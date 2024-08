Ružomberskú cyklotrasu monitoruje zásahový tím, videli tam medveďa

Na cyklotrase medzi Ružomberkom a mestskou časťou Biely Potok vo štvrtok spozorovali medveďa. Zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR tam osadil informačné tabule, ktoré upozorňujú cyklistov na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní. Lokalitu monitorujú. Uviedol to vedúci odboru komunikácie ŠOP Andrej Švec.

„Cyklistka smerovala ráno do práce po cyklotrase v smere od Bieleho Potoka do Ružomberka. V lokalite Pri starej vápenke pred ňou nečakane vyšiel na cyklotrasu z kukuričného poľa medveď. Žena začala zvoniť zvončekom na bicykli, na čo medveď okamžite zareagoval a ušiel do blízkych krovín,“ opísal Švec.

Ako sa správať v lese, kde sa nachádzajú medvede Video

Doplnil, že zásahový tím lokalitu už dlhší čas monitoruje, nakoľko boli odtiaľ evidované viaceré hlásenia o výskyte medveďa. Na mieste nainštalovali niekoľko fotopascí. „V súčasnosti sa v blízkosti cyklotrasy nachádzajú kukuričné monokultúry, ktoré pôsobia ako výrazný atraktant (látka podmieňujúca pohyb živočíchov ku zdroju potravy, pozn. TASR) pre medvede,“ vysvetlil vedúci odboru komunikácie.

Výskyt viacerých medveďov riešili v Ružomberku aj v minulom roku. Išlo najmä o lokality Satelity, Kalvária, Baničné, Hrabovo či Vlkolínec. Na mestskom cintoríne zásahový tím odchytil a usmrtil dvoch synantropných jedincov medveďa, museli tam nainštalovať elektrický ohradník.