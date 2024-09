Z jamy vyrástol v Banskej Bystrici najväčší parkovací dom, finišujú na ňom posledné práce. Kedy ho otvoria?

Výstavbu garážového domu pre 221 áut odštartovali v meste pod Urpínom vlani v júli. Objekt so štyrmi nadzemnými podlažiami je teraz tesne pred dokončením. Na to, že práce tam postúpili do finálnej fázy, upozornil primátor Ján Nosko. Zároveň zdôraznil, že po dokončení to bude najväčší parkovací dom v Banskej Bystrici.

Jama v Banskej Bystrici Video Takto to na mieste, kde teraz stojí už takmer dokončený parkovací dom, vyzeralo vlani v lete. / Zdroj: TV Pravda

„Na prízemí budú potraviny, lekáreň, predajňa internetových služieb a verejne prístupné toalety. Svoje miesto si tam nájde aj nová stomatologický ambulancia. Na nadzemných podlažiach a streche budú parkoviská,“ priblížil. Podčiarkol, že tak vzniknú dostatočné kapacity, ktoré ocenia návštevníci centra mesta, blízkej polikliniky, mestského úradu či zimného štadióna.

„A verím, že v budúcnosti aj zrekonštruovaného Domu kultúry, ktorému sa budeme spoločne s Banskobystrickým samosprávnym krajom snažiť opäť vdýchnuť život,“ poznamenal. Objasnil, že zhotoviteľ aktuálne finalizuje dokončovacie práce, pričom otvorenie pre verejnosť sa očakáva na jeseň.

„S investorom parkovacieho domu, ktorým je spoločnosť Kooperatíva, intenzívne komunikujeme a o všetkom dôležitom budeme informovať,“ doplnil primátor.

Stáť mal už pred desaťročím

Nosko už v minulosti pripomínal, že takzvaná jama je výsledkom zlého rozhodnutia jeho predchodcov, ktorí dotknutý pozemok v roku 2006 predali súkromnému vlastníkovi. Hoci jeden z predchádzajúcich majiteľov tam v určitom období chcel stavať bytový dom, jeho požiadavku mesto odmietlo.

„Nielenže by sa nevyriešil problém s parkovaním, ale naopak, ešte by sa prehĺbil,“ zdôvodnil primátor. Ozrejmil, že od začiatku sa hovorilo o zámere postaviť tam parkovací dom, pričom dokončený mal byť už v roku 2014. Počiatočné práce na prekládke sietí s výkopmi základovej jamy vtedy ale zastavili. Neskôr pozemok zmenil majiteľa, no stavba zostala, až do predminulého roka, opustená.

Samotné práce tam začali realizovať vlani v lete. Investorom výstavby nového objektu v „jame“ je spoločnosť VIG Offices, ktorá patrí do portfólia poisťovne Kooperatíva. Zhotoviteľom stavby je bratislavská spoločnosť Hornex.

Čítajte aj Živil sa krádežami. Recidivistu, ktorý okradol Strmeňa, dobre poznajú: Využil „cirkus“ okolo SNP

Je známe, že Kooperatíva sa popri poskytovaní poistných riešení venuje, na viacerých miestach Slovenska, aj vlastným investičným projektom v oblasti nehnuteľností. Projekty nájomného bývania pripravovali napríklad v Košiciach, Trnave, Žiline, Nitre či Bratislave.

Ozruty sa strácajú

Silvia Nosková Illášová z oddelenia komunikácie poisťovne Kooperatíva spresnila, že oficiálne otvorenie banskobystrického parkovacieho domu je naplánované na november. „Časť objektu určená pre parkovanie bude k dispozícii nonstop,“ podotkla. Aké hodinové, prípadne celodenné, poplatky tam vodiči uhradia, zatiaľ neprezradila.

„Spoplatnenie parkovacích služieb určí cenník, ktorého súčasťou bude základná polhodinová tarifa, a tiež zvýhodnená mesačná tarifa pre dlhodobo parkujúcich,“ reagovala. Potvrdila, že ľudia tam nájdu aj potraviny, lekáreň, kaviareň s bistrom, predajňu s tabakovými výrobkami, obchodné miesto poskytovateľa internetových služieb a ďalšie.

Čítajte aj Lekárne evidujú zvýšený dopyt po antigénových testoch na COVID-19

„Na jednom z podlaží budú na rozlohe 360 štvorcových metrov umiestnené administratívne prevádzky. Rovnaká plocha bude patriť zdravotníckym prevádzkam na ďalšom podlaží. Tieto priestory budú dostupné v časovom rozmedzí danom prevádzkovým poriadkom budovy,“ vysvetlila Nosková Illášová. „Aktuálne nastavenie je v čase od siedmej do dvadsiatej hodiny denne, vrátane víkendov. Ešte však môže dôjsť k úpravám, a to na základe požiadaviek prevádzok v objekte,“ uzavrela.

„Som rád, že ďalší nekonečný príbeh, ktorý trápil všetkých obyvateľov, sa dočká šťastného konca,“ poznamenal primátor. „Postupné odstraňovanie bystrických strašiakov bolo vždy našou prioritou. V týchto dňoch to bude sedem rokov, čo sme oficiálne otvorili novú autobusovú stanicu,“ spomenul aj ďalší objekt, ktorý sa v minulosti premenil z „ozruty“ na hypermodernú stavbu.