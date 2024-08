Prvá zo siedmich úplných uzáver. Strečno je na 30 hodín bez áut

Od 7.00 h bola doprava na zhruba kilometrovom úseku obmedzená do jedného jazdného pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Po skončení úplnej uzávery komunikácie bude prejazd obojsmerný až do pondelka 12. augusta, keď o 7.00 h znovu začne platiť obmedzenie dopravy na jeden jazdný pruh.

Akú obchádzkovú trasu pri presune z východu na západ alebo opačne využijete? Cesta popod Strečno bude prakticky celý august fungovať v obmedzenom režime. Cez Terchovú a Žilinu Cez Ružomberok, Donovaly a Banskú Bystricu Cez Čertovicu a Banskú Bystricu Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Cez Terchovú a Žilinu 64,5% Cez Čertovicu a Banskú Bystricu 18,9% Cez Ružomberok, Donovaly a Banskú Bystricu 16,6%

Vodiči nákladných vozidiel, tranzitujúcich smerom na východ Slovenska, sú na uzáveru upozorňovaní už pri Trnave tak, aby z diaľnice D1 smerovali po rýchlostnej ceste R1 na Zvolen a ďalej cez Donovaly do Ružomberka. Osobné autá budú najčastejšie využívať obchádzkovú trasu po ceste II/583 cez Terchovú. Po skončení sobotňajšieho Rajeckého maratónu bude od 14.00 h motoristom k dispozícii aj obchádzka po ceste I/64 cez Rajeckú dolinu a horský priechod Fačkov a Nitrianske Pravno do Martina.

Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra. Ďalšie úplné uzávery úseku cesty I/18 sú naplánované na 17. – 18. augusta, 24. – 25. augusta, 7. – 8. septembra, 14. – 15. septembra, 21. – 22. septembra a 28. – 29. septembra.

Z dôvodu konania Rajeckého maratónu budú úplne uzavreté cesty I/64, III/2111, III/2112 a III/2110 v k. ú. Rajec, Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany, a to v sobotu 10. augusta od 8:30 do 14:00. Vodiči môžu využiť obchádzkovú trasu po ceste I/18 zo Žiliny do Martina, následne na cestu I/65 Martin – Príbovce, II/519 Príbovce – Nitrianske Pravno. Polícia upozorňuje, že pri tejto obchádzkovej trase je potrebné počítať s úplnou uzávierkou cesty I/18, Strečno. Druhá obchádzková trasa bude vodičom k dispozícii po ceste I/61 z Považskej Bystrice do Ilavy a následne po ceste II/574 cez Valaskú Belú do Prievidze.

Žilinská polícia na sociálnej sieti zároveň upozornila, že v súvislosti s dopravným obmedzením na ceste pod Strečnom vykonávajú kontrolu aj na odporúčaných obchádzkových trasách. „Obchádzková trasa po ceste II/583 je určená pre motorové vozidlá, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 7,5 tony. Vozidlá, ktoré prekračujú túto hmotnosť majú prejazd týmto úsekom zakázaný. Vodičov, ktorý nerešpektujú tento zákaz sankcionujeme a otáčame späť,“ napísala polícia.