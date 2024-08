V nemocnici v Prešove je hospitalizovaných 41 pacientov so žltačkou typu A

„V priebehu augusta sa počet hospitalizovaných s touto diagnózou pohybuje v rozmedzí 33 až 45 pacientov, v polovici augusta to bolo najmenej 33 pacientov a k dnešnému dňu počet hospitalizovaných opäť trochu stúpol na dnešných 41 pacientov,“ povedala hovorkyňa.

Najviac pacientov – 28 – je z okresu Stará Ľubovňa, piati sú z okresu Sabinov, štyria z okresu Bardejov, dvaja z okresu Kežmarok a po jednom z okresov Prešov a Humenné.

„Najviac pacientov sme mali za posledné mesiace 55, pričom bolo reprofilizovaných aj 19 lôžok z dermatovene­rológie. V drvivej väčšine ide o deti,“ vysvetlila Pavliková.

Regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove Jozef Varga uviedol, že v pondelok nezaznamenali nové prípady ochorenia na VHA v okrese Prešov, ani v okrese Sabinov.

V okrese Prešov majú podľa jeho slov aktívne tri ohniská, a to v obci Vyšná Šebastová, kde ide rodinný výskyt, v obci Hermanovce a v obci Chminianske Jakubovany. Kumulatívne je v týchto obciach 30 ochorení. V okrese Sabinov majú aktívne jedno ohnisko, konkrétne v obci Jarovnice, kde je kumulatívne 25 ochorení.

„Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v obciach Hermanovce, Chminianske Jakubovany, Jarovnice boli zo strany RÚVZ so sídlom v Prešove vydané vyhlášky, ktorými boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obciach vo veku od jedného roku do 15. roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii,“ uviedol Varga.

RÚVZ v Starej Ľubovni boli v pondelok hlásené štyri nové ochorenia na VHA. Kumulatívne od 15. mája bolo hlásených 292 ochorení. V súčasnosti je v územnej pôsobnosti RÚVZ deväť aktívnych ohnísk VHA.

RÚVZ v Poprade boli v pondelok hlásené dve ochorenia na VHA v okrese Kežmarok, v okresoch Poprad a Levoča ochorenie nebolo hlásené. Kumulatívne, od júna bolo hlásených 13 prípadov VHA. Aktívnych ohnísk RÚVZ vo svojej územnej pôsobnosti eviduje osem.

V ostatných okresoch Prešovského kraja neboli v pondelok hlásené nové prípady ochorenia na VHA.