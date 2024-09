Tradičný trnavský jarmok pre nepriaznivé počasie na poslednú chvíľu zrušili

Tohtoročný Tradičný trnavský jarmok len deň pred jeho začiatkom zrušili, vrátane koncertov a všetkých sprievodných podujatí. Dôvodom je nepriaznivá predpoveď počasia práve na obdobie jarmoku, ktorý sa mal začať vo štvrtok 12. septembra a trvať až do nedele 15. septembra.

„Slovenský hydrometeorologický ústav nám aj dnes potvrdil vysokú pravdepodobnosť veľmi nepriaznivého počasia a intenzívnych zrážok v najbližšie dni. Okrem silného vetra, ktorý môže v nárazoch dosahovať 50 – 60 km/h a dažďa nás čakajú aj nízke teploty, SHMÚ avizuje tiež vydanie meteorologickej výstrahy vyššieho stupňa,“ uviedla Zuzana Hrinková Siebenstichová z Mestského úradu v Trnave. Dodala, že bezpečnosť ľudí, ochrana zdravia a majetku je prvoradá. Mesto Trnava si ako organizátor jarmoku v tomto roku objednalo služby SHMÚ.

„Pri silnom vetre sa nedá odhadnúť ani zaručiť bezpečnosť predajných stánkov a ich ukotvenia, najmä u predajcov s vlastnými stánkami. Znamenalo by to vysoké riziko ohrozenia návštevníkov jarmočiska, čo pre nás ako organizátorov neprichádza do úvahy,“ vysvetľuje riaditeľka TTJ a vedúca odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave Zuzana Bodišová.

V Trnave na jarmoku malo byť viac ako 400 stánkov prevažne s tovarom remeselníkov. Ešte v utorok dostali predajcovia list, že ak pre nepriaznivé počasie na jarmok neprídu, nebude sa to považovať za porušenie pravidiel. V priebehu dnešného dopoludnia pokračovali prípravy na jarmok, predovšetkým elektromontáž­ne práce.

Tradičný trnavský jarmok sa koná každý rok v prvej polovici septembra. Výnimkou boli pandémiou poznačené roky 2020 a 2021, kedy sa pre vtedy platné protipandemické opatrenia konali len niektoré z jarmočných aktivít.