Veľké zmeny pred Rooseveltovou nemocnicou. Čo sa chystá? Menej miest pre autá a hodinová taxa za státie

Parkovanie pred Rooseveltovou nemocnicou v Banskej Bystrici bolo pre mnohých vždy dosť problematické, no teraz to bude ešte komplikovanejšie. Po odštartovaní rekonštrukcie hlavného parkoviska polovicu z neho uzavreli. Šoférov zrejme nepoteší ani to, že od septembra sa to tam mesto chystá spoplatniť. Zároveň dôjde v tejto lokalite, kvôli výstavbe novej nemocnice, k výraznému obmedzeniu dopravy.