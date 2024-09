Fico sa po 114 dňoch vrátil na miesto činu: Ukázal, že sa nebojí, tvrdia ľudia z Handlovej

Na miesto činu, kde do neho v máji strieľal sfanatizovaný dôchodca, sa premiér Robert Fico (Smer) vrátil po necelých štyroch mesiacoch. V Handlovej pôsobil počas svojho regionálneho výjazdu uvoľnene. Miestni vedeli, akú návštevu v meste majú a niektorí dúfali, že sa im podarí podať si s premiérom ruku. V uliciach sme nenatrafili na nikoho, kto by mu „nefandil“.

V Handlovej premiér absolvoval regionálny výjazd, počas ktorého strihal pásku v zrekonštruovanej škole a neskôr navštívil výrobný závod na chov sladkovodných rýb, ktorý zamestnal bývalých baníkov a ich rodinných príslušníkov. V tamojších uliciach už od rána bolo jasné, že sa tam niečo deje – naznačoval to zvýšený počet policajtov. Tí striehli najmä v lokalitách, ktoré mal Fico navštíviť. Jeho prvá zastávka bola v Strednej odbornej škole na Lipovej ulici, kde strihal pásku pri otvorení zrekonštruovaných priestorov. V okolí budovy okrem uniformovaných mužov obstávali aj zvedaví Handlovčania.

„Viem, že sem má prísť pán Fico a veľmi sa z toho teším,“ povedala Elena Gazdagová. „Keby som vtedy na tom mieste bola, kde sa stal ten atentát, určite by som jednu strelu chytila aj ja – lebo by som sa na neho vrhla,“ prekvapila nás odhodlaná pani s tým, že by za premiéra bola ochotná obetovať aj život.

„Mám ho rada, je to správny človek a hotovo,“ zdôvodnila. Predpokladá, že jeho cesta k nim nie je náhoda, ale zámer. „Aby ukázal, že sa sem nebojí ísť. Nikdy nemal dôvod strachovať sa v Handlovej, lebo ľudia ho tu majú radi. To sem musel prísť chlap odinakiaľ, ktorý si to k nemu dovolil,“ dodala.

Podobne reagoval aj Ivan Zúbek. „Som veľmi rád, že sem prišiel. Mrzí ma, čo sa mu tu toho pätnásteho stalo,“ podotkol. V prízemnom okne z jednej neďalekých bytoviek sme si všimli ďalšieho „zvedavca“. Vie o tom, že premiér je v meste? „Samozrejme. Je to super chlap. Som rád, že sa sem vrátil a na Handlovú nezanevrel,“ zdôraznil Ján Ryljak.

Strach z „opakovačky“

Na pôde školy medzitým vítali Fica riaditeľ Maroš Štorcel a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška (Smer). Ten netajil radosť, že premiér zavítal do ich kraja a práve do Handlovej. „Lebo tá posledná vláda, ktorá tu 15. mája bola, síce dopadla dobre, ale po tom, čo sa stalo ma veľmi teší, že si v tomto regióne,“ povedal.

Fico reagoval, že do Handlovej prichádza pravidelne a rád. Podčiarkol, že ide o ťažko skúšaný región – od ukončenia ťažby hnedého uhlia ešte viac. Preto je podľa neho dôležité, aby mu pomáhal aj štát.

V areáli školy „prehodil“ pár slov aj so študentmi, porozprával sa tiež s pedagógmi. S viacerými si podal ruku. Ochrankári a policajti však boli v neustálom strehu – nenápadne sa obzerali po celom okolí. Nechýbalo množstvo policajtov v uniformách aj civile.

Na otázku jedného z novinárov, či po májovom incidente nemá z Handlovej traumu, Fico odvetil, že nie. „Ale opozícia a médiá vytvárajú atmosféru, ktorá môže viesť k zopakovaniu podobného príbehu. Z toho mám najväčší strach. Dnes budem informovať aj o ďalšom postupe, pokiaľ ide o správu o atentáte, ale to teraz nechajme tak. Prišiel som sem naozaj kvôli tomu, že tento región potrebuje podporu,“ podčiarkol. „Je veľmi dobre, že je tu veľká schopnosť absorbovať zdroje zo zahraničia,“ doplnil s tým, že neprišiel kvôli spomienkam, ale na klasický pracovný výjazd.

Handlovčania: Je to super človek

Zo školy smerovali jeho kroky na Rybiu farmu, ktorá vznikla v rámci transformácie uhoľného regiónu a momentálne zamestnáva 70 ľudí – bývalých baníkov a ich rodiny. My sme sa medzitým presunuli do centra pred mestský úrad, kde Fico rokoval s primátorkou Silviou Grúberovou. My sme zatiaľ debatovali s pár miestnymi, ktorí tam obstávali či vysedávali na lavičkách. Opäť sme mali šťastie na premiérových fanúšikov.

„Premiér je super človek, neskutočne ho uznávam,“ povedal nám Ľudovít Kováč. „Necíti sa byť vinný, ľuďom tu nijako neublížil a preto sa sem aj vrátil,“ hovorí. „Prišiel som sem, aby som mu podal ruku, veľmi by som chcel. No teraz možno nebudem môcť – kvôli ľuďom, ktorí mu ublížili,“ mieni.

O chvíľu nato k nemu prišli dvaja policajti. „Poďte s nami,“ oslovili Ľudovíta. Ten sa najskôr neisto pozeral odhadujúc, čo asi od neho chcú. Na pár krokov sa s nimi od nás vzdialil, no neodolali sme a spýtali sa, o čo ide. „Bežné preverovanie,“ usmial sa Handlovčan. „Vôbec mi to neprekáža – je to potrebné po tom všetkom, čo sa tu odohralo,“ uzavrel pokojne.