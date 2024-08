Jazerá v okolí Banskej Štiavnice sú nevhodné pre kúpanie. Žltá voda a baktérie turistov neodradili

Nápadne žltá hladina znepokojila nejedného človeka, ktorý si chcel zaplávať vo Veľkom Kolpašskom jazere v obci Banský Studenec. Niektorí reagovali, že určite to spôsobil iba peľ zo stromov a nie je dôvod na obavy. Hygienici ale po odobratí vzorky upozornili, že najmä alergici a tehotné ženy by sa kúpaniu v tomto tajchu mali vyhýbať. Za nevyhovujúci vyhlásili aj ďalší – Vindšachtu v Štiavnických Baniach.

Veľké Kolpašské jazero Video Zdroj: TV Pravda

Krikľavá žltá farba vzbudila pozornosť ľudí relaxujúcich pri Veľkom Kolpašskom jazere. Voda pri jeho brehoch nevyzerá v týchto dňoch ako zvyčajne – zvláštne to pôsobí najmä na pláži, ktorá je označovaná ako rodinná. Kúpu sa tam najmä deti, pre ktoré je tam vyhradený priestor so štrkovým dnom. Práve v tejto časti nadobudlo zafarbenie jazera sýtu žltú, nad ktorou mnohí krútia hlavami.

Tajch v Banskom Studenci je v takomto stave od polovice augusta. Cez týždeň vyzeral opustene – na jeho brehoch sme si všimli len minimum ľudí. Vo vode sme ale zbadali jedného muža, ktorému aktuálny stav neprekáža.

„Chodievam sem celý život a zatiaľ som nemal žiadny problém,“ povedal s tým, že žltá farba na hladine ho neznepokojuje. „Prídem domov, osprchujem sa a žiadny problém,“ podotkol. „Netuším, prečo sa to tu objavilo, ale podľa mňa je to len niečo prírodné,“ mieni.

Sinicový vodný kvet

Pri jazere sme sa dali do reči aj s mladou rodinkou. Manželia s dvomi malými deťmi prišli zo Zvolena, no do vody si vkročiť netrúfli.

„Nevedeli sme, že to tu takto vyzerá. Určite ale nebudeme riskovať a malého do tajchu nepustíme,“ pozrel muž na staršieho synčeka. Mladšie dieťatko driemalo v kočíku. „Náhodou by si chlipol vody a niečo by sa na neho nalepilo. Pôjdeme teda inde,“ zhodnotila hlava rodiny.

Mladíci Benjamín a Maťo, tiež Zvolenčania, sa ešte pred pár dňami v tajchu so žltou hladinou kúpali. „Tá voda nie je až taká špinavá. Povedali sme si, že je to peľ, nič hrozné. Hodili sme sa do tajchu a bolo,“ zhodli sa. „Nemali sme žiadne alergické reakcie. Dnes sme si tu tiež chceli zaplávať, ale bufet je zatvorený, tak sme si to rozmysleli. Nikto tu nie je, asi teda pôjdeme inde,“ dodali.

Jav na Veľkom Kolpašskom jazere neunikol ani hygienikom, ktorí tam 14. augusta odobrali vzorky. Zistili, že kvalita vody nie je vyhovujúca na kúpanie v biologickom ukazovateli cyanobaktérie, ktoré sú schopné produkovať toxíny.

„Vo vode boli voľným okom pozorovateľné vločky alebo zhluky kolónií cyanobaktérií. Na základe toho sme vydali odporúčanie nekúpať sa tam pre deti, alergikov, tehotné ženy a osoby s oslabeným imunitným systémom,“ spresnila Darina Doletinová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. „Medzná hodnota ukazovateľa nebola prekročená, ale nachádza sa tam sinicový vodný kvet,“ ozrejmila.

Mútna Vindšachta

Odporúčanie hygienikov trvá do odvolania. Doletinová doplnila, že opakovane boli brať vzorky aj z Vindšachtského jazera v Štiavnických Baniach, kde predtým tiež zistili nevyhovujúcu kvalitu vody.

„V mikrobiologickom ukazovateli boli zistené črevné enterokoky. Pre ich vysoké množstvo bolo vydané odporúčanie nekúpať sa pre všetkých až dovtedy, kým vzorky nepreukážu, že je vyhovujúca,“ uzavrela hygienička.

Vindšachtské jazero Video Zdroj: TV Pravda

Pri Vindšachtskom jazere to vyzeralo podobne, ako v Banskom Studenci. Na brehoch takmer nikto a voda bez plavcov. Nemala síce žiadne výrazné zafarbenie, no bola mútna. Martin z Levíc sedel na jednej z lavičiek spolu s dvomi kamarátmi – vychutnávali si aspoň okolité výhľady.

„Sme tu na školení a určite by sme si teraz aj zaplávali, no kolegovia nás upozornili, aby sme to nerobili,“ hovorí Martin. „Vraveli nám, že sa tu vyskytujú nejaké baktérie, preto tu teraz len obdivujeme prírodu a pohľad na hladinu jazera,“ povedal. Vzápätí ukázal na dvoch „odvážlivcov“ v diaľke – na druhej strane nádrže. „Nie som si istý, či o tom vedia, lebo tu nie sú žiadne tabule, ktoré by oznamovali zákaz kúpania. Žiadnu takú informáciu sme tu nenašli,“ doplnil.