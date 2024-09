Do školy chodia na dve zmeny v Lomničke ešte aj škôlkari

Popoludní chodia do školy žiaci 30-tich z celkového počtu 60 tried. V dvoch zmenách sa tam dokonca striedajú aj škôlkari. Vláda chce pritom v rámci balíka s názvom “Nežná revolúcia vo vzdelávaní” dvojzmennú prevádzku na základných školách celkom zakázať.

Učiteľ Radoslav Borovský o komplikáciách pri učení na dve zmeny v Lomničke Video Zdroj: Jozef Slivenský/ta3

Vyučovanie je v takýchto podmienkach podľa Radoslava Borovského, učiteľa s tridsaťročnými skúsenosťami, mimoriadne komplikované. “Popoludní sa deti už nedokážu sústrediť tak, ako predpoludním,” tvrdí.

“Vyučovanie preto začíname najťažšími predmetmi. Podvečer, keď sú už celkom unavené, nasleduje výtvarná či telesná výchova.” Radoslava Borovského mrzí aj to, že učitelia nedokážu pre deti zabezpečiť krúžkovú činnosť. “Nie je na to čas a vôbec na to nemáme priestory.”

V Lomničke, kde žijú prevažne Rómovia, je školopovinných detí stále viac a viac. Len v prvom ročníku tam tento rok museli otvoriť desať tried. “Pred siedmimi rokmi chodili popoludní do školy žiaci dvanástich tried, dnes tridsiatich,” zdôrazňuje riaditeľ školy Miroslav Zelina. “Nevyhnutne potrebujeme novú školskú budovu.” Aktuálne chodí do Základnej školy v Lomničke asi 900 žiakov.

Samospráva však nový školský pavilón zo svojich vlastných zdrojov postaviť nedokáže. “Škola je dnes v štyroch rôznych budovách, o ktoré sa treba starať,” tvrdí starostka Lomničky Mária Oračková (Hlas-SD, Smer-SD). “Musíme o pomoc požiadať štát.” Pracovník obecného úradu Lukáš Dunka upozorňuje na fakt, že ak sa nič nezmení, čoskoro bude nevyhnutné deti vyučovať v trojzmennej prevádzke. “Prakticky si to pritom vôbec nedokážeme predstaviť.”

Aj na ministerstve školstva tvrdia, že kvalita vyučovania sa nedá zabezpečiť v podmienkach dlhodobej zmennosti v školách. Už dva roky je otvorená výzva na financovanie školských novostavieb, prístavieb, nadstavieb či rekonštrukcií existujúcich budov. Ide o prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti. “Ak šancu na odstránenie dvojzmennej prevádzky samosprávy nevyužijú, budú musieť zabezpečiť pre deti miesto v inej základnej škole,” uvádza vo svojom stanovisku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. V Lomničke tvrdia, že pozemok a projekt na výstavbu novej školskej budovy pripravené majú. “V septembri podáme žiadosť o finančné prostriedky,” tvrdí starostka. Netají pritom obavy, čo bude, ak obci žiadosť zamietnu.

Problém, aký by už v 21. storočí vo vzdelávacom systéme jestvovať bezpochyby nemal, má ešte asi 30 slovenských základných škôl.