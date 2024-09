Drucker otvoril školský rok v Banskej Bystrici, hovoril aj o šikanovaní: Nahlásiť ho nie je podrazáctvo

Drucker v Banskej Bystrici hovoril aj o šikane Video Zdroj: TV Pravda

Do škôl nastúpilo v pondelok 743-tisíc študentov. Minister školstva Drucker povedal, že „tvrdé memorovanie sa nedá úplne oddeliť od budovania nových zručností“. Zároveň podčiarkol, že všetky deti čaká ťažké obdobie.

„Vidíme, ako sa svet mení pod vplyvom nových technológií a inovácií. S otvorenou mysľou ale majú šancu tieto budúce náročné výzvy zvládať,“ povedal Drucker na pôde Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici, kde sa zúčastnil na otvorení školského roka. Pozdravil tam 582 študentov, z ktorých 125 je dievčat. Podľa riaditeľa školy Štefana Balogha sú v tomto smere raritou. Štúdium podobného zamerania totiž vyhľadávajú v drvivej väčšine chlapci.

Srdcová záležitosť

Minister si po privítaní s viacerými študentmi a pedagógmi podal ruku, niektorí si s ním robili aj spoločné fotografie. Neskôr sa presunul do jednej z tried, kde sa stretol s novinármi. Vysvetlil, že ministerstvo si určilo za jednu z kľúčových priorít bezpečné prostredie v školách. S banskobystrickým županom Ondrejom Lunterom preto pripravili opatrenia proti šikanovaniu.

„Nahlásiť ju nie je podrazáctvo, ani hanba. Je to vyspelosť,“ tvrdí Drucker. „Nie je naším cieľom, aby sme len represívnymi nástrojmi a spôsobmi niekoho hodnotili a odsunuli preč. Veď mnohí z tých, ktorí sa toho dopúšťajú, majú sami problémy a musíme im predchádzať. Zároveň pracovať s osvetou,“ podotkol. Dôležité je podľa neho nebáť sa hovoriť o tom, že šikanovanie tu bolo a je.

„Nemôžeme si zatvárať oči ani pred tým, že mnohí sa boja priznať problém so šikanovaním,“ poznamenal. Zároveň poukázal na to, že práve vedenie Banskobystrickej župy prišlo s návrhom opatrení, ako s týmto neduhom bojovať.

Rezort chce koncept, ktorý kraj v tejto súvislosti pripravil, podporiť aj v katalógu inovácií. „Aby sa mohli inšpirovať aj iné školy,“ poznamenal minister s tým, že šikanovanie je prejavom slabosti. „Má zárodky v nejakom utrpení či traume jednotlivcov – často pochádzajúcich aj z rodinného prostredia. Neodsudzujme úplne tých ľudí. Pomáhajme ale predchádzať šikanovaniu, tvrdo bojujme s akýmikoľvek jeho prejavmi,“ povedal.

Drucker spomenul balík zákonov, ktorý vláda nedávno schválila a nazvala ho „nežná revolúcia vo vzdelávaní“. Pripomenul, že sa týka zásadných zmien aj vo vzťahu k šikanovaniu. „Kým manažmenty škôl budú ignorovať zistenia Štátnou školskou inšpekciou, bude dochádzať k povinnému odvolaniu vedenia školy. Naozaj nechceme byť represívni, ale hovorím to aj preto, že musíme vysielať nejaké znaky, že to myslíme vážne,“ doplnil.

Projekt, ktorý má v tejto veci pomôcť, je podľa Luntera ich srdcovou záležitosťou. Otvorene hovorí, že sa naň zamerali aj kvôli medializovaným tragickým udalostiam, ktoré sa vlani, v súvislosti so šikanovaním, odohrali.

„Položili sme si preto otázku, aká je situácia v našom kraji a čo môžeme urobiť pre to, aby sa to nestávalo. Urobili sme v našich školách poctivý audit, aby sme si nastavili zrkadlo,“ priblížil šéf župy. „Prišli sme k trom záverom. Prvý je, že v oficiálnych štatistikách žiadne šikanovanie na našich školách neexistuje. Všetci ale vieme, že ten fenomén je v našej spoločnosti prítomný a, žiaľ, vidíme tie vrcholky ľadovca,“ poznamenal s tým, že to je alarmujúci záver.

Druhým zistením je podľa Luntera fakt, že všetky metodické materiály, ktoré v jednotlivých školách k tejto téme existujú, sú formalizované. „Sú vnímané tak, že nejde o reálnu pomoc. No a tretím zistením je, že máme nedostatočné kapacity v externej odbornej pomoci. Myslím tým psychológov. To sú tí záchrancovia, na ktorých máme jednotlivých študentov naviesť, aby im pomáhali,“ pripomenul. „Toto nie je kritika našich škôl. Som presvedčený, že ide o fenomén na celom Slovensku. Opakujem – nie je hanbou priznať a evidovať šikanovanie. Zlyhaním je, keď sa tvárime, že sa nás to netýka,“ mieni.

Originálna aplikácia

Lunter priblížil štyri ciele, ktorými chcú s týmto problémom bojovať. „Je dôležité uistiť sa, že podporujeme otvorenosť k tejto téme. To znamená, že žiadny študent sa nebude obávať nahlásiť šikanovanie. Zabezpečíme, aby existovali anonymné spôsoby, ako nahlasovateľa ochránime a s dôverou tak mohol žiadať o pomoc,“ hovorí.

Druhým cieľom je vedieť rozlíšiť, kedy ide o šikanovanie a tretím to, ako zasiahnuť. „No a štvrtým je lepšie pomáhať. To znamená, že kvalita tej pomoci musí byť odborná a veľmi citlivá,“ ozrejmil župan s tým, že v rámci pilotného projektu bude na dvadsiatke stredných škôl v kraji testovaná aplikácia „Nenech to být“ (NNTB). Tá študentom umožňuje anonymne nahlasovať prejavy šikanovania. Aplikácia funguje ako dôveryhodná schránka, kde môžu obete alebo svedkovia bezpečne komunikovať – napríklad so školským podporným tímom. Súčasne zavedú aj krízový semafor, ktorý poskytne školám jasné návody a vyhodnotenie.

Aplikáciu NNTB založil v roku 2017 český študent Jan Sláma so svojimi dvomi spolužiakmi na gymnáziu. Inšpiroval ich fakt, že nevedeli, ako čeliť šikanovaniu. „Odvtedy sa NNTB rozšírilo na každú tretiu školu v Česku. Nástroj umožňuje bezpečne komunikovať všetko, o čom nie je ľahké hovoriť osobne. Vrátane toho, že ste svedkom, alebo dokonca obeťou, šikanovania. To považujeme za úplne kľúčové v akomkoľvek kolektíve,“ uviedol Sláma.

Banskobystrická Stredná odborná škola informačných technológií má podľa jej riaditeľa Štefana Balogha špeciálny podporný tím zložený zo školského psychológa a od septembra už aj špeciálneho či sociálneho pedagóga. „Takisto školskú digitálnu koordinátorku pre šikanovanie. Už sme sa na túto tému rozprávali a musím povedať, že nejaké výnimočné veci v rámci školy sme nezachytili,“ tvrdí riaditeľ.

„Nie je to výhovorka, u nás sa nič pod koberec nezametá. Sledujeme všetko a riešime to zahorúca. Akonáhle sa niečo objaví, hneď nabehnú tí správni ľudia. Keď je to už vypuklé, končí to u mňa na červenom koberci. V najhoršom prípade sa to rieši aj v prítomnosti rodičov dotknutých žiakov,“ povedal. Doteraz vraj riešili len, v úvodzovkách, posmievanie a podobne. „Zavolali sa aktéri, navzájom si to vysvetlili a ospravedlnili sa. Zhodli sa, že krásne roky, ktoré môžu v škole stráviť, si nebudú kaziť práve takýmto vystupovaním,“ uzavrel Balogh.