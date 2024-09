VIDEO: Šialená bitka o dedičstvo: Znepriatelené rodiny pod Tatrami na seba tasili sekery, krompáče aj kamene

Mimoriadne agresívne sa do seba v podtatranskej obci Veľká Lomnica pustili príslušníci dvoch znepriatelených rodín. Údajným predmetom sporu bolo dedičstvo. Rodiny sa nevedia dohodnúť, ktorá z nich má vlastniť rodinný dom. Súperiace rodiny sa počas konfliktu ohadzovali kameňmi, bili lopatami a ohrozovali sekerami. Ako zbraň dokonca použili automobil, ktorým poškodili iné auto. Na mieste zostali minimálne dvaja ľahko zranení. Konflikt ukončila až polícia.

Po tom, ako do seba slovne zaútočili, sa vyzbrojili rôznymi nástrojmi a došlo k priamej fyzickej potýčke. Vzduchom lietali aj kamene. Jeden človek sadol do auta a rozbehol sa s ním do rozbúreného davu. Útočníka zastavil až náraz druhého auta.

Celú bitku videli aj deti v predškolskom veku. Odohrala sa totiž priamo pred materskou školou v čase, keď ich ich tam rodičia privádzali. V obci prijali mimoriadne bezpečnostné opatrenia. “Cieľom je, aby sa bežní obyvatelia nemuseli ničoho báť,” zdôraznil starosta Peter Duda. “V pondelok ráno budú pred škôlkou hliadkovať príslušníci obecnej polície.”

Hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová informovala, že operátor tiesňovej linky 155 vyslal na miesto dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci. Na mieste sa nachádzali dvaja zranení muži, ktorí boli transportovaní do nemocnice v Poprade. 31-ročný pacient utrpel zlomeninu hornej končatiny a povrchové poranenie hlavy a 35 ročný pacient povrchové poranenie hlavy a úraz dolnej končatiny.

Bitku znepriatelených rodín ukončila až polícia. Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová informovala, že hliadky polície situáciu upokojili a zabezpečili verejný poriadok. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony za účelom ustálenia skutkového stavu nie je možné podať bližšie informácie,“ doplnila.