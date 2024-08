Peklo pod Strečnom pokračuje aj budúci víkend, v kolóne strávite aj dve hodiny. Kedy bude cesta voľne prejazdná?

Šoféri cestujúci hlavným ťahom pod Strečnom si na pár dní môžu vydýchnuť. Viac ako hodinové zdržania pre sanačné práce na skalnom brale, pre ktoré tam v týždni obmedzili a cez víkend úplne uzavreli premávku, sa teraz na chvíľu stanú minulosťou. Po víkende to tam bude až do 6. septembra spojazdnené v obidvoch smeroch.

Práce na sanácii kilometrového úseku skalného brala pokračujú podľa stanoveného harmonogramu. Cesta pod Strečnom bude úplne uzavretá aj posledný augustový víkend – od soboty siedmej do nedele devätnástej hodiny. „Po tomto termíne bude tento úsek bez obmedzení, a to až do 6. septembra. Dôvodom je koniec letných prázdnin a oslavy 80. výročia SNP,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.

Táto správa určite poteší mnohých vodičov, ktorí pravidelne jazdia v smere z Martina do Žiliny a naopak. Veď trčať v kolóne desiatky minút, neraz aj takmer dve hodiny, nie je nič príjemné. Vyskúšali sme si to na vlastnej koži, keď sme sa touto trasou vybrali v piatok (23. 8.), teda v posledný deň v pracovnom týždni pred plánovanou prestávkou.

Napriek tomu, že viacerí vodiči sa nám sťažovali na zdržania trvajúce hodinu a pol, my sme mali v podstate šťastie. Zostali sme tam „visieť“ len necelú hodinu. Kolóna nás však nepríjemne prekvapila pomerne skoro – hneď na výpadovke z Vrútok. Odtiaľ sme sa presúvali, až kým sme neprišli do lokality priamo pod hradom, naozaj pomaly. Potom sme odbočili priamo do dediny a dali sa do reči s miestnymi.

Kamióny v dedine

Na katastrofálnu premávku, aj priamo v obci, poukázal Milan Cigánik, ktorý v Strečne žije od narodenia. „Keď odštartovali túto výluku, začali sme to pociťovať aj pri svojich domoch. Neraz nám kamión prefrčí stredom obce. Nie je to nič príjemné,“ hovorí. Objasnil, že k tomu dochádza najmä počas úplných uzáver cesty. „Je to hotové utrpenie. Tí vodiči nevedia, že je to tu zavreté, takže netušia, kadiaľ idú. Potom sa tu mocú a otáčajú,“ podotkol.

„Tvrdili, že kamióny budú odkláňať, ale vôbec to tak nie je. Od Trnavy a Nitry ich mali nasmerovať na Donovaly, ale nemám dojem, že by to tak bolo. Dnes je to ešte nič, ale keby ste videli, čo sa tu dialo v pondelok či v utorok – samý poľský a rumunský nákladiak. S kamarátmi sme narátali, že zo štyridsiatich áut, ktoré popod Strečno prejdú, je 35 kamiónov. Je to niečo nenormálne,“ krútil hlavou.

Najdlhšie zdržania tam podľa pána Milana vznikali vtedy, keď „odstreľovali skalu pod hradom“. Odhaduje, že väčšina šoférov sa tam zdržala osemdesiat, niekedy až sto minút.

Jeho slová nám potvrdil aj Žilinčan Vladimír, ktorého sme stretli na parkovisku pod hradom. „Jazdím tadiaľto roky a pravidelne. Neustále zdržania v tomto úseku už asi nikoho neprekvapujú. To, že situácia dospela až sem, je spôsobené neschopnosťou postaviť jeden tunel. Už dávno mal byť urobený a to, že stále neexistuje, jednoducho nie je normálne,“ poznamenal znechutene. „Mali to dať postaviť Slovákom, a nie Talianom. Už dávno by to bolo hotové,“ mieni.

Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského sa situácia pod Strečnom zvláda, no nie najlepšie. „Aby bolo Strečno odľahčené, veľmi chýba tunel Višňové. To, že ho stále nemáme, je dôsledok chýb, ktoré sa spravili desať rokov dozadu,“ povedal.

V tom, že úsek pod Strečnom využíva aj napriek obmedzeniam množstvo kamiónov, analytik problém nevidí. „Odporučenú majú aj južnú obchádzkovú trasu cestou I/64 a I/65 do Martina alebo I/59, ktorá vedie cez Donovaly do Ružomberka. Je snaha, aby sa Strečno odľahčilo, no zvlášť kamióny, ktoré majú cieľ v Žiline, tadiaľ pôjdu aj naďalej. Inak by im náklady na dopravu enormne vzrástli,“ vysvetlil. Nákladiaky vyrážajúce napríklad z Bratislavy si podľa neho vyberú cestu cez Banskú Bystricu, no tie zo Žiliny, v smere na Prešov a opačne, vraj veľmi na výber nemajú.

Keby si mal sám vybrať trasu, ktorou pôjde svojím súkromným autom, pomohol by si navigáciou a rozhodol by sa podľa aktuálneho stavu. „Minule som išiel tým smerom a zvažoval som, či tadiaľ prejsť. Nakoniec som sa rozhodol ísť cez Čertovicu, keďže som vyrážal z Popradu. Mal som teda na výber všetky priechody,“ priblížil. „Osobné autá môžu takéto veci využívať, no tie nákladné to majú oveľa ťažšie,“ uzavrel.

Zostávajú štyri víkendy

Počas víkendovej uzávery cesty môžu vodiči využívať obchádzkové trasy – pre osobné autá vedie obchádzka po ceste II. triedy 583 cez Terchovú. Pre nákladnú dopravu medzi Žilinou a Martinom ide cez Rajeckú dolinu po ceste I/64 na horské priechody Fačkov a Vyšehradné. „Pre nákladnú tranzitnú dopravu v smere západ – východ bude odklon na diaľničnej križovatke Trnava a ďalej po R1 na Zvolen,“ spresnila Lukáčová.

Obchádzkové trasy cez Terchovú či Rajec však tiež nie sú ideálne – pravidelne sa to tam „zapcháva“. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma v minulých dňoch uviedol, že situáciu na týchto úsekoch pozorne vnímajú, no inú možnosť, ako dorobiť potrebné práce, pri platných dopravných obmedzeniach nemajú.

Po uvoľnení premávky majú ďalšie úplné uzávery pod Strečnom naplánované ešte na štyri víkendy, konkrétne 7. – 8. septembra, 14. – 15. septembra, 21. – 22. septembra a 28. – 29. septembra.

Lukáčová ozrejmila, že počas horolezeckých prác vo výškach boli v uplynulých týždňoch vyčistené dynamické bariéry a siete. Zároveň sa začali prípravné práce pre výmenu ochranných sietí či montáž a demontáž ochranných plotov.

„Vŕtajú sa tiež diery na stĺpy nových ochranných plotov a svah sa postupne sanuje. Pracovníci kontrolovane uvoľňujú a spúšťajú nestabilné kamene a skaly. Z miesta sa odváža veľké množstvo sutiny aj odstránených drevín,“ priblížila. Doplnila, že práce nonstop monitorujú kamerovým systémom, pričom plánované sú do konca novembra. Dielo má hodnotu 3 479 000 eur s DPH.