Tisícky vojakov a stovky kusov techniky „prehrmeli“ Banskou Bystricou. Hlavný ťah mestom uzavreli, chystá sa ďalší „nájazd“

Celoštátne oslavy 80. výročia Povstania sa uskutočnia vo štvrtok, no už v nedeľu (25.8) o sedemnástej hodine sa v Banskej Bystrici konal prvý nácvik slávnostnej vojenskej prehliadky, ktorá pútala pozornosť mnohých. Tamojším nábrežím Hrona pochodovalo 2 973 vojakov a prešlo 266 kusov techniky.

„Dnes sa vlastne otestujú všetky zložky, ktoré budú súčasťou samotnej prehliadky. Tiež televízne snímanie, kamery a nastavenia,“ povedal Pravde šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer). „Pred chvíľou sme mali tiež generálku čestnej prísahy so šesťsto novými vojakmi prichádzajúcimi do ozbrojených síl. Je to náročné – aj pre nich ide určite o veľmi zaťažujúcu a stresovú situáciu,“ poznamenal minister.

Akú konkrétnu techniku ľudia na vojenskej prehliadke uvidia, neprezradil. „V zásade všetku, ktorú majú ozbrojené sily k dispozícii. Plus sa odprezentujú zahraniční partneri, ktorí chcú podporiť oslavu 80. výročia SNP. Vlastne všetci, ktorí chcú pozdraviť a zablahoželať k tomuto výročiu,“ uzavrel Kaliňák.

Zapojili sa aj spojenci

Hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič ozrejmil, že na sprievode sa zúčastnili aj členovia mnohonárodnej bojovej skupiny Severoatlantickej aliancie. Medzi nimi napríklad Španieli, Poliaci, Česi, Chorváti, Američania, Rumuni, Lotyši či Portugalci. „Samozrejme, zastúpenie tam majú viaceré spojenecké krajiny – minimálne v podobe nejakých vlajkonosičov alebo malých jednotiek,“ povedal. Pripomenul, že naši vojaci sa na prehliadku pripravovali na svojich útvaroch už od marca a uplynulé dva týždne mali záverečné sústredenie na Sliači.

Zemanovič zdôraznil, že všetka technika, ktorú ľudia na nácviku mohli vidieť, bola označená. Niektorí „pozorovatelia“ totiž komentovali, že žiadne identifikačné označenie si na viacerých kusoch nevšimli. „Každá z nich má výsostné znaky, tak ako je to v zmysle zákona. Niektoré sú v čiernom, čo si na tom zelenom podklade málokto všimne,“ vysvetlil. Nie úplne všetko je však z toho, čo v rámci prehliadky možno vidieť, slovenské.

„Zastúpenie tam majú španielske ozbrojené sily, ktoré ale pôsobia v rámci mnohonárodnej bojovej brigády na Slovensku. Z tých všetkých 266 tam oni majú osem kusov. Konkrétne ide o štvorkolesovú techniku, mínomety, nákladné autá a osemkolky Centauro,“ vymenoval. Pokračoval, že v rámci leteckej techniky sa na prehliadke objaví spolu aj sedem kusov z Poľska, Maďarska, Česka či Ameriky.

„V nedeľu to ešte nebolo kompletné. Toto sú počty, ktoré ľudia uvidia vo štvrtok,“ objasnil hovorca. „Včera tam z cudzích leteckých prostriedkov lietal len poľský dopravák, ktorý vysadzoval výsadkárov,“ poznamenal. Celkovo tak mohli „diváci“ sledovať na oblohe v Banskej Bystrici 48 slovenských a poľských parašutistov. Preletelo tam tiež šesť vrtuľníkov (UH-60 Black Hawk, Mi-17) a dve slovenské stíhačky F-16.

V noci si to zopakujú

Banskobystrickým nábrežím Hrona potom pochodovalo, takmer dvojkilometrovým úsekom, množstvo vojenských jednotiek. „Namixovali sme tam zastúpenie všetkých útvarov ozbrojených síl, aby tam boli rôzne spôsobilosti. Nechýbala ľahká kolesová technika od motoriek či štvorkoliek cez ťažké nákladné autá, nosiče, kontajnery, tanky, bojové vozidlá pechoty v rôznych modifikáciách až po rôzne špeciály protivzdušnej obrany,“ priblížil Zemanovič.

„Bola tam ukážka systému Mantis, kabína riadenia s radarom, plus dve ukážky delových stacionárnych veží. Tiež protilietadlový systém Kub, o ktorom sa tiež vedú na internete kadejaké diskusie, že už ho nemáme. Takže máme ho,“ podotkol hovorca. Celý sprievod uzavreli výrobky obranného priemyslu a za nimi hasiči so svojou technikou.

Generálku hodnotí Zemanovič pozitívne. „Pre nás to bolo potvrdenie vysokého stavu pripravenosti. Ďalšia nás čaká v pondelok v noci o desiatej, ktorá poslúži na úplné záverečné zladenie. V nedeľu to bolo robené aj kvôli televízii, aby si mohla vyskúšať zábery so svetlom. Ešte sa doladia nejaké zvukové skúšky a podobne,“ vysvetlil.

Podčiarkol, že pre vojakov to malo tiež veľký význam, lebo si pochod vyskúšali priamo na mieste. „Zopakujeme si to tam teda znova, aby sme poznali tie rozostupy, rozostavanie smerníkov vlajok a bodov, kde sa velí. Vládne však u nás spokojnosť, vojská sú pripravené – pochodujúce útvary aj technika,“ tvrdí. „Už len aby nám vo štvrtok prialo počasie a fungovala všetka technika naokolo, ktorá nie je naša a pomôže nám to celé preniesť aj divákom,“ doplnil.

Kvôli nácviku úplne uzavreli cesty I/69 a I/66, tiež R-jednotku v smere zo Zvolena do Banskej Bystrice. V opačnom smere ju síce zobojsmernili, no vytvárali sa polhodinové kolóny. Podobný scenár sa zopakuje aj v pondelok – uzávery tam začnú od osemnástej (I/66), devätnástej (R1) a dvadsiatej prvej hodiny (I/69).