Kedysi naši dedovia na poli „makali“ rukami. Dnes sa to robí úplne inak, mReportér Marián ukázal, ako

Zdá sa to ako dávna história, keď sa obilie kosilo ručne kosou, viazali sa snopy, stavali sa panáky a potom sa mlátilo pomocou mláťačky. Bola to skutočne náročná a zaslúžená práca, ktorá si vyžadovala veľa úsilia. S príchodom kombajnov sa všetko zmenilo. „Pamätám si, ako môj otec jazdil na jednom z prvých kombajnov - SK 3 - a párkrát mi dovolil ho aj šoférovať. Tieto stroje boli vtedy malé v porovnaní s dnešnými obrami, ktoré majú trojnásobný záber a zvládajú to, čo kedysi zabralo celé dni, v priebehu niekoľkých hodín,“ vyjadril svoje zážitky z minulosti mReportér Marián.