Liptovská nemocnica bojuje o prežitie. Chýba trinásť lekárov, riaditeľ sa obáva ďalšieho odlivu

S personálnymi problémami sa borí manažment v Liptovskej nemocnici najmä odvtedy, ako skončili, v rámci optimalizácie siete nemocníc, v najnižšej kategórii. Po odchode viacerých lekárov je záujem o tamojšie voľné miesta nulový. Ministerstvu zdravotníctva odovzdali už druhú petíciu so žiadosťou o zaradenie do vyššieho stupňa, ktorý by nové posily lákal viac. Veria, že pod súčasným vedením rezortu im tento krok pomôže.

Primári viacerých oddelení Liptovskej nemocnice sa zhodli, že ak ju nepreradia do vyššej kategórie, stane sa z nej tzv. doliečovák a zanikne. Po vyše roku fungovania v prvom stupni zaznamenali odliv kvalifikovaných odborných pracovníkov. Lekári podľa nich nemajú žiadnu motiváciu nastupovať do nemocnice, ktorá je ako jediná v regióne zaradená najnižšie. Tento fakt je veľkým problémom aj podľa vedenia mesta.

„V januári sa tu konal Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Viete, kde boli vozené všetky zranené svetové pretekárky z Jasnej? Na traumatológiu v Liptovskom Mikuláši. Je hanbou, že skončili v nemocnici najnižšej kategórie, ktorá na Slovensku existuje, teda v kategórii jedna,“ podčiarkol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Zdôraznil pritom potrebu preradiť ju do vyššieho druhého stupňa. „Aby sem mali perspektívu nastúpiť noví lekári, ktorých potrebujeme a poisťovne nemali dôvod škrtať výdavky, ktoré táto nemocnica nutne vykonáva,“ povedal.

Napriek všetkému tam v sezóne ošetria viac ako tritisíc zahraničných turistov. Slovenských návštevníkov táto štatistika nezahŕňa. Na urgentnom príjme majú ročne 25-tisíc pacientov, denne zhruba stovku. Nemocnici najnižšieho stupňa však nie je umožnené vykonávať základné jednoduché úkony, ako je napríklad operácia slepého čreva či liečba zápalu stredného ucha dieťaťa do jedného roka. Poisťovne to totiž nemocniciam z jednotkovej úrovne nepreplácajú.

Presvedčia pochybovačov?

Práve primátor odovzdal v utorok (20. 8.) na ministerstve zdravotníctva už druhú petíciu za zaradenie tamojšej nemocnice do „dvojky“. Podpísalo ju 7 539 ľudí pripomínajúc, že jej spádová oblasť predstavuje 72-tisíc obyvateľov.

„Prvú petíciu sme odovzdali koncom roka 2022, podpísalo ju 15-tisíc ľudí. Ministerstvo za vtedajšieho vedenia ju ale odignorovalo,“ poznamenal Blcháč. Verí, že dokopy 23-tisíc podpisov súčasnej šéfke rezortu ani vláde nebude ľahostajných. S ministerkou Zuzanou Dolinkovou vraj o tom hovorí pri každom osobnom stretnutí.

„Z jej strany nevidím problém. Súhlasí s lekármi, obyvateľmi aj vedením mesta o preradení do vyššieho stupňa, no musíme presvedčiť aj tých, ktorí pochybujú. Rozhodnúť o tom nemôže sama, pozerajú sa na to viacerí,“ podotkol. Chcú vraj vylúčiť všetky negatívne pohľady, ktoré by fixovali súčasný stav. „Sú ľudia, ktorí boli pri zrode tohto systému, takže aj s nimi o tom chceme hovoriť,“ ozrejmil.

Šéfka petičného výboru Adriana Kráľová tvrdí, že zaradením do najnižšej úrovne porušilo ministerstvo zákon o kategorizácii. „Problémy časovej dostupnosti zdravotnej starostlivosti sa prehlbujú a na to sme upozorňovali ešte pred optimalizáciou. Rezort nezohľadnil reálnu dopravnú situáciu, čo potvrdzuje aj stanovisko Žilinskej univerzity,“ upozornila Kráľová. „Takže starostlivosť, ktorú poskytujú nemocnice II. stupňa, nie je v skutočnosti taká dostupná, ako by mala byť podľa zákona,“ povedala.

V centre turizmu, no najnižšie

Najbližšou takouto nemocnicou k Liptovskému Mikulášu je Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Hoci zákon hovorí o dostupnosti osobným autom, množstvo pacientov ho nemá. S ich prevozmi nesúhlasí ani námestník a primár chirurgického oddelenia Liptovskej nemocnice Ján Drobčo.

„Po diaľnici vraj prevezieme ťažký úraz. Nech mi ukážu, kto tu previezol takýto prípad za ostatných dvadsať rokov. My ľudí nemôžeme voziť do Ružomberka, kde majú pretlak, či dokonca do Popradu. Tam je nemocnica v rekonštrukcii. Všetky prípady práveže odtiaľ vozia k nám,“ hovorí.

„Viete si predstaviť, aké to je bojovať na strane života a zdravia, keď máte v nemocnici množstvo neobsadených pracovných pozícií? Denne hasíme problémy na tejto úrovni. Ľudia, ktorí podpísali petíciu, sú aj hlasom lekárov,“ podčiarkol Drobčo. Nechápe, ako sa mohlo stať, že jediná nemocnica v kraji, ktorá pôsobí v centre turizmu a v sezóne sa do nej dostane až 90 percent pacientov z radov „cezpoľných“, sa dostala do najnižšej kategórie.

„Verím, že kompetentní sa nad tým zamyslia a konečne s tým niečo urobia. Sme dostatočne erudovaní zvládnuť a zachrániť pacientov v akútnom stave ako je krvácanie, ťažký úraz, septický šok,“ zdôraznil námestník. „Bez dennej rutiny v oblasti brušnej chirurgie sa ale prax získať nedá. Kde sa to majú naučiť mladí neatestovaní lekári,“ pýta sa. Naznačil tým, že do zdravotníckeho zariadenia, kde to nie je umožnené, sa začínajúci doktori nehrnú.

Vedia, ale nemôžu

Primár úrazovej chirurgie Marián Selecký je z celej situácie znechutený. „Technicky všetko vieme, zvládneme, no problém je, že nemôžeme. No a stáva sa, že keď niekoho pošleme do vyššej nemocnice na úrovni kraja, tá nám to neuzná. Odpovede sú, aby sme si to urobili my a dohodli sa s poisťovňou. Tak to ale nejde,“ podotkol. Zopakoval, že sú v regióne s extrémnym turizmom a prípadmi, ktoré k nim „prúdia“ z Jasnej či z aquaparku.

„Tých úrazov je strašne veľa. Leto je už horšie ako zima, kedy tu končí množstvo lyžiarov. Teraz sa ale množia pády z bicyklov, kolobežiek, trampolín. No a zrazu príde príkaz, že dieťa pod šesť rokov či iné diagnózy v určitom veku operovať nemôžete. Ľudia potom nadávajú, sú nešťastní,“ priblížil s tým, že je to veľmi nepríjemné. „Som v pozícii, že keď mi dvaja atestovaní lekári odídu, môžem to rovno zabaliť. Záujem nie je, nikto sa nehlási. Tento rok absolútne nikto,“ zhodnotil. Dúfa preto, že situácia sa zmení.

Či šanca na to existuje, sme sa pýtali ministerstva zdravotníctva. „Intenzívne sa venujeme všetkým doručeným žiadostiam od nemocníc, ktoré súvisia s ich kategorizáciou alebo pridelením doplnkových programov,“ reagoval komunikačný odbor rezortu. Od decembra podľa neho plánujú spustiť komisiu, ktorá bude rozhodovať o kategorizácii v súlade s metodikou pre tvorbu siete. Tá bude vydaná vyhláškou k 1. decembru 2024.