my budeme neschopní uspokojiť ich záujem,“ poznamenal. Odhaduje, že im to spôsobí finančnú stratu na úrovni zhruba 40-tisíc eur.

„Boli by sme radi, keby aspoň prostredníctvom nejakých relevantných organizácií či tých, ktorí túto mimoriadnu situáciu vyhlásili, bola verejnosť informovaná, že počas týždňa sa budeme snažiť, v rámci možností, fungovať v normálnom režime,“ pokračoval konateľ. „Vieme, že aj v týždni bude premávka riadená semaformi, takže môžu vznikať kolóny. Dúfame ale, že našu činnosť to neobmedzí,“ uzavrel.

Prevádzkovateľ kompy v Strečne Bohuš Čuriak si zatiaľ netrúfa odhadnúť, ako obmedzenie na hlavnom ťahu ovplyvní ich prevádzku. „Nechcem predbiehať udalosti, uvidíme to po prvom víkende. Otváracie hodiny zatiaľ nemeníme, ani neuvažujeme nad prerušením sezóny – teraz sme na jej vrchole,“ hovorí. Pokračoval, že každý rok je u nich iný.

„Tiež každý týždeň či mesiac. Záleží od situácie, počasia, daného obdobia. Evidenciu si nevedieme, takže sa nedá povedať ani to, koľko ľudí či áut ročne našou kompou prejde. Túto sezónu určite pociťujeme úbytok, no presné čísla nemáme,“ zhodnotil. Turistov je podľa neho celkovo trošku menej v rámci celého Slovenska. „No a prejavuje sa to aj u nás,“ dodal.