V Banskej Bystrici zavrú R-jednotku, viaceré ulice a ďalšie cesty. Kvôli oslavám SNP začnú obmedzenia už v nedeľu

Vojenská prehliadka pred piatimi rokmi Video Banskou Bystricou prešlo počas osláv SNP, v auguste 2019, zhruba 1 500 vojakov a 200 kusov techniky. / Zdroj: TV Pravda

Od vypuknutia Slovenského národného povstania uplynie o pár dní osem desaťročí. Celoštátne oslavy sa uskutočnia 28. a 29. augusta tam, kde sa to celé začalo – v Banskej Bystrici. Pripravený je pestrý program, v rámci ktorého nebude chýbať ani vojenská prehliadka. Po piatich rokoch teda opäť prejde mestom pod Urpínom ťažká bojová technika, ktorú ukážu širokej verejnosti. Práve s tým sú spojené aj prvé dopravné obmedzenia, ktoré začnú platiť už túto nedeľu.

Nepriechodná bude, od 13. do 4. hodiny pondelňajšieho rána, cesta I/69 spájajúca Banskú Bystricu a Zvolen. „Uzavrú ju od mesta Sliač – na križovatke ciest na ulici Leteckej a Československej armády. Obchádzkové trasy budú od Sliača presmerované do obce Sielnica po R-jednotke smerom na Banskú Bystricu (vyžaduje si diaľničnú známku). Ďalšie trasy sú vedené v smere Veľká Lúka – Vlkanová – Badín, alebo Veľká Lúka – Horná Mičiná – Banská Bystrica.

Foto: Ozbrojene sily SR mapka obmedzenia BB Mapa s označeniami uzáver a obchádzkových trás.

V nedeľu od 16. hodiny autá neprejdú ani banskobystrickou nábrežnou komunikáciou I/66, konkrétne v úseku od obchodného centra Európa po firmu Lion Car,“ vysvetlil Miroslav Strelec z kancelárie banskobystrického primátora. Pripomenul, že vodičov bude usmerňovať dopravné značenie.

Strelec upozornil, že v smere od Zvolena do Banskej Bystrice uzavrú v nedeľu od 14. do 4. hodiny pondelka aj R-jednotku. K úplnému „odrezaniu“ šoférov z tohto úseku ale nedôjde. Do povstaleckého mesta sa dostanú – rýchlostnú cestu v smere z Banskej Bystrice do Zvolena totiž zobojsmernia.

Zákazy vjazdu aj parkovania

S úpravou dopravného režimu je potrebné počítať, z rovnakého dôvodu, aj v ďalších dňoch. Komunikáciu I/69 zavrú v pondelok 26. augusta od 18. hodiny – potrvá to do utorka 27. augusta do štvrtej rána. Na ceste I/66 platí uzávera v týchto dňoch od 21. do 4. hodiny a na R-jednotke do 19. hodiny.

„Z nedele do pondelka, medzi 16. a 4. hodinou, a z pondelka do utorka od 21. do 4. hodiny, bude kvôli uzávere cesty I/66 zobojsmernená premávka na Kuzmányho ulici, keďže výjazd z Kapitulskej ulice na cestu I/66 bude neprejazdný,“ pokračoval Strelec. V deň celoštátnych osláv, vo štvrtok 29. augusta, zavrú tento úsek, spolu s R-jednotkou, od 14. do 22. hodiny. V podobnom čase neprejdú šoféri ani komunikáciou I/69.

V súvislosti s oslavami bude platiť od polnoci 28. augusta do 23. hodiny nasledujúceho dňa na uliciach J. Cikkera, F. Švantnera, Kapitulskej, Kuzmányho a Národnej zákaz vjazdu aj parkovania. Uzavrú tiež Námestie Štefana Moysesa – so zákazom vjazdu od Bakossovej ulice.

„Uzávera v uvedených dňoch platí aj na viaceré parkoviská, a to medzi Domom kultúry a cestou I/66, na Štefánikovom nábreží a pred budovou Ozbrojených síl SR – od odbočky ulice Československej armády,“ vysvetlil Strelec s tým, že časť dopravných obmedzení bude pokračovať kvôli oslavám Dňa Ústavy SR a Dňa kroja aj v nedeľu 1. septembra.

Záchytné parkoviská a „kyvadlovka“

Pre návštevníkov osláv zabezpečia kyvadlovú dopravu z Radvaň parku do centra a späť. „Zvoz a odvoz účastníkov bude realizovaný z parkovísk na Zvolenskej ceste, konkrétne z Radvaň parku, OBI a hypermarketu Tesco. Tiež z parkoviska na Tajovského ulici pred LIDL-om,“ hovorí Strelec. „Od Radvaň parku k centru mesta bude kyvadlová doprava premávať v 15– a 20-minútových intervaloch od 8. do pol jedenástej večer,“ objasnil. Zastávky nájdu ľudia na trase: Radvaň park – ZVT – Tesco – Podháj SZU – Sládkovičova ulica – Námestie Ľ. Štúra – Okresný úrad – Vajanského námestie.

Z centra mesta bude „kyvadlovka“ premávať v podobných intervaloch cez zastávky: Vajanského námestie – Europa SC – Okresný úrad – Námestie Ľ. Štúra – Sládkovičova – Podháj SZU – Tesco – ZVT – Radvaň park.

Foto: Ozbrojene sily SR trasa nácvikov zdroj Trasa nácvikov vojenskej prehliadky a zákazy vjazdu

K dispozícii bude aj desať záchytných parkovísk, ktoré návštevníci nájdu v lokalitách: Kaufland na Námestí Ľ. Štúra, SC Europa (Na Troskách), OC Point (Námestie Vajanského), OC Terminal, OC Kaufland (ul. 29. augusta), parkovisko Mičinská cesta, OBI (Zvolenská cesta), Radvaň park (Zvolenská cesta), Lidl (Nad plážou), parkovisko na Štiavničkách.

V čase osláv treba počítať tiež s úpravou premávky MHD a prímestskej autobusovej dopravy. Obmedzenia týkajúce sa konkrétnych liniek sú zverejnené na webovej stránke ministerstva obrany. Dostupné sú aj na webových portáloch Dopravného podniku mesta Banská Bystrica a SAD Zvolen.

Keďže obmedzenia sa môžu v reálnom čase meniť, samospráva všetkým, ktorí sa na podujatí zúčastnia, odporúča sledovať informácie o tom na webe rezortu obrany. Údaje tam budú pravidelne aktualizované a dopĺňané.

„Zároveň sa ospravedlňujeme obyvateľom Banskej Bystrice za nepríjemnosti, ktoré mohli byť spôsobené hlukom a dopravnými obmedzeniami počas generálneho nácviku, ako aj nadchádzajúcej vojenskej prehliadky,“ uviedla radnica. „Apelujeme na vodičov, aby pred a počas osláv Povstania rešpektovali pokyny mestskej a štátnej polície, ako aj zákazy parkovania na viacerých banskobystrických uliciach,“ doplnila.