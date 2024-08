Dedinské kúpaliská sú skôr raritou. V Klenovci chcú to svoje obnoviť, Strelníky si bazény užívajú už štvrťstoročie

Oplatí sa v obciach prevádzkovať malé kúpaliská? Našli sme dve, v ktorých sú presvedčení, že určite áno. V Klenovci jedno už dekádu chátra, ale chcú mu vrátiť jeho zašlú slávu. Pôvodne malo betónové bazény, no neskôr ich nahradili laminátové. V minulosti sa tešilo veľkej obľube. Obec ho chce preto znovu „spojazdniť“. Strelníky majú to svoje otvorené každú sezónu už dlhé roky.

Dedinských kúpalísk, ak nepočítame tie termálne, nie je na Slovensku veľa. Obec Klenovec (okres Rimavská Sobota) síce jedno má, no už roky chátra a je opustené. Teraz však miestnym svitla nádej – samospráva dostala od vlády peniaze na čiastočnú obnovu bazénov. Postupne chce hľadať ďalšie zdroje, aby ich mohla opäť sprístupniť. Domáci by to privítali s nadšením.

Starostka Klenovca Katarína Pribilincová potvrdila, že túto atrakciu by chceli zachrániť a znovu sprevádzkovať. Na čiastočnú obnovu bazénov, pričom v areáli sa nachádza plavecký aj detský, získali od vlády dotáciu 40-tisíc eur. „Odklepli“ im to na júnovom výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote.

Staré malo úspech

Richtárka ozrejmila, že približne pred desiatimi rokmi museli kúpalisko, ktoré sa nachádza v blízkosti niekoľkých bytoviek, zatvoriť z technických príčin – jeho stav bol nevyhovujúci. V minulosti tam bola voda ohrievaná prostredníctvom solárnych panelov, no pôvodnú technológiu už využívať nemohli. „Obyvateľom kúpalisko určite chýba. Aj mladé rodiny s deťmi, ktoré žijú v tých sídliskových bytoch, by možnosť relaxu pri bazénoch privítali s radosťou,“ mieni.

Najbližšie kúpalisko je teraz od nich vzdialené šesť kilometrov – nachádza sa v Hnúšti. „Podľa mojich poznatkov tvoria polovicu ľudí, ktorí tam chodia, Klenovčania. Takže keby som si nemyslela, že pre našich obyvateľov je to prínosom, nepúšťala by som sa do toho,“ poznamenala starostka.

„Isté je, že budeme musieť ešte hľadať ďalšie zdroje. Teraz sa nedá presne povedať, koľko by mala stáť kompletná rekonštrukcia, no treba urobiť aj nové sociálne zariadenia a zabezpečiť, aby voda bola ohrievaná,“ priblížila. Nevie odhadnúť, kedy by kúpalisko mohlo byť opäť v prevádzke, no práce zo spomínanej štátnej dotácie by chceli realizovať budúci rok.

Oplotený areál je teraz síce opustený, no obec ho pravidelne kosí, pričom v bazénoch je stále napustená voda. „Aby nedošlo k znehodnoteniu laminácie. Samozrejme, keď to nie je užívané, je to trošku spustnuté,“ podotkla starostka. Objasnila, že ich kúpalisko tvorili kedysi tri betónové bazény, v ktorých sa miestni kúpali ešte niekedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Neskôr tam vybudovali súčasné, ktoré sa medzi domácimi tešili veľkej obľube a úspechu.

Majú ho pod oknami

Na klenovské kúpalisko, ktoré tam vybudovali v polovici minulého storočia, spomínajú mnohí miestni s nostalgiou. Viera Ilčíková si pamätá časy, keď tam trávievala letné dni so svojimi deťmi. „Už sú dospelé a majú svoje vlastné rodiny. Tešila som sa, že toto kúpalisko si užijú aj moje vnúčatá, ale žiaľ, zatiaľ som sa toho nedočkala,“ povedala. Ak by ho obec obnovila a znova sprevádzkovala, veľmi by ju to potešilo.

„Bolo by to vynikajúce. Bývam hneď vedľa, pár krokov odtiaľ. Bazény mám rovno pod oknami, takže určite by sme to využili. Je to niečo, čo určite v Klenovci ľudia prijmú s nadšením,“ doplnila pani Viera.

Rovnako to vníma aj tridsiatnik Michal. „Ako školák som sa tam vždy rád chodieval s kamarátmi, cez prázdniny, schladiť. Výhodou bolo, že sme v horúcich dňoch za vodou nemuseli nikam cestovať. Teraz, keď deti nemajú odvoz, lebo rodičia pracujú, musia trčať doma. Alebo sadnúť na autobus a ísť na niektoré z okolitých kúpalísk,“ hovorí. „Aj na dedinách to predsa musí žiť. Máme tu cez tritisíc obyvateľov, takže určite sa to oplatí zrekonštruovať,“ podčiarkol.

Mladá mamička, tiež Viera, vidí prípadné znovuotvorenie tamojšieho kúpaliska ako skvelý nápad. „Nie je to až tak dávno, keď ešte fungovalo naplno. Trávievala som tam celé prázdniny, za pekného počasia v podstate každý deň. Bolo super, že sme to mali tu – nemuseli sme nikam chodiť. Škoda, že už roky chátra a je nevyužité. Chýba nielen mne, ale aj mojej šesťročnej dcérke,“ zhodnotila. Dodala, že teraz sú všetci miestni nútení cestovať za letným osviežením do okolitých miest.

Populárna Šajba

V krásnej prírodnej scenérii na hranici CHKO Poľana, v areáli futbalového ihriska, sa nachádza kúpalisko v obci Strelníky (okres Banská Bystrica), ktoré má zhruba sedemsto obyvateľov. Tamojší plavecký a detský bazén lákajú nielen domácich, ale aj ľudí z okolia.

„Otvorené je už 25 rokov, takmer nepretržite, každú sezónu. S výnimkou jednej, keď došlo k nutnej rekonštrukcii,“ hovorí starosta Ján Majer. Vysvetlil, že v rámci tamojších služieb si môžu návštevníci zapožičať stoličky, využiť plochu ihriska na rôzne športy a kúpiť si malé občerstvenie z automatu. Parkovanie je zadarmo a celé je to pokryté free wifi zónou. Za celodenné vstupné zaplatia domáci štyri eurá a deti 2,50. Cezpoľných to stojí o euro viac.

Foto: archív obce Strelníky Strelníky, kúpalisko Strelníky majú kúpalisko v krásnej prírode.

„Voda je filtrovaná, udržiavaná, každý deň vysávaná a kontrolovaná. Pravidelne ju testuje aj regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ zdôraznil starosta. Kúpalisko na Šajbe, ako dodnes mnohí miestni Strelníky nazývajú (obec sa tak volala do roku 1948, pozn. red.), je podľa Majera populárne aj v okolitých obciach či mestách.

„Návštevníkom sa páči komorná atmosféra a krásna príroda s okolitými horami v geometrickom strede Slovenska. Vychutnávajú si tu pokoj s nádhernými výhľadmi,“ povedal.

Kapacitne zvládne tamojšie kúpalisko 130 ľudí, návštevnosť je vraj slušná. „Niektoré skupiny sem chodia tak, že si bazény objednajú len pre seba. Sú to rôzne detské tábory z okolia, ktorým vyčleníme určité hodiny, no môžu sem prísť aj v rámci normálnej verejnej prevádzky,“ spresnil starosta. Otvárací čas treba pre istotu sledovať na stránkach obce.