V kauze „úplatku v knihe“ si Kováčik zatiaľ verdikt nevypočul. Vinu opäť poprel a prokurátorovi odkázal: Ste zlý človek, odstúpte

Proces s Kováčikom, ktorý je obžalovaný z prijatia úplatku 50-tisíc eur, mal pokračovať jeho záverečnou rečou ešte v máji. Súd však vtedy oznámil, že vytýčené pojednávanie zrušil „z dôvodu prerušenia trestného stíhania“.

Naposledy sa v Kováčikovej korupčnej kauze, v ktorej mal od svojho spoluobžalovaného Petra Košča (prostredníctvom Bernarda Slobodníka, pozn. red.) ešte v roku 2016 prijať bankovky ukryté v špeciálne upravenej knihe, pojednávalo vlani v novembri. Už januári tohto roka sa očakávala jeho záverečná reč a samotný verdikt, no samosudca Špecializovaného trestného súdu Michal Truban tento termín zrušil. Zdôvodnil to tým, že súdu nedoručili preklad listu Ministerstva spravodlivosti Kanady, čo má mať súvis s Koščom, ktorý je od roku 2021 na úteku. Aktuálne sa má nachádzať v spomínanom severoamerickom štá­te.

Obidvaja obžalovaní vinu od začiatku odmietajú. Prokurátor žiadal pre Kováčika minimálne štrnásť rokov väzenia a peňažný trest vo výške 200-tisíc eur. Koščovi navrhol nepodmienečný trest tridsať mesiacov.

Koščovo stíhanie zastavili

Kováčik prišiel na pojednávanie do Banskej Bystrice v sprievode svojho obhajcu a Koščovej advokátky Evy Mišíkovej. Tá podala v súvislosti s novelizáciou trestných kódexov návrh na zastavenie trestného stíhania svojho klienta. Na stredajšom pojednávaní sudca potvrdil, že stíhanie zastavil z dôvodu premlčania.

„Vzdávame sa sťažnosti voči tomuto rozhodnutiu,“ reagovala Mišíková. „Podľa informácií, ktoré mám od klienta sprostredkovane, som bola požiadaná, aby som sa vyjadrila. Napriek tomu, že sa v tejto trestnej veci cíti nevinný a stíhanie bolo prerušené, chce sa, po zrušení zatýkacích rozkazov (európskeho aj medzinárodného, pozn. red.), vrátiť na územie Slovenska a vypovedať v iných trestných veciach,“ povedala.

Keďže jej prítomnosť na pojednávaní už nebola potrebná, súdnu sieň vzápätí opustila. Pred médiami potom zdôraznila, že dôkazy voči jej klientovi neboli, okrem tvrdení Slobodníka, takmer žiadne.

„Je to spolupracujúci obvinený s neprimeranými benefitmi. Pán Slobodník je jeden absolútne nedôveryhodný svedok a môžem to povedať aj pred Európskym súdom pre ľudské práva – z hľadiska podrobnej znalosti dokazovania vo veciach, v ktorých vypovedá a kde sú kontroverzie,“ doplnila Mišíková.

Nasledovala Kováčikova záverečná reč. Hovoril v nej o detailoch svojej kauzy, pričom opakovane spochybňoval výpovede kľúčového svedka, tzv. kajúcnika Slobodníka. Práve on ho usvedčoval z úplatku, za ktorý je stíhaný.

Pred médiami mlčal

Kováčikov obhajca Erik Magál už predtým uviedol, že obžaloba je nedôvodná a je výsledkom množstva procesných pochybení. Skutok je podľa neho vymyslený, pričom kľúčový svedok obžaloby – exriaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník, vyrozprával absurdný príbeh bez logiky. Slobodník totiž tvrdil, že Kováčikovi sám odovzdal špeciálne upravenú knihu na stretnutí v zasadačke nemocnice. Bol v nej vyrezaný otvor, v ktorom malo byť 50-tisíc eur. Za odmenu mal blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach.

„Skutok sa nestal, bolo to účelovo vymyslené,“ podčiarkol Kováčik pred sudcom. Tvrdí, že po zmene vlády v roku 2020 sa ho jednoducho potrebovali zbaviť a vymeniť človeka na čele špeciálnej prokuratúry. Poukazoval na to, že ide o politický proces. Na záver adresoval slová prokurátorovi Michalovi Šúrekovi. „Rád by som mu ich povedal priamo do očí, no keďže tu nie je, odkážem mu to po jeho zástupcovi (Michal Stanislav, pozn. red.). Ste zlý a nenávistný človek, pán Šúrek. Preto vás vyzývam, vzdajte sa funkcie prokurátora,“ dodal Kováčik.

Prokurátor Stanislav potom navrhol, aby bol obžalovanému, v súvislosti so zmenami v ustanoveniach trestného zákona, uložený nový trest. „Konkrétne vo výmere 10 rokov v ústave s minimálnym stupňom stráženia a peňažný trest vo výške 120-tisíc eur. Pre prípad, že by bol tento trest zmarený, žiadam, aby mu uložili náhradný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka,“ doplnil Stanislav.

Po krátkej prestávke Truban oznámil, že pojednávanie odročuje na 3. septembra, keď už zaznie záverečný verdikt. Kováčik chvíľu nato opustil súdnu sieň. Z budovy odchádzal rýchlym krokom, na otázky novinárov odmietol odpovedať. „Bez komentára,“ povedal.

Kováčik si už odpykával právoplatný osemročný trest väzenia za prijatie úplatku tiež vo výške 50-tisíc eur. Peniaze zobral za intervenciu v prospech prepustenia bývalého šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku. Vina mu bola uznaná v máji 2022. Začiatkom augusta sa však dostal na slobodu po tom, ako mu na základe podaného dovolania minister spravodlivosti Boris Susko prerušil výkon trestu. Má to tak zostať dovtedy, kým Najvyšší súd rozhodne o dovolaní. V ňom bývalý špeciálny prokurátor so svojím obhajcom žiadal, aby dovolací súd preskúmal rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré dostalo Kováčika za mreže.